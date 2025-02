“Salto debe cambiar de rumbo para cuidar mejor de la comunidad y su gente”.

La dirigente nacionalista e integrante del Directorio del Partido Nacional, Lic. Lucía Minutti, se refirió a los logros alcanzados por el actual gobierno encabezado por el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y enfatizó en la importancia que tiene para Salto, el lograr cambiar el gobierno departamental y la línea que ha venido aplicándose, la cual “duele”.

Recientemente proclamada en la fórmula que acompañará la candidatura a la Intendencia del Dr. Carlos Albisu, resalta el compromiso que se debe de tener en el rumbo que Salto tendrá que seguir en el futuro, para retomar el camino del progreso y el bienestar de los salteños.

COALICIÓN REPUBLICANA

Debemos de dejar en claro que, no comparece el lema Partido Nacional, sino que comparece el lema Coalición Republicana. Todas las personas, los nacionalistas, las agrupaciones, los referentes del partido, adherirán a ese lema. Es la primera vez se va a una elección departamental bajo ese lema. La Coalición Republicana fue formada a nivel nacional y a nivel departamental, por los partidos de la coalición de gobierno: Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente.

En el caso del Partido Nacional, en lo que refiere a lo departamental, a la construcción de cómo se va a comparecer, con qué criterios, lo venimos trabajando desde hace más de un año.

En la Convención de la Coalición Republicana del pasado 4 de febrero, se definió, entonces, que sean dos los candidatos a la Intendencia, el Dr. Carlos Albisu y el Sr. Marcelo Malaquina, y las respectivas fórmulas que los acompañarán.

Ambas internas de cada partido, definió su candidato para competir en representación de su colectividad según los resultados de sus internas. De ahí surgen los nombres de los candidatos, que serán candidatos de este nuevo partido político: Coalición Republicana.

Hacemos hincapié en la aclaración, porque -si bien es algo que ya se viene explicando desde hace tiempo-, es difícil de comprender, al ser la primera vez que se utiliza esta metodología.

En el Frente Amplio -por ejemplo-, lo tienen más claro porque, desde siempre, los diversos partidos que lo conforman, comparecen bajo ese lema; bueno, lo mismo hacemos nosotros ahora, a nivel local.

Todavía nosotros no tenemos definido si iremos con una lista propia a la Junta Departamental o, si lo haremos juntos con otra agrupación; lo que sí, lógicamente haremos es adherir a la candidatura del Dr. Carlos Albisu dentro de la Coalición Republicana.

CAMBIO DE RUMBO EN SALTO

Salto necesita un cambio de rumbo, urgente. Necesita un cambio en la perspectiva de lo que es la conducción departamental, con un compromiso diferente de la gestión. Lamentablemente, venimos asistiendo a un deterioro importante de todas las condiciones, tanto de la infraestructura, como de recursos patrimoniales, y así en un montón de cosas. Todos los salteños lo vemos. Por lo tanto, creemos que por eso es imprescindible un cambio radical en la conducción, máximo, cuando por lo pronto, el Partido Nacional ha tenido experiencia de lo que es una gestión departamental responsable, pensando en lo que es el bienestar de los salteños. Debemos catapultar a Salto al lugar que se merece. Es un departamento que cuenta con muchos recursos como el turístico, culturales, universitarios, educativos, tenemos formación en diversas áreas, pero, sin embargo, estamos con la ciudad y el resto del departamento, en muy malas condiciones.

En todos estos años se ha tenido un crecimiento muy grande de asentamientos, por ejemplo, que tampoco se ha podido resolver desde el punto de vista departamental, porque, la forma de hacerlo no ha sido la adecuada, en lo referente a la vivienda y el mejoramiento barrial, sino que, se ha ido otorgando comodatos precarios a las personas, espacios que son de todos, en vez de realizar proyectos efectivos, con cartera de tierras, que involucre al Ministerio de Vivienda, en el que se pueda hacer planes de realojos y de regularización de una manera formal, no dejando a las personas atrapadas en soluciones que son precarias.

