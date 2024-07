Las estafas de siempre con nueva modalidad

Personas sorprendidas en su buena voluntad siempre existieron, los famosos cuento del tío, pero los tiempos han cambiado y la forma de engañar a las personas también.

Ruben Souza, vocero Jefatura de Policía Salto

“Ha habido un incremento importante en el número de denuncias por estafa” Crio. Ruben Souza, vocero Jefatura de Policía Salto

EL PUEBLO dialogó con el Comisario Ruben Souza, vocero de la Jefatura de Policía de Salto, para conocer detalles del modus operandi en los delitos de estafa que se vienen registrando particularmente en Salto.

– Pareciera que en estos días la noticia pasa por el delito de estafa, ¿qué está pasando?

– Ha habido un incremento importante en el número de denuncias por estafa, tenemos un porcentaje bastante alto comparado con otros años.

– ¿Cuál sería la metodología implementada por quienes realizan estas prácticas delictivas?

– Se usan diferentes métodos, la verdad es que estos delincuentes tienen una imaginación importante que por lo general utilizan la facilidad de palabra que tienen para poder engañar a las víctimas ofreciéndoles diferentes tipos de servicios como venta de vehículos, alquileres de casas. Está la clásica, que es el tema más común que se dio tiempo atrás donde algún familiar o amigo que estaba aparentemente en el extranjero solicitaba dinero porque tenía problemas, como estar en el aeropuerto y no tener suficiente dinero para embarcar su equipaje. Entonces, la persona que estaba en el país trataba de alguna manera de solucionar enviándole dinero. Cualquier tipo de ingreso para ellos ya es un logro, y eso se convierte en un delito de estafa.

El otro tema que tenemos es el hackeo de celulares, por el que pueden obtenerse los contactos de alguna persona, y enviar así mensajes solicitando dinero o en su defecto ofreciendo dólares o algún otro tipo de negocio, pero que siempre implica una transacción monetaria previa.

Últimamente lo que se ha dado es la utilización de los logos de diferentes empresas. En el caso de Salto se ha dado con alguna automotora, también con un hotel de la zona de Daymán, con lo que arman una página web como si fuera de la misma empresa y ofrecen vehículos en el caso de la automotora a un precio bastante irrisorio o menor al del mercado, y por lo general lo que se pide es una entrega financiando el resto en cuotas, pero que está claro que lo que pretenden es hacerse del dinero de la entrega, porque luego cuando se va a buscar el vehículo, ahí se dan cuenta que cayeron en una estafa. En el caso del hotel ofrecían paquetes de alquiler de una habitación y servicios de diferentes tipos, como sauna o lo que fuera, a un precio módico, pero también se debía depositar una seña, y cuando eso ocurría, procedían a quedarse con el dinero y bloquean a la persona que contrataba esos servicios.

También encontramos un tipo de préstamo, y que previo a entregar el dinero requerido le piden que haga un depósito para realizar ciertos trámites. Está claro que luego que reciben ese dinero, bloquean a la persona, porque para ellos ya está, generaron esa ganancia que era lo que pretendían. Incluso se ha dado con el tema de ofrecer ciertos beneficios en negocios financieros, por el que se invierte cierta cantidad de dinero ofreciendo ciertas ganancias que suelen ser mayores a las que ofrecen en distintas instituciones financieras de plaza, y como la gente siempre busca obtener mayores ganancias, terminan cayendo en esta red de estafadores. Por lo general, todo este tipo de estafas son digitales a través de las diferentes redes sociales que son las que promocionan ese tipo de negocios.

– ¿Las víctimas son elegidas al azar o suele haber una seguimiento previo de ellas?

– La mayoría de los casos se da con víctimas al azar, pero tenemos en nuestras investigaciones algunos casos que parece que fueron elegidas por diferentes perfiles. Cuando comenzaron a aumentar las estafas vimos que generalmente se daba en adultos mayores, pero últimamente se ha diversificado y terminó siendo aleatorio, ya no les importa la edad. Pero tampoco hay que dudar que ellos usan una red de inteligencia por la que buscan a aquellas personas con determinados perfiles que realizan ese tipo de operaciones.

