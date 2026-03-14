Liga Salteña de Fútbol Sala¡ Le sobran propuestas!

La Liga Salteña de Fútbol Sala en Masculino retoma la acción este próximo fin de semana con una cartelera cargada de partidos claves. La actividad estará dividida entre la 2ª fecha de la 2ª rueda para la Divisional A y el esperado inicio de la 1ª fecha de la 2ª rueda para la Divisional B.

La competencia se distribuirá en tres escenarios: los gimnasios de Universitario, Salto Uruguay y Ferro Carril, repartiendo las emociones entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo.

Sábado 14 de marzo: Doble frente de ataque

La jornada sabatina comenzará con gran intensidad. En el gimnasio del Club Universitario, el local recibirá la visita de Rowing en el duelo de fondo, mientras que la apertura estará a cargo de Fénix y Albión.

Por otro lado, el gimnasio de Salto Uruguay contará con una triple jornada que promete no dar respiro, destacando el choque de cierre entre Juventus y CAAS.

Gimnasio de Universitario

* 20:00 hs: Fénix vs. Albión

* 21:30 hs: Universitario vs. Rowing

Gimnasio de Salto Uruguay

* 19:00 hs: Barcelona vs. Barrio Artigas

* 20:30 hs: Tigre vs. Almagro

* 22:00 hs: Juventus vs. CAAS

Domingo 15 de marzo: El cierre de la fecha

El domingo la actividad no decae. El gimnasio de Salto Uruguay volverá a encender sus luces para dos encuentros de alto voltaje, incluyendo el clásico enfrentamiento entre Parque Solari y Ceibal.

En simultáneo, el gimnasio de Ferro Carril vibrará con tres partidos, donde el equipo carbonero buscará imponer su localía frente a Sol de América en el turno central de la noche.

Gimnasio de Salto Uruguay

* 20:00 hs: Huracán vs. Paso del Bote

* 21:30 hs: Parque Solari vs. Ceibal

Gimnasio de Ferro Carril

* 19:00 hs: Palomar vs. River Plate

* 20:30 hs: Ferro Carril vs. Sol de América

* 22:00 hs: Arsenal vs. Sub21

A jugar con los cruces: los «grandes» de aquí en el «1»

Se trata de los 32 equipos clasificados a Fase de Grupos y así quedaron armados los BOMBOS. Para tener en cuenta, no puede haber equipos de un mismo país en un grupo. Salvo los 4 equipos que llegan desde la Tercera Fase. El sorteo será el jueves 19.

Sorteo – Bombos

🥇 Bombo 1

Equipos Palmeiras Flamengo Boca Juniors Peñarol Nacional Liga de Quito Fluminense Independiente del Valle

🥈 Bombo 2

Equipos Libertad Estudiantes Lanús Cerro Porteño Corinthians Bolívar Cruzeiro Universitario

🥉 Bombo 3

Equipos Junior Universidad Católica Rosario Central Independiente Santa Fe Always Ready Coquimbo Unido Deportivo La Guaira Cusco FC

🎯 Bombo 4

Equipos Independiente Medellín Deportes Tolima Sporting Cristal Barcelona Mirassol Independiente Rivadavia Platense Universidad Central

Juventus hasta dónde pudo: La noche en que la quedó

EL PODEROSO DE LA MONTAÑA ADENTRO!. DIM se hizo fuerte de local, venció 2-1 (3-2 global) a Juventud de Las Piedras por la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores y jugará la fase de grupos del torneo Palacios y Fydriszewski. Barrandeguy para los uruguayos. Fue la noche en que Deportivo Independiente de Medellín alcanzó el pasaje a la siguiente fase, mientras el equipo que orienta Sebatsián Méndez tendrá que limitarse a la Copa Sudamericana. Tampoco es una recompensa menor. Ofrece dinero y es una vidriera. Juventud es un equipo del Interior, no habría que marginar esa situación de hecho. La verdad sea dicha: dolió la caída. En la recta final dilapidó una chance neta y el DIM produjo el segundo y definitivo gol mediante golpe de cabeza. A esa pelota Sebastián Sosa no llegó y fue la sentencia colombiana.

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Peñarol, después del resbalón: 88-80

Luego de la derrota frente a Aguada, Peñarol se repuso y pisó fuerte en su casa frente a Defensor

Sporting y conquistó un triunfo que le costó cada gota de sudor. En el Palacio Peñarol, el

Carbonero venció 88:80 a Defensor Sporting por la segunda fecha de la Liguilla. Malvín se impuso

ante Hebraica y Macabi por 90 76.

PEÑAROL: Jy’lan Washington 9, Nicola Pomoli 20, Andrés Ibargüen 6, Skyler Hogan 16, Santiago

Véscovi 14 (formación inicial); Onel Rosado, Emiliano Serres 6, Nicolás Lema 3, Conrado

Heilmann, Federico Bavosi 3, Santiago Calimares 0 y Martín Rojas 11. Director técnico: Leandro

García Morales.

DEFENSOR SPORTING: Theo Metzger 17, Victor Rudd 8, Elijah Weaver 16, Facundo Terra 23, Mateo Bianchi 10 (formación inicial); Matías Cuervo, Maximiliano Antúnez 0, Brahian Gómez, Mauro Zubiaurre 3, Mateo Mac Mullen 0, Fabrizio De León 3 y Federico Soto. Director técnico: Gonzalo Brea.

EN LA TABLA

Pos. Equipo Puntos 1 Peñarol 42 2 Hebraica y Macabi 39 3 Defensor Sporting 36 4 Malvín 36 5 Aguada 35 6 Nacional 34

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