Ligas debemos tener seis meses disponibles

Desde el presidente Luis Arreseigor

El presidente de la Liga está convencido que hay que buscarle la vuelta a la temporada local, sobre todo en este caso, si de la divisional “A” se trata. Hecho concreto es que Luis Alberto Arreseigor dispuso de la chance inmejorable: abrir diálogo con el presidente de OFI, Sebastián Sosa.

“Le planteamos una solicitud que nos parece esencial: que las Ligas del Interior dispongamos por lo menos de seis meses libres, para en cada caso jugar los torneos locales. Caso contrario es imposible. No es lógico que los torneos de OFI en la categoría que fuesen abarquen la mayoría de los meses del año. Asimismo en el caso de la Liga Salteña, nos vamos convenciendo que los torneos de selecciones a nivel de mayores deberían jugarse cada dos años, no así las categorías juveniles. Son cuestiones para debatir, pero sobre todo resolver. No quedarnos solo en la discusión”.