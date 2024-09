Las encuestas en vela, se desvelan

Entre posible triunfo en primera vuelta, y balotaje distinto a los anteriores

Dicen que las matemáticas son aburridas, a veces incomprensibles para los neófitos, y con menos seguidores que otras disciplinas.

Sin embargo, para los políticos uruguayos, de cara a octubre, y posiblemente un poco más allá, noviembre, tiene tantos seguidores como candidatos, equipos técnicos y militantes anden en la vuelta, con sumas y restas, a papel o a calculadora.

En ese fervor, que hasta ahora el gran público no advierte, el ciudadano de a pie, el votante común, que a veces se entera por curiosidad, ojeando el diario o viendo el alegre carnaval televisivo de políticos y politólogos. Hay afirmaciones muy contundentes sobre que se podría dar un triunfo en primera vuelta del Frente Amplio, que la Coalición Republicana tendría mayoría parlamentaria, pero, perdería el balotaje, que el Frente Amplio tendría mayorías parlamentarias, pero perdería el balotaje.

- espacio publicitario -

Lo cierto es que hay para todos los gustos, que incluye también los de este escriba, que lee, saca apuntes y luego teoriza como si supiera.

EN POLÍTICA DOS MAS DOS NO SIEMPRE ES CUATRO

Dicen que en política la expresión “dos más dos no es cuatro” se utiliza para ilustrar cómo las percepciones y las realidades pueden ser manipuladas o distorsionadas por intereses políticos. Esta frase se popularizó en gran medida gracias a la novela “1984” de George Orwell, donde se muestra cómo un régimen totalitario puede imponer su versión de la realidad, incluso si es claramente falsa.

Y también dicen que en política, las decisiones y las interpretaciones de los hechos no siempre siguen una lógica matemática simple. Factores como la propaganda, la manipulación de la información, los intereses personales y de grupo, y las estrategias de poder pueden hacer que las cosas no sean tan claras como parecen. Por ejemplo, un político puede presentar una situación de manera que beneficie su agenda, aunque los hechos objetivos no respalden completamente su versión.

Debemos pensar en eso en nuestra campaña a octubre?, y siempre hay intereses en juego, y no todos obran de la misma manera, puede ser que el Uruguay sea distinto, pero a veces no tanto, por ahora, del primero al último de los candidatos, son los salvadores de la Patria y los que harán posible, nuestra pública felicidad, si llegan a ganar.

“Someter todo a una exquisita duda razonable y basarnos en la filosofía para admitir como inválido lo que aparenta ser cierto, no es negar aquello que está científicamente demostrado”. (Fernando Daniel Villafuerte).

También decía Villafuerte: “Afirmar que dos más dos es cinco, no tiene por qué ser mal interpretado. De antemano advierto que estoy consciente que es más sencillo demoler y destruir el conocimiento que construirlo. Decía un antiguo proverbio “Cualquier loco prende fuego al Templo de Diana; pero reconstruirlo es tarea que requiere estudio, observación, cálculo, principios y reglas que deben ser respetadas”.

Y esto viene a cuento porque desde las Encuestadoras y desde los Partidos Políticos, de los sectores, de las agrupaciones, de los propios candidatos, han surgido comentarios, que cálculos mediante, están convencidos que van a sacar tantos votos, tantos senadores, tantos diputados, y por eso muchos con viento en la camiseta señalan que ganan en primera vuelta o que ganan en el balotaje. Para algunos puede ser una expresión de deseos, pero, para otros, una verdad irreductible. Claro que si uno suma todos los votos que dicen que obtendrían habría más de cuatro millones de uruguayos habilitados para sufragar el 27 de octubre. Es como aquello de la cruz de Cristo, que en la Edad Media habían personas que vendían eran de la cruz original. Todo el mundo ostentaba poseer, y de haber sido cierto sería material de miles de cruces. La caída del muro de Berlín produjo un fenómeno similar entre los mercanchifles sobre cementos pertenecientes a ese muro, que daba para dos murallas chinas, por lo menos…

LO QUE LAS CUENTAS NOS DAN

No queremos caer en contradicción y afirmar que: “Esto es tan cierto, como dos más dos es cuatro”. Porque en política no es así, y no vamos a explicar de nuevo. Nos tentamos en que Pitágoras, Descartes, Fibonacci y otros pusieran empeño en demostrar que dos más dos es cinco, y sus conclusiones como las de muchísimos suena interesante, pero claro, era filósofos y no políticos, pero que le buscaban la quinta pata al gato, le buscaban.

FRENTE AMPLIO EN PRIMERA VUELTA: Hay una sensación, real o ficticia, que el FA gana en primera vuelta, y obtiene mayorías parlamentarias. Pero uno pone los números en el papel, y da que la proyección, tomando las Internas como datos y las encuestas que andan en la vuelta, tienen 13 senadores seguros y uno en disputa. Y si sumamos los 411.000 de las Internas y damos por cierto que votó un 40% del electorado, en el 80% del electorado obtendría 822.000 votos, y en el 100% alrededor de 1.030.000 por eso decimos 13 senadores seguros y un resto para disputar un décimo cuarto.

En la línea al Senado del MPP dan como hecho que obtienen seis senadores, y en la Línea al Senado de la 1001, son optimistas en obtener cinco senadores, los dos restantes surgirían de agrupaciones chicas. Para eso el MPP debe obtener 432.000 votos y la 1001, unos 360.000 votos. Y los demás no se sabe.

LA COALICIÓN DICE QUE ES MAYORÍA: Más cautos en parte, pero rebosantes de optimismo por dentro en la coalición calculan que los blancos llegan a nueve senadores, y un décimo en disputa. Aire Fresco obtendría 4 senadores, Espacio País 3, D Centro 1 y el Herrerismo 1, posiblemente 2.

El Partido Colorado obtendría cuatro senadores, Dos de la línea de Bordaberry y dos de la línea de Ojeda, pero, como crecen en general, podrían sumar un senador más…

En Cabildo Abierto están convencidos que retienen a dos de los tres actuales senadores (Manini y Moreira).

El Partido Independiente alcanzaría, esta vez, un lugar en el Senado.

Si estas cuentas están bien obtendrían mayorías parlamentarias.

COMO DICEN LAS ENCUESTADORAS, LOS MÁS Y LOS MENOS

Como sucede siempre, en la última semana previa, a las elecciones, para cubrirse, en parte, salen a relucir los más-menos del famoso margen de error.

Nos hace acordar aquella milenaria cuenta que ha sido atribuida a Pitágoras por diversos pensadores. Se dice que permaneció olvidada durante más de dos mil años. El resultado se obtiene con la raíz de dos. Según los pitagóricos la raíz de dos tiene dos resultados, uno negativo y otro positivo: -0.5 y +0.5, lo que origina una desigualdad que permite obtener cinco en la ecuación. En lo que estábamos hablando, que en política no siempre dos más dos es cuatro…

La ecuación fue redescubierta por Fibonacci en el siglo XIII. Quien, tras reflexionar y estudiar en profundidad los principios Euclidianos, dijo: “Es más probable que dos más dos esté más cerca de cinco que de cuatro″.

Finalmente estos nos lleva a concluir, que desde ya reservemos el Diario del Lunes, para conocer a los ganadores, a los elegidos, y digamos una vez más Vox Populi es Vox Dei. Y cuando un pueblo habla, es de sabios escucharlo…

CAMACA