La zafra de terneros arrancó con firme demanda y referencias destacadas

El mercado ganadero continúa mostrando firmeza y buen nivel de actividad, en un escenario marcado por la demanda sostenida y ajustes de valores.

Alejandro Dutra presidente de Pantalla Uruguay destacó el muy buen cierre del remate realizado por el consorcio la pasada semana, subrayando la calidad de la oferta y el dinamismo comercial registrado en prácticamente todas las categorías.

El consorcio ya trabaja en sus próximas ventas, con dos jornadas previstas para los días 25 y 26 del corriente mes. La consignación se extiende hasta este domingo y se espera un volumen muy significativo de oferta.

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Es de esperar que más del 50% del remate esté compuesto por terneros machos y hembras, en una zafra que muestra gran dinamismo comercial sostuvo Dutra.

En el remate de Pantalla Uruguay, los valores promedio por categoría fueron: terneros de menos de 140 kg: US$ 4,68 (600 al bulto); terneros entre 140 y 180 kg: US$ 4,16 (665 al bulto); terneros de más de 180 kg: US$ 3,90 (770 al bulto); terneros: US$ 4,06 (702 al bulto); novillos de 1 a 2 años: US$ 3,32 (992 al bulto); novillos de 2 a 3 años: US$ 3,10 (1.090 al bulto); novillos de más de 3 años: US$ 3,02 (1.430 al bulto); novillos Holando: US$ 2,58 (1.037 al bulto); vacas de invernada: US$ 2,31 (968 al bulto); terneras hasta 140 kg: US$ 4,17 (551 al bulto); terneras de más de 140 kg: US$ 3,91 (651 al bulto); terneras: US$ 3,95 (634 al bulto); terneros y terneras: US$ 3,79 (613 al bulto); novillos y vaquillonas de 1 a 2 años: US$ 3,26 (808 al bulto); vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años: US$ 3,23 (927 al bulto); vaquillonas sin servicio de 2 a 3 años: US$ 3,04 (1.008 al bulto); piezas de cría: US$ 744 al bulto; vacas preñadas: US$ 1.128 al bulto; vaquillonas preñadas: US$ 1.188 al bulto; vacas entoradas: US$ 1.060 al bulto. En ovinos, corderos/as: US$ 71,36 y ovejas: US$ 72,47.

Mercado firme y negocios fluidos

En el negocio particular la operativa continúa con buen ritmo. “Lo que aparece a precio se vende”, resumió Dutra, destacando la avidez existente por prácticamente todas las categorías.

La reciente baja en los valores del ganado gordo impactó en los negocios más cortos, aunque la fluidez comercial se mantiene. El negocio sigue de cerca atento a la evolución de las pasturas y al desarrollo de verdeos, factores clave para sostener la reposición en las próximas semanas.

En plena zafra de terneros, las referencias se mantienen en niveles históricamente altos. Los valores se ubican en promedio en los US$ 4 por kilo.

La exportación de ganado en pie continúa activa, aunque con ajustes en los valores. El sector aguarda definiciones de Turquía respecto a los volúmenes que asignará a Uruguay mediante licitaciones o compras directas, mercado que históricamente ha sido determinante para la colocación de terneros, destacó Dutra.

Mercado de campos con mayor interés inversor

En el sector inmobiliario rural también se percibe movimiento. Dutra indicó que existe un incremento en el interés por la compra de campos, impulsado principalmente por inversores uruguayos que observan una favorable relación entre el valor del novillo y la hectárea.

Asimismo, se constata participación de capitales brasileños y de inversores extrarregionales, aunque con menor intensidad.

Los arrendamientos mantienen niveles de interés, especialmente en superficies medianas, ya que los campos de gran escala requieren inversiones más elevadas que limitan la demanda, sostuvo el director de Escritorio Dutra.

Respecto a la valorización de la tierra, Dutra finalmente señaló que el mercado presenta mayor avidez pero aún sin reflejar subas significativas en los precios, recordando que el valor de los campos suele reaccionar con mayor lentitud ante los cambios de escenario.

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