– ¿Se resuelven los delitos de estafas?

– Tenemos un gran porcentaje negativo al utilizarse medios tecnológicos como las redes digitales y demás, siendo por lo general personas extranjeras, lo que dificulta muchísimo, si bien existe contacto entre las diferentes unidades policiales de otros países, igual se dificulta muchísimo porque el delito si bien es cometido acá, no tiene jurisdicción. A nivel local, si bien se han realizado ciertas actuaciones que se han llegado a formalizar y a condenar a personas, hay un gran porcentaje en el que no se ha podido tener avance. Eso lleva todo un trabajo junto con Fiscalía que permita de alguna manera poder localizar a los autores, pero tenemos un déficit en ese tema.

– En materia de prevención, ¿qué puede aconsejarse a quienes pueden ser potenciales víctimas de un delito de estafa?

– En ese sentido, aconsejaríamos que las personas tengan un poco de recelo en cuanto a la realización de ese tipo de transacciones monetarias. Por ejemplo, en el caso de las automotoras que ofrecen vehículos, que de alguna manera traten de buscar otro medio de comunicación con esa empresa, no por esa página, para verificar si efectivamente se está ofreciendo un vehículo de esas condiciones y a ese precio, para no quedarse solo con esa campana. En caso que se den esas situaciones, se debe concurrir a la seccional de policía más cercana o en su defecto llamar al 911 para ver si se puede actuar en forma rápida y de alguna manera realizar alguna actuación policial.

Se está intentando que cuando son fondos, congelarlos inmediatamente a través de la comunicación con las distintas entidades bancarias. En todos los casos, todos tenemos que estar atentos y tener cuidado con el hackeo del celular, porque generalmente nos envían algunos enlaces que nos llegan por diferentes medios para poder ingresar a determinado sitio, lo que termina permitiendo que se realice el hackeo por el que se quedan con los contactos y ahí comienzan las comunicaciones.

Juez Penal Dr. Paulo Aguirre

“Si usted tiene dudas, vaya a la institución financiera, en vez de responder, vaya, pregunte y asegúrese” Juez Penal Dr. Paulo Aguirre

El Dr. Paulo Aguirre, Juez Penal de 4to. Turno, accedió a conversar con EL PUEBLO para este informe, aunque acordamos volver a abordarlo próximamente, ya que es un tema amplio, complejo y que ameritaría una continuación para poder profundizar en diferentes aspectos que lo componen.

-El común de la gente dice que está muy complicado el tema de las estafas en Salto, ¿coincide?

Indudablemente, y lamentablemente, tenemos muchas víctimas de este tipo de delitos, que se dan principalmente por medios electrónicos. Gente que le llega un mensaje de texto, que le llega un mail.. Hay incluso mails que simulan ser de instituciones financieras, de instituciones bancarias. A mí, en lo personal, me han llegado mails diciendo por ejemplo “Le hemos bloqueado el servicio, debe reanudarlo con contraseña”, etcétera, y yo ni siquiera tengo tarjeta de esa institución. Han utilizado correo, mensajería postal, así que hay que tener mucho cuidado. Pero lo que yo veo es que sí, que en el día a día se escucha sobre muchos casos…

-Pero además, no solo en Salto sino que es algo mucho más amplio, ¿verdad?

Sí, básicamente son grupos de personas que están dedicados a este tipo de maniobras delictivas. Muchos que ni siquiera están ubicados en Uruguay, pueden estar en cualquier parte del mundo y por eso a veces, en nuestro caso se hacen irrastreables…

-De todas maneras, hay personas condenadas acá en Salto por estos delitos, ¿o no?

