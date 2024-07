La vida siempre puede más

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Dip. Rodrigo Albernaz

El pasado miércoles 17 fue el Día Nacional de Prevención del Suicidio y según datos oficiales en 2023 hubo 754 suicidios, 8,4% menos respecto al año anterior, disminuyó un poco el suicidio en hombres y aumentó sensiblemente el suicidio en mujeres. El Ministerio de Salud Pública informó que según la edad la tasa de suicidio más alta de casi el 40%, se encuentra en personas de 75 a 79 años. Agrega el informe del ministerio que en segundo lugar, casi un 35%, los suicidios se suceden entre los 25 y los 29 años. Y si hablamos de los adolescentes que deciden terminar con sus vidas, las cifras son realmente preocupantes. En estos últimos años ha sido frecuente el triste anuncio de la cantidad de policías que se suicidan. La Salud mental es una prioridad para Cabildo Abierto y es cierto que se han desarrollado muchas acciones desde el Ministerio de Salud Pública en cuanto a prevención del suicidio, y si bien las cifras han disminuído, de ninguna manera podemos quedarnos quietos y aceptar que algún vecino, un abuelo, una estudiante, una madre de familia, un policía o quien sea, termine con su vida porque no encuentra una salida.

El suicidio sigue siendo un enigma, pero no puedo dejar de pensar qué puede pasar por los sentimientos y los pensamientos de estas personas que toman esa terrible decisión ¿Será que en los apuros cotidianos si paráramos unos minutos para dedicarlos a conversar con quien necesita, no estaríamos salvando sus vidas?

Siento una profunda tristeza al leer esos números que significan vidas humanas perdidas, insatisfechas, a veces por falta de empleo, de dinero y deudas, a veces por desamor, por sentirse solos, por estar enfermos de depresión, por adicciones, y podría seguir con mil razones más. Pero no permito que la tristeza me lleve a la inacción y desde el lugar que me toca, estoy comprometido en generar acciones concretas para ayudar a quien lo necesita. Así fue que en la noche del viernes en nuestra sede central de calle Brasil 1851 realizamos una charla gratuita sobre prevención de suicidios con profesionales del área, para la comunidad. Pero en la misma línea de acción desde que asumí como diputado, venimos desarrollando de forma gratuita diferentes charlas, seminarios, talleres etc, divulgando prevención de salud, atención psicológica, control de presión arterial y glicemia. También desde hace unos años tenemos diversas actividades como clases de yoga, de crochet, ayuda para estudiantes que tienen dificultades en algunas materias y también ofrecemos servicios en área contable y legal. Todas las actividades y servicios son gratuitos para la comunidad, ofrecidos por profesionales en cada área que de forma voluntaria, intentamos entre todos encontrar la salida frente a un problema.

Quiero invitarlos a que pasen por nuestra sede y que participen también de las actividades sociales para conversar, divertirnos, reírnos y pasar momentos amenos. No importa el problema al que se enfrenten, peguen un grito de ayuda, digan que no pueden seguir adelante solos, que siempre va a haber alguna mano amiga o tal vez desconocida para ayudar. No se queden callados sufriendo en silencio y aislados, porque muchas veces nos toca pasar por situaciones muy difíciles, nadie se salva de eso. Pero siempre hay una salida, un camino que se va iluminando a medida que lo transitamos y que vamos descubriendo la alegría, la amistad, y la solidaridad, porque la vida siempre puede más.