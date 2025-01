La salud en el interior profundo.

Sanidad rural en Uruguay: una vocación con una compleja realidad

La situación actual de la sanidad rural en Uruguay refleja una serie de desafíos y avances en el ámbito de la salud pública en áreas rurales. Aunque el país ha logrado avances significativos en la cobertura sanitaria y el acceso a servicios de salud, existen ciertas brechas y desigualdades que aún afectan a las zonas rurales, las cuales requieren atención y mejoras continuas. Algunos de los aspectos clave de la situación son los siguientes:

Acceso a la atención sanitaria

Cobertura: Si bien la cobertura de salud en Uruguay es universal, las zonas rurales pueden experimentar dificultades para acceder a atención médica debido a la lejanía de los centros de salud. Las áreas más alejadas de los centros urbanos enfrentan escasez de recursos y servicios.

Infraestructura sanitaria: A pesar de los esfuerzos para mejorar la infraestructura de salud, algunos hospitales rurales y centros de atención primaria carecen de equipamiento moderno o suficiente personal, lo que limita la calidad de los servicios.

Personal sanitario

Escasez de profesionales: Existe una notable escasez de médicos, especialmente especialistas, en las zonas rurales. La falta de incentivos para trabajar en áreas rurales ha llevado a una alta concentración de profesionales de la salud en las grandes ciudades.

Capacitación y retención: Los esfuerzos para mejorar la capacitación de profesionales y su retención en áreas rurales son fundamentales. Programas de incentivos y mejoras en las condiciones laborales podrían ser clave para lograr una distribución más equitativa de los recursos humanos en salud.

Programas y políticas públicas

Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS): El sistema de salud pública uruguayo busca garantizar el acceso a la atención de calidad en todo el país, incluidos los ámbitos rurales. Las autoridades nacionales han implementado estrategias para mejorar la cobertura en áreas alejadas, como la creación de brigadas móviles y programas de atención primaria de salud.

Programas rurales específicos: En algunos casos, se han desarrollado programas para brindar atención médica a través de unidades móviles que visitan áreas rurales de manera periódica. También se ha implementado la telemedicina como una herramienta útil para las consultas médicas a distancia.

Condiciones de salud y enfermedades prevalentes

Enfermedades crónicas y prevención: Las enfermedades no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes, son prevalentes en las áreas rurales, lo que exige una fuerte orientación hacia la prevención y el tratamiento temprano. Los problemas de salud mental también son una preocupación creciente.

Atención primaria: La atención primaria en salud sigue siendo un pilar fundamental, pero la cobertura y la calidad de estos servicios deben seguir mejorando para prevenir enfermedades y garantizar el bienestar de la población rural.

Desafíos socioeconómicos

Desigualdad y pobreza: La población rural a menudo enfrenta condiciones socioeconómicas más desfavorables que la urbana, lo que afecta directamente a su salud. Factores como el acceso limitado a agua potable, saneamiento, y condiciones de vivienda precarias, son barreras para una salud óptima.

Migración rural-urbana: La migración hacia las ciudades en busca de mejores condiciones laborales y de vida también contribuye a la despoblación de las zonas rurales, lo que aumenta la presión sobre los servicios de salud urbanos y disminuye la demanda de médicos y otros profesionales en las zonas rurales.

Impacto del cambio climático y nuevas enfermedades

Cambio climático: El cambio climático está generando nuevas preocupaciones para la sanidad rural en Uruguay, como el aumento de enfermedades relacionadas con el agua y la agricultura. Esto requiere una atención mayor a la protección ambiental y a la salud pública en zonas rurales.

Nuevas enfermedades: La expansión de ciertas enfermedades, como el dengue o enfermedades zoonóticas, también ha planteado nuevos desafíos para los sistemas de salud en las zonas rurales, que deben estar preparados para abordar estos problemas.

Perspectivas a futuro

La mejora de la sanidad rural en Uruguay depende de un enfoque integral que incluya la mejora de la infraestructura, la capacitación del personal médico, el fortalecimiento de la atención primaria y la implementación de tecnologías innovadoras como la telemedicina.