Sí, tenemos personas condenadas o formalizadas por cometer ciertos delitos a través de redes sociales locales, y por eso han sido perfectamente ubicadas. Es decir que a nivel doméstico sí tenemos casos y a nivel doméstico sí se los puede localizar, sí se los somete a la Justicia, sí se los condena…

-Hay quienes dicen que es muy difícil dar con ellos porque pueden estar en un país muy lejano…

Sí, eso es verdad, porque también pueden ser redes que estén operando desde cualquier país y resulta imposible para nuestra tecnología ubicarlos.

-¿Y denuncias hay muchas acá en Salto?

Sí, por lo que me han informado Fiscalía y la autoridad policial sí. Por ejemplo en muchos casos personas de alta vulnerabilidad, personas a las que las acompañan a diversas entidades financieras, personas de más años que no tengan contención familiar, es decir van a cobrar con la propia persona estafada, con el propio titular. Nosotros aquí tuvimos hace unos dos meses un procedimiento interesante y tenemos personas condenadas y otras con prisión preventiva. Captan una persona de alta vulnerabilidad y en una tarde se pasean por cuatro o cinco entidades financieras, levantan una cantidad de dinero muy importante, y después para la persona es imposible pagar, porque estamos hablando de personas que tienen ingresos exiguos.

-¿Alguna sugerencia para prevenir estos casos? ¿Estar más atentos?

Totalmente… No brindar ningún dato personal de ninguna forma. Ninguna entidad financiera le va a solicitar por esos medios los datos personales. Uno tiene que estar seguro que está frente a algo genuino y no frente a un mail genérico que a uno le mandan, más allá que muchas veces puedan aparecer con logos de entidades financieras, bancarias… Tenemos que estar muy alerta, tenemos que cuidar a nuestros mayores que nadie los lleve a una financiera para sacar un préstamo. Hay que tener muchos recaudos, estar muy atentos, no brindar los datos personales salvo que esté total y absolutamente seguro a quién se los está brindando, y algo muy importante es que si usted tiene dudas vaya a la institución financiera, en vez de responder, vaya, pregunte y asegúrese.

Gerente del BPS explica modalidades de estafa a jubilados y pensionistas

El Plan Ibirapitá está en campaña “de advertir, orientar y guiar a los adultos mayores en el uso de las herramientas digitales” Juan Andrés Silveira, Gerente de la Sucursal Salto del BPS

Quizás convenga empezar por recordar que Plan Ibirapitá, básicamente, es quien entrega dispositivos móviles a jubilados y pensionistas, pero también los capacita para su uso. Los cursos de alfabetización digital, por ejemplo, son permanentes. Desde hace unos años, este plan se encuentra bajo la órbita del Banco de Previsión Social, y es así que además de la capacitación habitual, ahora se viene trabajando en asesorar a los usuarios sobre posibles estafas que puedan sufrir a través de esos medios tecnológicos. EL PUEBLO conversó sobre estos temas con Juan Andrés Silveira, Gerente de la Sucursal Salto del BPS.

-¿Una primera reflexión sobre este tema de las estafas?

Lo primero a mencionar es que hemos tenido diferentes modalidades de estafa. Hay gente que directamente es estafada por ejemplo con el cuento del tío, que es la modalidad más vieja y conocida. Le cuentan una historia y que necesitan dinero. Entonces un mecanismo para obtener dinero son los préstamos para jubilados y pensionistas en BPS. Por eso de alguna manera BPS termina “involucrado” en una estafa pero en realidad lo que hizo fue proporcionar un préstamo a un usuario que fue estafado. Entonces la intervención de BPS es mínima o nula, porque si quien pide el préstamo lo hace por su voluntad, y está lúcido, con todas sus capacidades, o sea, en uso de sus facultades, es libre de hacer con ese dinero lo que decida. Después, si es estafada con ese dinero, a veces plantea la situación a BPS porque son usuarios nuestros, jubilados, pensionistas, vejez, invalidez, etc. Después tenemos estafas donde sí se ven involucrados servicios de BPS porque la estafa se hace a través del usuario en línea de la persona.

-¿Cómo es eso?

