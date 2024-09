Laura Raffo renuncia al Herrerismo y abre nuevas posibilidades políticas

Laura Raffo renunció al Herrerismo tras no ser seleccionada para liderar la lista 71 al Senado. Explora nuevas oportunidades en el Espacio 40. Destaca el valor del compromiso en la política.

Laura Raffo / Foto: Pablo Vignali / Adhocfotos

La economista Laura Raffo anunció su renuncia al Herrerismo tras enterarse de que no lideraría la lista 71 en las elecciones al Senado. A través de una carta, manifestó su compromiso con la honestidad y los principios de la política, mientras explora la posibilidad de sumarse al Espacio 40.

Laura Raffo, exprecandidata por el Partido Nacional en las elecciones internas, renunció al sector Herrerismo el pasado viernes, según anunció a través de una carta pública. Esta decisión surgió después de una reunión con el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera y el exministro del Interior Luis Alberto Heber, en la que se le comunicó que no encabezaría la lista 71 del sector de cara a las elecciones nacionales.

En su carta de renuncia, Raffo enfatizó la importancia de los valores y principios en la política, expresando que “el valor de la palabra empeñada y el compromiso con la gente son la esencia de la política”. Agregó que defender esos principios “fue, es y será siempre mi norte”, en lo que parece ser una despedida definitiva de su lugar dentro del Herrerismo.

Sin lugar a dudas, este caso demuestra la dificultad que enfrentan las mujeres para hacerse un lugar en la política Beatriz Argimón

Raffo, quien obtuvo un 19% de los votos en las elecciones internas del Partido Nacional, solicitó explícitamente que no consideraran su nombre para integrar ninguna lista del sector en las próximas elecciones. Esta decisión fue vista como un golpe para la inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo político, como lo destacó la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien afirmó que el caso de Raffo demuestra las dificultades que enfrentan las mujeres para abrirse camino en la política uruguaya.

Pese a su renuncia al Herrerismo, Raffo no cierra la puerta a nuevas oportunidades políticas. Según informes de prensa, la economista estaría en conversaciones para integrarse al Espacio 40, otro sector del Partido Nacional, lo que deja entrever que su carrera política podría tomar un nuevo rumbo de cara a las elecciones.

El futuro de Laura Raffo parece estar en movimiento, pero su renuncia al Herrerismo ya ha generado un impacto importante dentro de la interna del Partido Nacional y en el panorama político en general.

Herrerismo defiende decisión de las bases sobre Laura Raffo

Rodrigo Blas explicó que la decisión de no incluir a Laura Raffo como líder de la lista 71 fue tomada por las bases herreristas. Afirmó que no se trata de género, sino de liderazgo y votos.

Luis Alberto Heber hizo todo lo posible para convencer a las bases del herrerismo de una situación, no se pudo, y respondemos a las bases Rodrigo Blas

Rodrigo Blas afirmó que la exclusión de Laura Raffo como cabeza de lista no responde a cuestiones de género, sino a decisiones de las bases. Argumentó que se ofreció otra posición a Raffo, pero ella la rechazó.

El secretariado del Herrerismo se reunió este viernes para analizar la reciente renuncia de Laura Raffo, tras la decisión de no colocarla como cabeza de la lista 71 en las elecciones nacionales. Al finalizar el encuentro, el diputado Rodrigo Blas aclaró que esta determinación fue tomada por las bases y dirigentes del sector en todo el país, quienes prefirieron al presidente del sector, Luis Alberto Heber, como su líder de lista.

Blas expresó que Heber intentó mediar a favor de Raffo, pero no logró convencer a las bases: “Luis Alberto Heber hizo todo lo posible para convencer a las bases del herrerismo de una situación, no se pudo, y respondemos a las bases”, aseguró el diputado.

No es un tema de figuras, no es un tema de egos, no es un tema de quién nos gusta más, sino que es un tema de identificación con el sector y con la gente que vota en nuestro sector Rodrigo Blas

En cuanto a la oferta que se le realizó a Raffo para ocupar otro lugar en la lista, Blas explicó que ella decidió no aceptarlo. “No es un tema de figuras, no es un tema de egos, no es un tema de quién nos gusta más, sino que es un tema de identificación con el sector y con la gente que vota en nuestro sector”, señaló Blas. Añadió que, pese a los intentos de negociación, Raffo no accedió a la propuesta.

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien sugirió que el caso de Raffo podría ser un reflejo de las dificultades que enfrentan las mujeres en la política, Blas rechazó esta interpretación, afirmando que no se trataba de un problema de género. “No es un tema de género. Quizás es un tema de votos y de liderazgo. No pasa por las dificultades que tiene la mujer”, concluyó el legislador.

Beatriz Argimón lamenta la salida de Laura Raffo y destaca el desafío de las mujeres en la política

Beatriz Argimón lamentó la salida de Laura Raffo del herrerismo, destacando la complejidad para las mujeres en ocupar roles de decisión en la política uruguaya.

Beatriz Argimon – Vice Presidenta de la República / Mauricio Zina / Adhocfotos

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se mostró sorprendida y apenada por la reciente renuncia de Laura Raffo al herrerismo, el sector del Partido Nacional que la cobijó como precandidata. En sus declaraciones, Argimón reflexionó sobre las dificultades históricas y culturales que enfrentan las mujeres para acceder a lugares de decisión política, subrayando que la política partidaria sigue siendo un espacio en el que la presencia femenina es más reconocida por la ciudadanía que por los propios partidos.

Argimón valoró la contribución de Raffo como “una mujer que tiene para aportar, sin lugar a dudas, muchísimo” y anticipó que su renuncia al Senado no significa que se aleje de la militancia. Agregó que en el futuro podría cumplir con otras responsabilidades dentro de la política.

La renuncia de Raffo se produjo luego de que le informaran que no encabezaría la lista al Senado, puesto que ocupará Luis Alberto Heber como suplente de Luis Lacalle Pou, quien liderará todas las listas al Senado del Partido Nacional.

“Me sorprende y lo lamento”, afirmó Argimón sobre la decisión de Raffo, y señaló que esperaba que más mujeres participaran en esta elección. La vicepresidenta también expresó su deseo de que Raffo haga una reflexión pública sobre su decisión, lo que permitirá evaluaciones más profundas sobre su salida del herrerismo.

Argimón finalizó resaltando que Raffo ha construido un espacio propio en la política y no cree que vaya a alejarse de forma definitiva.