Es esencial que se mantenga un enfoque de equidad en el acceso a los servicios de salud para evitar que las poblaciones rurales queden excluidas de los avances en salud que se logran a nivel nacional.

En resumen, aunque Uruguay ha avanzado en la cobertura y el acceso a servicios de salud, la sanidad rural enfrenta desafíos persistentes que requieren atención continua. A medida que el país avanza en la implementación de soluciones tecnológicas y programas específicos, será importante que las políticas de salud rural sean una prioridad para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia, tengan acceso a atención sanitaria de calidad.

La importancia de la RAP

Importante función de las Policlínicas

En Uruguay, las Redes de Atención Primaria (RAP) son parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y tienen como objetivo coordinar y fortalecer la atención en salud a nivel primario. Respecto a las policlínicas, las RAP cumplen las funciones:Gestión y Coordinación, Atención Integral, Acceso a Servicios de Salud, Articulación con el Nivel Secundario y Terciario, Promoción y Prevención de la Salud y Descentralización de Servicios.

Las RAP juegan un rol clave en la organización y funcionamiento de las policlínicas, asegurando una atención sanitaria de calidad y accesible para todos.

FUNCIONES

Gestión y Coordinación:

Las RAP organizan y supervisan el funcionamiento de las policlínicas, asegurándose de que cumplan con los estándares establecidos y respondan a las necesidades de la población en su área de influencia.

Atención Integral:

A través de las policlínicas, las RAP garantizan la atención integral en salud, incluyendo prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Acceso a Servicios de Salud:

Facilitan el acceso de la población a servicios médicos básicos, como consultas de medicina general, pediatría, ginecología, y control de enfermedades crónicas.

Articulación con el Nivel Secundario y Terciario:

Las RAP aseguran la derivación oportuna de pacientes desde las policlínicas a otros niveles de atención, cuando se requiere una atención más especializada.

Promoción y Prevención de la Salud:

Impulsan actividades de educación para la salud y campañas de prevención en las policlínicas, como controles de vacunación y programas de detección precoz de enfermedades.

Descentralización de Servicios:

Las policlínicas, bajo la gestión de las RAP, acercan los servicios de salud a las comunidades, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

POLICLÍNICAS Y LOCALIDADES







La Red de Atención Primaria (RAP) de Salto, gestiona una amplia red de policlínicas urbanas y rurales para brindar servicios de salud a la comunidad.

Semanalmente se pone en conocimiento de la opinión pública las giras, lugares y horarios en los que se atenderán a los usuarios.

Salto cuenta con una vasta red de políclinicas que procuran abarcar la mayor parte del territorio departamental, dividiéndose la actividad entre las policlínicas urbanas y rurales.

En estas últimas, se desarrolla un trabajo arduo y pormenorizado, en base a un equipo de trabajo conformado por médicos y enfermeros que viajan y residen en muchas de las localidades.

Policlínicas Urbanas:

UBA 1 : Lib. Juan Antonio Lavalleja 1902. Teléfono: 4733 2929.

: Lib. Juan Antonio Lavalleja 1902. Teléfono: 4733 2929. UBA 2 : Salón Comunal Complejo GUAVIYÚ YATAY. Teléfono: 4732 2845.

: Salón Comunal Complejo GUAVIYÚ YATAY. Teléfono: 4732 2845. UBA 3 : Lorenzo Latorre s/n. Teléfono: 4737 8842.

: Lorenzo Latorre s/n. Teléfono: 4737 8842. UBA 5 : Asencio esq. Chile. Teléfono: 473 40873.

: Asencio esq. Chile. Teléfono: 473 40873. UBA 6 : Etelvina Migliero Esq. Bautista Peruchena – Complejo Habitacional CALAFI II. Teléfono: 4735 3466.

: Etelvina Migliero Esq. Bautista Peruchena – Complejo Habitacional CALAFI II. Teléfono: 4735 3466. UBA 7 : Julio Delgado 695. Teléfono: 4732 3721.