BPS tiene un contrato de uso de servicios en línea, lo que se conoce comúnmente como contrato personal donde uno firma un contrato, con su correo electrónico, sus datos personales, haciéndose responsable del uso de una contraseña creada por la persona para el uso de los servicios en línea. En ese contrato, la persona declara que ese correo electrónico es propio y que acepta y permite que a través de ese correo electrónico y con esa contraseña se acceda a su información personal y se puedan realizar gestiones y trámites en BPS. Todo tipo de trámites. Hoy prácticamente la mayoría de los servicios que brinda BPS se puede acceder en línea. Entonces hay quienes se apoderan del usuario de la persona. Ahí estaría la gran advertencia; hay que tener cuidado a quién uno facilita la contraseña, hay que entender que un contrato personal tiene responsabilidad del titular, es decir que todo lo que se haga con esa contraseña, a los efectos legales lo hizo la propia persona. Entonces siempre hacemos hincapié cuando la persona va a firmar ese contrato para uso de servicios en línea, que no permita acceder a otras personas el dato de su contraseña. Porque claro, la otra persona al tener la contraseña va a poder hacer todo como si fuera el titular. Y una de las cosas que puede hacer es pedir préstamos. Después, el dinero de ese préstamo se va a tener que retirar en un agente descentralizado de cobranza como Abitab, Redpagos, Anda, o en un depósito bancario, entonces de todas maneras el titular tiene que presentarse a cobrar el dinero. Por eso es más difícil, porque además de haberle cedido la contraseña, la persona va a tener que ir con el “estafador” digamos para hacerse del dinero. No ha habido casos en Salto que alguien se haya presentado personalmente haciéndose pasar por el titular. Generalmente hicieron uso del servicio en línea y acompañaron a la persona al local de cobranza. La persona lo cobró y le proporcionó el dinero al estafador. Así que son casos en los que no podemos intervenir demasiado. Lo que sí hacemos cuando alguien usa un correo electrónico que no es propio, es bloquear ese usuario para que no se siga pidiendo préstamos con él y asesoramos al titular para restablecer el usuario y con un correo electrónico personal al que no tenga acceso otra persona. Por otra parte, en algún caso hemos tenido algún funcionario de un local de cobranza, que en un uso indebido que el BPS le brinda a estos organismos, cometió un fraude estafando a algunos pasivos. En esos casos la persona no lo cobraba ni había realizado los servicios en línea, es decir que el titular fue completamente ajeno a la maniobra y en ese caso el funcionario terminó procesado y a los titulares se les restituyó el dinero y se les dejó de cobrar ese préstamo.

-Hablemos de las jornadas que están haciendo para que los usuarios no caigan como víctimas de estafas…

La idea es tratar de advertir, orientar y guiar a los adultos mayores en el uso de las herramientas digitales. De hecho hay una buena noticia, que a partir del mes que viene se va a incluir también a los pensionistas mayores de 65 años como beneficiarios del programa Ibirapitá. Este programa lo que ha hecho es coordinar con el Ministerio del Interior (Jefatura de Policía), con la parte de Delitos Complejos, para capacitación en prevención de estafas. Este jueves la charla es en Ajupensal, se ha hecho también en complejos habitacionales de BPS, en la propia Biblioteca Departamental, etc. Y estamos abiertos a quienes quieran comunicarse con nosotros para acercarles estas capacitaciones, comisiones barriales por ejemplo.

Grupo de personas estafada en su cuenta del BROU

“Sufrí tanto con esto que no me importa contarlo cien veces…” Shirley Requelme

Hace poco más de dos años, hubo salteños estafados en grandes cantidades de dinero cuando los estafadores lograron ingresar a sus cuentas bancarias (del Banco República) y a través de ellas beneficiarse mediante solicitud de préstamos y transferencias a otras cuentas. Estas personas lograron organizarse y conformar un grupo, ya no solo de Salto sino que se sumaron otros estafados de otras partes del país. Así, han planteado su reclamo al BROU y este martes 30 de julio, noventa y tres (93) de ellas tendrán en la capital del país la primera audiencia en la demanda iniciada contra el Banco.

