Liga Salteña de Fútbol Sénior

Bignoli presidente; 49 equipos para los torneos que se vienen

La Asamblea Anual Ordinaria pasó a nivel de la Liga de Fútbol Sénior, y como aspecto puntual a tener en cuenta, la integración del Cuerpo de Neutrales. La presidencia vuelve a recaer en Francisco Daniel Bignoli. Igualmente para tener en cuenta, de acuerdo a la información derivada a EL PUEBLO, en asamblea extraordinaria en este caso, se aprobó por unanimidad de los presentes, la modificación del artículo 29 del reglamento de la Liga, donde cada una de las cuatro divisionales, estará integrada por 12 equipos. Desde el momento que hubo clubes que han resuelto no participar en esta temporada, se determinó la aceptación de varios equipos nuevos.

LOS HOMBRES DEL MANDO

Presidente: DANIEL BIGNOLI. Vicepresidente: PABLO CARDONA. Secretario: PABLO NALBARTE. Pro Secretario: CARLOS RAMÍREZ. Tesorero: RICHARD SEVERO.Pro Tesorero: ANTONIO ÍBERO.

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En la hora Sub 18: Abran la cancha que avanzan cuatro

Será hoy sábado cuando se jueguen los partidos revancha por Cuartos de Final de la 22° Copa de Selecciones de OFI en Categoría Sub 18. A la hora 16, se enfrentarán Salto y Cerro Largo en el estadio Ernesto Dikinson, arbitrando Jefferson Rodríguez de Rivera, en la ida empataron 1 a 1 jugando en el Arquitecto Antonio Ubilla.

A la hora 20:30, en el estadio Juan Antonio Lavalleja, Young tendrá la visita de Paysandú, dirigiendo Santiago Gómez de Tacuarembó, en el primer partido, ganaron los younguenses 2-1 en territorio sanducero. A la misma hora, en el estadio del Club Nacional de Nueva Helvecia, Federación Colonia jugará con Soriano, en la ida fue victoria de la “rojita federada” por tres goles a uno.

Mañana domingo 2 de marzo, con Maldonado y Flores en el estadio del Club San Carlos a la hora 16:30, en el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad el sábado pasado empataron 2 a 2.



PARTIDO A PARTIDO

22° COPA DE SELECCIONES DE OFI

CUARTOS DE FINAL (Partidos de vuelta)

SALTO vs CERRO LARGO

Sábado 21 de marzo.

Escenario: Estadio Ernesto Dickinson de Salto, hora 16:00

Árbitros de Rivera: Jefferson Rodríguez, Robert López y Silvio Antúnez

RESULTADO ANTERIOR: Salto 1 Cerro Largo 1

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YOUNG vs PAYSANDÚ

Sábado 21 de marzo.

Escenario: Estadio Juan Antonio Lavalleja de Young, hora 20:30

Árbitros de Tacuarembó: Santiago Gómez, Erik Da Silva y Gerardo Rodríguez.

RESULTADO ANTERIOR: Young 2 Paysandú 1

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FEDERACIÓN COLONIA vs SORIANO

Sábado 21 de marzo.

Escenario: Estadio del Club Nacional de Nueva Helvecia, hora 20:30

Árbitros de Guichón y Young: Lucas López, José Rodríguez y Joaquín Baéz (Young)

RESULTADO ANTERIOR: Federación Colonia 3 Soriano 1

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MALDONADO vs FLORES

Domingo 22 de marzo.

Escenario: Estadio del Club San Carlos, hora 16:30

Árbitros de Ecilda Paullier: Diego Huelmo, Álvaro Moreira y Leonardo Ingold.

RESULTADO ANTERIOR: Maldonado 2 Flores 2

En la apertura del Fútbol Sala: Ceibal no anda con vuelta…y fue 13 a 3

Para Ceibal, fue noche con apetito goleador el jueves que pasó, habilitando la nueva fecha del Torneo Salteño. Jugando ante Tigre por la tercera fecha de la segunda rueda, resolvió sin más vueltas con el 13 a 3 a favor. Hoy sábado para prolongarse la etapa y mañana domingo, será tiempo de conclusión.

Sábado 21 de marzo



*Gimnasio de UNIVERSITARIO*

20 hs Fénix – Barcelona

21 y 30 hs Universitario – Almagro

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*Gimnasio de NACIONAL*

19 hs Sol de América – Rowing

20y30 hs Albión – Huracán

22 hs Paso del Bote – Palomar



DOMINGO 22 DE MARZO

*Gimnasio de SALTO URUGUAY*

19 y 30 hs Arsenal – Ferrocarril

21 hs River Plate – Juventus

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*Gimnasio de NACIONAL*

19 y 30 hs La SUB 21 – Parque Solari

21 hs CAAS – Cerro

Cuando en sábado, propone el Consejo Único Juvenil: Mirando abajo

CUJ “A”, SUB. 16 Y SUB 18. 2° FECHA, APERTURA.

SÁBADO 21/03/2026.

PQUE. POLICIAL.

15 hrs. S. Uruguay – S. América. Sub. 16. Árbitros: Robert Aguirre, Cristian Massaroni, Gimena Rodríguez.

17 hrs. Sub. 18. Árbitros: Cristian Massaroni, Robert Aguirre, Gimena Rodríguez.

R. ARAUJO.

17:30 hrs. Ceibal – Nacional. Sub. 16. Árbitros: Matías Fagúndez, Nicolás Castaño, Mauricio Revuelta.

C. AMBROSONI.

14:30 hrs. R. Plate – Chaná. Sub. 16. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Luciana Pereira, César Loetti.

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CUJ “B”, SUB. 16 Y SUB 18. 1° FECHA, APERTURA.

SÁBADO 21/03/2026.

H. RACEDO.

14 hrs. D. Artigas – Hindú. Sub. 16. Árbitros: Lorena Machiavello, Robert Aguirre, Edgar Artave.

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Robert Aguirre, Lorena Machiavello, Edgar Artave.

CERRO.

14 hrs. Cerro – El Tanque. Sub. 16. Árbitros: Ivo Moreira, Didier Cuello, Stephanie Cardozo.

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Didier Cuello, Ivo Moreira, Stephanie Cardozo.

T. GREEN.

16 hrs. Tigre – Fénix. Sub. 16. Árbitros: Alexander Moreno, José de los Santos, Nicolás Castaño.

18 hrs. Sub. 18. Árbitros: José de los Santos, Alexander Moreno, Nicolás Castaño.

PROGRESO.

14 hrs. Almagro – Progreso. Sub. 16. Árbitros: Jhon Asencio, Andrés Píriz, Catalina Fernández.

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Andrés Píriz, Jhon Asencio, Catalina Fernández.

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