Entonces, nosotros lo que buscamos es poder mejorar las condiciones de vida de los salteños, por lo que proponemos otra opción, para lo que es la conducción del Departamento de Salto; una opción que esté acorde a los nuevos tiempos; a lo que se necesita como gestión. Una conducción que descentralice los recursos, atendiendo los problemas de las comunidades más pequeñas de forma adecuada, no solamente en la parte de obras sino, también, en lo humano; nos referimos a obras en condiciones humana y social. Para nosotros, eso es muy importante. También, la gestión en lo que respecta a oportunidades de trabajo que puedan venir a asentarse en el departamento, porque Salto necesita trabajo. Si bien es un tema que involucra a las políticas nacionales, el gobierno departamental no está exento de generar aquellas condiciones para que se genere trabajo.

Ni que hablar del tema turismo. Prácticamente no hay políticas de desarrollo turístico departamental; y eso, creemos que es sumamente importante por los recursos que tenemos y que, no están suficientemente explotados como deberían de estar. Debemos embellecer el departamento, embellecer la ciudad. La gente, cuando pasea en un lugar, necesita estar en lugares agradables, con opciones diferentes, porque, no todos hacen turismo de la misma manera. Hay gente que le gusta la naturaleza, a otros la ciudad; hay gente que busca opciones en la noche, opciones culturales, etc. Y Salto tiene el potencial para poder ofrecerlo. Y eso es importante porque, un departamento pujante, atrae. Un departamento en el cual se ve que se está trabajando, actuando, para dotarlo de las mejores condiciones.

Nos duele ver ciertos barrios en las condiciones paupérrimas en las que está. Las personas, los salteños, se merecen vivir en mejores condiciones, en barrios iluminados, con saneamiento, lugares de esparcimiento, espacios donde poder tener programas culturales, deportivos, sociales, donde haya un cuidado de la comunidad.

Son diferentes dimensiones y aspectos en los que un gobierno departamental tiene que estar involucrado. Por lo cual, es importante un cambio en el rumbo; un cambio de visión.

BALANCE DEL GOBIERNO NACIONAL

Creemos que fue un muy buen gobierno. Más allá de que estuvimos dos años enfrentados a una pandemia que fue algo impresionante, que no sólo afectó a la salud, sino, también, lo que fue el crecimiento del trabajo, del salario, habiendo quedado en un impasse, durante ese tiempo; se realizó una inversión muy grande en recursos. Por ejemplo, en el área de la salud, se abrieron CTI en varios puntos del país, que antes no existía; se aumentaron la cantidad de camas; se construyeron clínicas en el medio rural; se compraron vehículos como ambulancias para distintos lugares en los que no había. En la educación, se comenzaron las reformas pertinentes y, la Reforma de la Seguridad Social, con vistas al desarrollo hacia el futuro, siendo, ésta última, algo muy necesario de hacer, dada la baja natalidad que tenemos, la alta expectativa de vida, lo que hace un desbalance muy grande, entre los recursos que recibe la seguridad social y lo que luego se tiene que distribuir en jubilaciones, pensiones, etc. Entonces, esta reforma que se da a nivel mundial, es a causa de que -por suerte-, las personas viven más tiempo, pero, al mismo tiempo, se coloca en jaque a esa seguridad social que debe responder. Lo que también coloca en jaque al sistema de salud, porque, al vivirse más, se necesitan muchos más recursos.

También, se desarrollaron obras de infraestructura en carreteras, puentes, que son más de tres mil quilómetros hechos a nuevo y refaccionados. Viviendas, otro punto importante, con el Plan Avanzar, que apuntó a la regularización de asentamientos y la relocalización de personas que vivían en ellos como sucedió en el asentamiento Kennedy donde se realojaron a unas 500 familias, siendo unos 15 mil uruguayos menos viviendo en esos lugares. ¿Es suficiente? No. No lo es. Es necesario continuar y, ojalá que este nuevo gobierno, continúe focalizándose en esta problemática de los asentamientos, sea con el Plan Avanzar o con cualquier otro.

Todo esto, el actual gobierno lo supo llevar adelante como desafío. Por lo tanto, el balance es positivo. Hay cosas para mejorar, claro, un montón y, sobre todo, al norte del país. Pero en general, se hizo un muy buen gobierno.