“Luego de varios años luchando, comenzamos la demanda civil para luchar por lo que nos sacaron. Gracias al grupo, amigos, desconocidos, que estamos cada uno desde nuestro rincón del país contando nuestra historia para que otras personas no sean víctimas como nosotros”, dice el comunicado que circula entre los integrantes del grupo y que avisa de la audiencia de este próximo martes.

EL PUEBLO logró esta semana hablar con Shirley Riquelme, una de las salteñas estafadas, quien comenzó por decir que “sufrí tanto con esto que no me importa contarlo cien veces… El grupo se armó acá en Salto, lo armó la doctora Gancharov, entonces lo armamos con ella, Carina Fioritti y yo, que fuimos las tres estafadas en Salto, por lo menos que sepamos, y que nos empezamos a mover. Ahí se empezó a agregar gente de otros departamentos, de Montevideo por ejemplo, gente que me llamaba, yo no sé cómo sabían mi teléfono, entonces el grupo fue creciendo, hay una administradora del grupo”.

Dijo además que en algunos puntos no está del todo al tanto por estar aquí en Salto, mientras que “el tema se está moviendo más en Montevideo”, pero igualmente este martes Shirley tendrá a su representante en la capital para esta instancia de suma importancia, aseguró. Informó asimismo que “hubo un caso que salió el fallo a favor del cliente, pero todos los casos son distintos”.

LOS HECHOS

Consultada exactamente en qué consistió la estafa de la que fue víctima, Shirley tomó una carpeta en la que tenía todos los detalles minuciosamente descriptos y permitió que EL PUEBLO accediera a ello y lo publicara:

“El día 10/03/2022 quise entrar por e-brou a mi cuenta 000652125-00003 para ver el saldo y la misma estaba bloqueada. Restauré la contraseña con los pasos que indica e-brou, miré mi saldo y salí. El día 12/03/2022 quise entrar nuevamente a mi cuenta y otra vez estaba bloqueada. Volví a restaurar la contraseña y cuando entré me encuentro con la sorpresa de que habían movimientos que no fueron realizados por mi persona y que paso a detallar:

10/03/2022.-Préstamo $ 400.000

10/03/2022-Traspaso $414.501 10/03/2022.-Préstamo $25.000

10/03/2022.-Reintegro traspaso $414.501

10/03/2022 -Traspaso $ 412.600

14/03/2022-Préstamo $120.000

14/03/2022.-Utilización de adelanto de sueldo $22.900

14/03/2022.-Traspaso $30.120 de Caja de Ahorro a nombre de mi hijo de la cual estoy autorizada, hacia mi cuenta Caja de Ahorro.

14/03/2022.-Traspaso $ 200.000

Los movimientos de traspasos y el reintegro, a excepción del traspaso de $ 30.120, fueron desde mi cuenta Caja de Ahorro a la cuenta Caja de Ahorro de Adrián Dufrechou, que lo tenía como cuenta pre contratada, en virtud de que durante un año le traspasaba dinero por gastos de apartamento que alquilaban sus hijas y la mía en Montevideo.

Inmediatamente de ver esos movimientos lo llamé al Sr. Adrián Dufrechou, quien me manifiesta que le escribieron mensajes de whatsapp de un celular N° 095051841, que tenía la foto de perfil de mi celular, se hicieron pasar por mí, solicitándole el traspaso por esas sumas a la cuenta 000772308-00001 a nombre de Gustavo Busto el día 10/03/2022 y el día 12/03/2022 a la cuenta 001268793-00002, C1:4.385.503-4, Caja de Ahorro a nombre de Fabiana Fontes.

Los movimientos del dia 12/03/2022 salieron en e-brou con fecha 14/03/2022 Cuando hablo con Dufrechou me doy cuenta de que fui víctima de fraude o estafa.

El Sr. Dufrechou me pasó capturas de pantallas con los mensajes de Whatsapp que se agregaron al reclamo realizado el día 14/3/2022 en el BROU.

