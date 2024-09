Libertad, no ofende ni teme

Campañon de Libertad en lo que va transcurriendo de la primera rueda. El 2 a 0 para derrotar a Gladiador e ir fugándose de la zona roja del descenso.

Los golazos de Lautaro Godoy y David Silva, en medio de un trámite que Libertad no fue manejando a su favor. Gladiador no le encontró la vuelta y tampoco las variantes surtieron efecto. Para el equipo de Pablo Vela, puntos por demás válido, tanto en una tabla como en otra. La del descenso para el “Lobo” es especial, pero también ofrece señales en la general. Claramente ganando, Libertad no ofende ni tema. Está obligando a tenerlo en cuenta. Para Gladiador, la pegada de otro resbalón.