Lisandro Rossi, de corazón ferrocarrilero

«El modelo de conducción del club es muy erróneo»

«Jamás dejaremos de ser hinchas, amamos los colores, el club, su rica historia y el respeto a nivel país que tiene el equipo más laureado del departamento», describe Lisandro Rossi en su cuenta de Facebook. Desde El Pueblo, rescatamos algunos párrafos de sus reflexiones.

Lisandro es ferrocarrilero «de todas las horas», más allá de sus eventuales pasajes por otros clubes, como San Eugenio y Salto Fútbol Club, donde incluso llegó a ser presidente.

«El modelo de conducción del club es muy erróneo, inculcado invisiblemente como empresa similar o igual a un equipo SAD, pero esos equipos trabajan algo mejor la parte deportiva. Debe haber unión de aquí en más entre quienes conducen y algunos posibles regresos o ingresos, para manejar la institución que está por encima de cualquier apellido o profesión.»

«Como socio, nunca estuve de acuerdo con las acciones y decisiones tomadas durante la temporada en curso, ya que se debe pasar raya al final de la misma. Cortaron un proceso que iba rumbo al bi en lo local. Después dirán que había muchos de afuera, etc. Está perfecto, pero eso se permitió desde un inicio. Si se hubiera aclarado de antemano, no habría pasado. Se fueron muy buenos futbolistas y hubo que recurrir a otros que aún no cumplieron su ciclo para debutar en primera división. Por algo no son utilizados, y otros sí están prontos porque rinden de muy buena manera. De todo lo malo, lo más rescatable es que hay 2-3 jugadores muy buenos para ser parte del plantel principal en las próximas temporadas.»

«También soy crítico con algunos jugadores que quizás no son culpables de estar defendiendo nuestra institución, sino con quienes los trajeron. El escudo de Ferro es pesadísimo; no es para cualquiera, y a la vista está. Así y todo, hasta el último minuto de la última fecha vamos a estar, porque el corazón nos exige eso.»

Las tres últimas fechas para ir sacando cuentas

La segunda fecha de la liguilla de la Divisional «A» ya pasó. Mañana, lunes, en el Consejo Superior se pactará la tercera fecha. A continuación, repasamos los partidos previstos para la tercera, cuarta y quinta fechas.

Tercera fecha

River Plate vs Arsenal

Ferro Carril vs Ceibal

Nacional vs Universitario

Cuarta fecha

Ferro Carril vs River Plate

Ceibal vs Universitario

Arsenal vs Nacional

Quinta fecha

River Plate vs Nacional

Ceibal vs Arsenal

Universitario vs Ferro Carril

Hay que prestar atención a Arsenal: 540′ de invicto

De los 6 puntos disputados hasta ahora en la liguilla, Arsenal suma 4. En los dos partidos jugados no recibió goles: el empate 0 a 0 frente a Universitario y el triunfo 1 a 0 ante Ferro Carril.

Un detalle remarcable es su invicto de 540 minutos, con 10 goles a favor y 3 en contra en los últimos seis partidos. Por eso, merece atención.

Segunda rueda

2ª fecha: Arsenal 4 – Gladiador 0

Arsenal 4 – Gladiador 0 3ª fecha: Arsenal 2 – Ferro Carril 2

Arsenal 2 – Ferro Carril 2 4ª fecha: Arsenal 2 – Universitario 1

Arsenal 2 – Universitario 1 5ª fecha: Arsenal 1 – Libertad 0

Liguilla

1ª fecha: Arsenal 0 – Universitario 0

Arsenal 0 – Universitario 0 2ª fecha: Arsenal 1 – Ferro Carril 0

Conclusión:

De 18 puntos disputados, Arsenal rescató 14. Su arco sostiene un invicto de 270 minutos, convirtiendo un gol cada 54 minutos y recibiendo uno cada 180 minutos.

El tiempo potencial de Fernando López

En la primera fecha de la liguilla, Fernando López condujo el partido River Plate-Ceibal. Para El Pueblo, su actuación fue calificada como EXCELENTE.

En la segunda fecha, arbitró el encuentro entre Ferro Carril y Arsenal, recibiendo la calificación de MUY BIEN.

Fernando López demuestra un momento de gran potencial, con personalidad sin desniveles, manejo técnico y control disciplinario. Su nivel actual es aplaudible, y al fútbol, por lo tanto, ¡le hace un bien!