El día 12/03/2022 enseguida de percatarme de las irregularidades realicé denuncia en Seccional 5ta, compareciendo también Adrián Dufrechou.

El día 16/03/2022 comparecí al BROU a informarme si había alguna novedad y me manifiestan que no. Pregunté si me iban a descontar todos esos préstamos y adelanto de sueldo y me manifestaron que sí. Considero que es injusto porque yo no los solicité”.

En ese momento, Shirley Riquelme solicita formalmente que se agilice la investigación y que no se le descuente nada de su sueldo, hasta tanto no se resuelva la investigación. Es así que ante la falta de respuesta favorable, se inicia la demanda de la que, como ya fue dicho, este martes 30 se cumplirá una audiencia.

El Dr. Gabriel Cartagena explica distintos tipos de estafas y las normativas para combatirlas

“Las estafas cibernéticas son diversas y evolucionan constantemente, podemos mencionar algunos de los tipos más comunes que ocurren en Uruguay y es destacable que no son ajenos a los salteños evidentemente” Dr. Gabriel Cartagena

El abogado que permanentemente habla de estos temas en charlas organizadas por instituciones educativas y demás, Dr. Gabriel Cartagena, una vez más brindó a solicitud de EL PUEBLO una serie de explicaciones sobre las estafas más frecuentes.

Tipos de estafas enumeradas:

1-Phishing: Los estafadores envían correos electrónicos o mensajes falsos que parecen provenir de fuentes legítimas (bancos, empresas, etc.) para obtener información personal y financiera.

2-Smishing: Variante del phishing que utiliza mensajes de texto SMS para engañar a las víctimas.

3-Vishing: Otra variante del phishing, pero se realiza a través de llamadas telefónicas para obtener información sensible.

4-Ransomware: Malware que encripta los archivos de una víctima y exige un rescate para devolver el acceso a ellos.

5-Fraudes en compras en línea: Sitios web falsos que parecen tiendas legítimas, pero que roban dinero o datos personales cuando se realiza una compra o transacción económica.

6-Ingeniería social: Manipulación psicológica para que las víctimas revelen información confidencial. Puede incluir varias técnicas, como hacerse pasar por alguien de confianza, siendo nuestros niños y adolescentes víctimas de este tipo de estafas.

7-Fraudes en redes sociales: Utilización de perfiles falsos o comprometidos en redes sociales para estafar a las personas, a menudo solicitando dinero o información personal.

8-Fraude en criptomonedas: Estafas que involucran inversiones en criptomonedas falsas, esquemas Ponzi, o phishing relacionado con billeteras de criptomonedas.

9-Scareware: Software que simula ser una advertencia de virus para asustar a las víctimas y hacerlas descargar programas o pagar por servicios de eliminación de virus falsos.

10-Fraude de soporte técnico: Estafadores que se hacen pasar por personal de soporte técnico para obtener acceso remoto a la computadora de una víctima.

¿Qué medidas debemos tomar?

Para evitar ser víctima de estafas digitales, es fundamental seguir algunas prácticas de seguridad cibernética:

1-Educarse: Mantente informado sobre las estafas más comunes y cómo funcionan.

2-Utilizar contraseñas fuertes: Usa contraseñas complejas y únicas para cada cuenta. Considera usar un gestor de contraseñas para mantenerlas seguras.

3-Activar la autenticación de dos factores: Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas, utilizando códigos enviados a tu móvil o aplicaciones de autenticación.

4-No hacer clic en enlaces sospechosos: No abras enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos o mensajes de remitentes desconocidos.

5-Verificar las URLs: Antes de ingresar información personal o financiera, asegúrate de que el sitio web sea legítimo. Busca “https://” y un candado en la barra de direcciones.

6-No compartir información personal innecesariamente: Evita proporcionar datos personales en redes sociales o a través de correos electrónicos y mensajes no solicitados.

7-Utilizar software de seguridad: Instala y actualiza regularmente antivirus, antispyware y firewall en tus dispositivos.

