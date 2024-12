Libros de salteños en 2024

Lo hemos hecho desde esta misma página otros años y este no es la excepción. Nos referimos a reseñar (aunque muy brevemente) aquellos libros cuyos autores son salteños y han sido publicados durante este año que se termina. Es así que el año 2024 nos deja entonces: “El puma, la olla y la gringa” (cuentos), de Miguel Chilosi; “Letras Latinoamericanas” (crítica literaria), “El sabor de los viajes” (textos de difícil clasificación por su ubicación a medio camino entre la crónica y la prosa poética) y “Jameos del aire” (narrativa con rasgos poéticos), de Leonardo Garet; “Un cuento y cincuenta poemas del loco Manuel», de Neri Mutti; “Un Salto a la poesía”, de Rodolfo Nario; “Resiliencia” (relatos pertenecientes a lo que la autora denomina “literoterapia”), de Belén Palladino y “En el espiral de Eros y Thánatos”, de Alejandro Irache.

“El puma, la olla y la gringa”, de Miguel Chilosi

Fue presentado a mediados de año (en el salón de la Sociedad Italiana) por el Prof. Adrián Canosa. Poco antes, a mediados de abril, EL PUEBLO compartía uno de los cuentos e informaba sobre el autor: “Policía retirado, nacido en 1965, Miguel Chilosi Garcilazo desde hace muchos años escribe cuentos. Ahora decidió reunir un conjunto de ellos en el libro “El puma, la olla y la gringa”, que en breve presentará públicamente”.

“Un cuento y cincuenta poemas del loco Manuel», de Neri Mutti.

Presentado en la ciudad de Paysandú a comienzos de año, cuenta con un prólogo escrito por Ramón Machado, donde se lee: “Pienso que la creación de Neri Mutti es, como él mismo dice, un río fuera de madre que invade poquedades (…) Se trata además de un grito de guerra contra las desigualdades, contra el enmascaramiento de las atrocidades del presente y del pasado reciente. Y también una trinchera para resguardar la ternura, la memoria, la esperanza y la lucha solidaria, en la concreción de una sociedad más justa y de un mundo en el que valga la pena vivir y vivirlo (…) Es un canto militante pero nunca un canto panfletario”.

“Letras Latinoamericanas”, de Leonardo Garet

Se trata de un análisis de obras de más de una decena de autores, cultores de diversos géneros y estilos. Se decía desde esta página en el mes de junio: “No es solamente un conjunto de más de 100 páginas que enseñan sobre literatura, sino que es también, con la misma fuerza e importancia, una apuesta a la revalorización de la literatura en libro, para hacernos entender mejor a ciertos autores, que además, siempre apostaron a los libros como vehículo de su creación literaria (…) Estos trabajos de crítica literaria ahondan en las obras de autores latinoamericanos sin caer en ningún caso, como es lo más común de todo lo que abunda actualmente, en meras biografías o repetición de frágiles interpretaciones. Lo que hay aquí es análisis personal, original, que aunque por supuesto tiene su apoyatura teórica (quizás principalmente en la compleja acumulación de años de lector que tiene este académico y profesor), es sobre todas las cosas el resultado de un minucioso razonamiento de cada tema que se aborda”. Los autores estudiados en sus páginas son: Eduardo Acevedo Díaz, José Enrique Rodó, José María Arguedas, Joao Guimaraes Rosa, Ernesto Sábato, Vinicius de Moraes, Francisco Espínola, Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares, Manuel Mujica Lainez, Cyro Martins, Octavio Paz, Alejo Carpentier y Osvaldo Pol.

“El sabor de los viajes”, de Leonardo Garet

Ha dicho el Académico Ricardo Pallares: “Es un libro de prosa poética con pautas narrativas en pasajes determinados por momentos espirituales o circunstancias propias del vivir y del viajar (…) El libro tiene un acápite general que dice: Ya he perdido las fechas exactas de cualquiera de estos viajes y me queda de ellos apenas un sabor. Los recuerdos se van volviendo casi incomunicables. Los puede salvar una intuición poética. Los conceptos y sentimientos que se expresan en este texto inicial aluden a la sutileza de los recuerdos cuando se identifican con un sabor, con una impresión. Es por este expediente que asoma una veta lirica en la que el hablante-narrador da cuenta de sí. También da cuenta de su responsabilidad en tanto que son viajes que el recuerdo transforma en referentes personales. No obstante las asociaciones culturales y emotivas los mantienen en un presente que se proyecta al presente ficcional del libro. Al narrador le consta porque solo “los puede salvar una intuición poética”. Quiere decir que el recuerdo moviliza la necesaria recreación literaria, en este caso, y la imprescindible evocación de los momentos vividos y asociados. En algún sentido es un diario de viaje que evoca y recrea acrecentando los horizontes culturales, con la cita de autores, de obras, de monumentos y de personalísimos enlaces…”.

“Jameos del aire”, de Leonardo Garet

Del Académico Rafael Courtoisie: “Textos breves, intensos, en una prosa límpida y penetrante, constituyen Jameos del aire, una micrología narrativa que Leonardo Garet elabora con poderosa magia. Son en total sesenta y cinco piezas de una o dos páginas que reunidas forman un tejido orgánico. Viajes, imágenes, acercamientos sorprendentes a la sustancia íntima de la realidad. Aquí hay “trajes de bondad” y de los otros, laberintos, ventanas de cazador. Aparece Gilgamesh y Excalibur, Hamlet, la posibilidad de elegir diversas máscaras para sustituir la improbable cara. “Le mot juste”, la palabra precisa, como quería Flaubert, es uno de los principales instrumentos de composición de Garet. En Jameos del aire los fragmentos devienen totalidad que se brinda con rigor y belleza”.





“Un Salto a la poesía”, de Rodolfo Nario

Presentado por el fotógrafo Marcelo Cattani, en el Hotel Concordia en el mes de noviembre, es uno más de los varios libros de este salteño, que se dedicó a la creación literaria luego de jubilado. La natación fue siempre otra de sus pasiones. “Un Salto a la poesía” tiene una lujosa edición y cientos de textos en su abultado número de páginas.

“Resiliencia”, de Belén Palladino

Se trata del primer libro de esta joven estudiante de Psicología. La presentación fue en noviembre, en el Mercado 18 de Julio, a cargo de la comunicadora Florencia Presentado. La autora dijo a EL PUEBLO: “es un libro del nuevo género: Literoterapia. A través de textos en los que expongo mi corazón y vida a los y las lectores y lectoras, se tratan temas que en la actualidad son muy importantes, frecuentes y problemáticos, que dan que hablar como sociedad, como lo es la Salud Mental y todo lo que conlleva…Adicciones, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, violencia en general, amores y desamores. Es un gran viaje introspectivo hacia el núcleo de mi ser, de mi infancia y de mi aquí y ahora”.