8-Ser cauteloso con las solicitudes de soporte técnico: No des acceso remoto a tu computadora a menos que estés seguro de la legitimidad del servicio de soporte.

9-Verificar la autenticidad de las ofertas: Desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad y verifica la legitimidad del vendedor.

10-Supervisar tus cuentas: Revisa regularmente tus estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito para detectar transacciones sospechosas.

11-Hacer compras en sitios seguros: Compra solo en sitios web de confianza y asegúrate de que las transacciones sean seguras.

12-No usar Wi-Fi público para transacciones sensibles: Evita acceder a cuentas bancarias o realizar compras en línea cuando estés conectado a redes Wi-Fi públicas.

13-Actualizar regularmente el software: Mantén tu sistema operativo, aplicaciones y navegador web actualizados para protegerte contra vulnerabilidades.

14-Ser escéptico con las solicitudes urgentes: Desconfía de cualquier mensaje que te presione a actuar rápidamente, ya que las estafas a menudo juegan con el sentido de urgencia.

Estas prácticas, pueden reducir significativamente el riesgo de ser víctima de estafas digitales pero volvemos al inicio educarnos es fundamental para todos.

¿Existe normativa en Uruguay sobre estafas o medios de protección?

En Uruguay, existen varias leyes y normativas que se aplican para combatir las estafas cibernéticas y proteger a los usuarios de las amenazas digitales las cuales intentamos reflejar en el Manual de Derecho Informático de FCU escrito con otros colegas del Instituto de Derecho Informático de Udelar, y exponemos en las clases en Facultad de Derecho siendo las más relevantes son: consideramos que se aplica el Código penal de 1934 teniendo en cuenta el dinamismo y carácter internacional de las maniobras pero el bien jurídico protegido es el mismo que lo expresado en el Código de 1934 con algunas especificaciones.

1-Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales (2008): Regula el tratamiento de datos personales y protege la privacidad de las personas. Establece derechos para los titulares de los datos y obligaciones para quienes los manejan.

2-Ley N.º 19.223 de Delitos Informáticos (2014): Tipifica y sanciona los delitos informáticos, incluyendo el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el espionaje informático, la falsificación informática, y otros delitos relacionados con el uso indebido de tecnologías de la información.

3-Ley N.º 18.996 (2012): Conocida como la “Ley de Delitos Complejos”, incluye disposiciones sobre la interceptación de comunicaciones y la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen.

4-Ley N.º 17.835 de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (2004): Aunque no está enfocada específicamente en delitos informáticos, esta ley es relevante para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que pueden estar relacionados con actividades delictivas en línea.

5- Decreto N.º 451/2009: Reglamenta la Ley N.º 18.331 y establece el régimen de protección de datos personales, incluyendo la creación de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP).

Existe un proyecto con media sanción sobre delitos cibernéticos que aún no sale como ley y es parte de la labor parlamentaria que está en el debe con la sociedad uruguaya. Existe normativa a nivel internacional que excede está nota.

Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Abogado. Aspirante Docente en Informática I y II en Fac. de Derecho

A modo de ejemplo

Diferentes casos de estafa registrados oficialmente por Ministerio del Interior

En el sitio web del Ministerio del Interior existe una sección de noticias referidas a los delitos de estafa. Se trata de algo bastante reciente, donde solo se ingresa un porcentaje limitado de denuncias y de resoluciones de estafas, siendo la primera noticia compartida el 30 de junio de 2023 y el último ingreso el pasado 6 de julio, alcanzando así a 196 ingresos de noticias, destacándose las Jefaturas de los departamentos de Florida y Cerro Largo con mayor cantidad de noticias ingresadas. De la Jefatura de Salto hay solo dos ingresos de los 196 mencionados, la más reciente refiere a una charla sobre Prevención de Delitos: “Estafas y cuento del tío” del 4 de junio. Veamos algunos ejemplos de noticias.

SALTO

“Dos personas condenas y una persona formalizada por varios delitos de estafa”. En la fecha 23 de Diciembre de 2022 se tomó conocimiento de una estafa hacia una femenina de 82 años de edad por la suma de $U 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos), la víctima informó que el hecho había ocurrido en el mes de octubre del 2022, pero se percató de lo ocurrido cuando la comenzaron a llamar de diferentes entidades bancarias y de casas de préstamos. Por información colectada y analizada por personal de Dirección de Investigaciones se pudo determinar que además existirían trece víctimas más de estafas por las mismas personas: 1- una femenina de 82 años de edad por la suma de $ 600.000. 2- una femenina de 52 años de edad por la suma de $ 50.000. 3- un masculino de 62 años de edad por la suma de $ 200.000. 4- un masculino de 24 años de edad por la suma de $ 345.000.

5- una femenina de 24 años de edad por la suma de $ 80.000. 6- una femenina (fallecida) sin avalúo. 7- un masculino de 75 años de edad por la suma de $ 162.000. 8- un masculino de 78 años de edad por la suma de $ 275.000. 9- un masculino de 75 años de edad por la suma de $ 722.000. 10- un masculino de 62 años de edad por la suma de $ 41.000. 11- un masculino de 74 años de edad por la suma de $ 66.700. 12- un masculino de 75 años de edad por la suma de $ 74.300. 13- un masculino de 69 años de edad por la suma de $ 185.000. 14- un masculino de 79 años de edad por la suma de $ 18.000.

En la fecha 8 de mayo del 2024 se procedió a la detención de dos femeninas de 36 y 31 años de edad y de un masculino de 41 años de edad quienes no estarían ajenos a los hechos. Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 4° Turno de Salto, condenó a: 1- la femenina de iniciales M.E.A.E por la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con diez delitos de estafa y un delito de lavado de activos en régimen de reiteración real, imponiéndose la prisión preventiva por 180 días venciendo en forma automática el día. 2- al masculino de iniciales A.R.L.M como autor responsable de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con siete delitos de estafa y un delito de lavado de activos en régimen de reiteración real, a la pena de 2 años y 4 meses de penitenciaria efectiva. 3- a la femenina de iniciales F.P.Q.M como autora responsable de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de estafa en régimen de reiteración real a la pena de 12 meses de prisión, que se sustituye por libertad a prueba (ley 19.889) consistiendo sus obligaciones en: a. Residencia en su domicilio denunciado. b. Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la OSLA. c. Presentación en la seccional policial de su domicilio una vez por semana sin permanencia. d. Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en ONG, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas serán de cuatro veces por semana y no podrán sobrepasar las 2 horas diarias, por el término de diez meses. e. Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención.

MONTEVIDEO

Dos hombres intentaron realizar una estafa vestidos de policías (20/09/2023). Tres personas que se hacían pasar por un Diputado fueron detenidas por estafa (27/07/2023). Una mujer fue detenida vinculada a 50 estafas a través de redes sociales (05/10/2023)

CRIMEN ORGANIZADO E INTERPOL

Operación “Field Machine”: Desarticula de red de estafas financieras en Uruguay (17/07/2024)

SAN JOSE

Policías de San José frustraron una estafa por un falso secuestro (08/07/2024)

PAYSANDÚ

Condenan a un hombre por cinco delitos de estafas, cuyo monto total supera los 500.000 pesos (17/05/2024)

CERRO LARGO

Cayeron estafadores por trasferencia bancaria (29/04/2024)

LAVALLEJA

Alertan sobre modalidades de estafas para acceder al dominio de la cuenta de WhatsApp del receptor (15/03/2024)

CANELONES

Estafas a través de Instagram (31/05/2024). Entre 2023 y 2024, varias Unidades Policiales de distintos Departamentos detectan una estafa en redes sociales. A través de una página de Instagram llamada “Victoria Owen Shop”, se ofrecían calzados, pero las víctimas nunca recibían los productos tras enviar el dinero. El Área de Investigaciones de Ciudad de la Costa identifica a la autora, una mujer de 37 años. Es condenada por reiterados delitos de estafa a 18 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.