: Julio Delgado 695. Teléfono: 4732 3721. UBA 8 : Malvacio Varela 2704. Teléfono: 4732 4366.

: Malvacio Varela 2704. Teléfono: 4732 4366. Williams : Junto al CAIF del Barrio. Teléfonos: 473 78545 / 4737 8582.

: Junto al CAIF del Barrio. Teléfonos: 473 78545 / 4737 8582. Burton : Barrio Burton, Calle 2. Teléfono: 4737 9513.

: Barrio Burton, Calle 2. Teléfono: 4737 9513. Barrio Artigas : Inst. Año XIII y Ruta 31. Teléfonos: 4737 8320 – 4737 8570.

: Inst. Año XIII y Ruta 31. Teléfonos: 4737 8320 – 4737 8570. Cien Manzanas : San Martín esq. Corrientes. Teléfono: 4734 1195.

: San Martín esq. Corrientes. Teléfono: 4734 1195. La Tablada : 19 de Abril esq. Bella Unión. Teléfono: 4737 8462.

: 19 de Abril esq. Bella Unión. Teléfono: 4737 8462. Centro de Prematuros: 18 de Julio 286. Teléfono: 4734 1368.

Policlínicas Rurales:

Barrio Albisu : Calle 1 esq. Calle 2. Teléfono: 4730 25771.

: Calle 1 esq. Calle 2. Teléfono: 4730 25771. Campos De Todos : Campos de Todos esq. Camino Vecinal. Teléfonos: 4730 2691 – 094 189 451.

: Campos de Todos esq. Camino Vecinal. Teléfonos: 4730 2691 – 094 189 451. Cerro Chato : Teléfono: 4730 2055.

: Teléfono: 4730 2055. Cerro De Vera : MEVIR. Teléfono: 4730 4270.

: MEVIR. Teléfono: 4730 4270. Colonia 18 Julio : Calle 2. Teléfono: 4730 2768.

: Calle 2. Teléfono: 4730 2768. Colonia Garibaldi : Teléfono: 4730 2578.

: Teléfono: 4730 2578. Colonia Itapebí : Teléfono: 4730 2807.

: Teléfono: 4730 2807. Cuchilla De Guaviyú : Teléfono: 4770 4161.

: Teléfono: 4770 4161. Hipódromo : Garibaldi esq. Defensa. Teléfono: 473 78737.

: Garibaldi esq. Defensa. Teléfono: 473 78737. Laureles : Pueblo Laureles. Teléfono: 4730 2998.

: Pueblo Laureles. Teléfono: 4730 2998. Paso Cementerio : Teléfono: 4730 4159.

: Teléfono: 4730 4159. Paso De Las Piedras : Teléfono: 4730 4307.

: Teléfono: 4730 4307. Paso Del Parque : Ruta de Yones esq. Ruta 4. Teléfono: 4740 2142.

: Ruta de Yones esq. Ruta 4. Teléfono: 4740 2142. Pepe Nuñez : Camino Vecinal a 28 Km. al noreste de Ruta 31. Teléfono: 4730 4128.

: Camino Vecinal a 28 Km. al noreste de Ruta 31. Teléfono: 4730 4128. Pueblo Fernández : Teléfono: 4770 4162.

: Teléfono: 4770 4162. Pueblo Quintana : Teléfono: 4730 2225.

: Teléfono: 4730 2225. Puntas De Valentín : Teléfono: 4730 4362.

: Teléfono: 4730 4362. Rincón De Valentín : Teléfono: 4730 4211.

: Teléfono: 4730 4211. Valentín : Teléfono: 4732 4786.

: Teléfono: 4732 4786. San Antonio : Teléfono: 4730 2212.

: Teléfono: 4730 2212. Sarandí De Arapey : Teléfono: 4770 4137.

: Teléfono: 4770 4137. Saucedo : Teléfono: 4760 4030.

: Teléfono: 4760 4030. Belén : Teléfono: 4766 2030.

: Teléfono: 4766 2030. Colonia Lavalleja : Teléfono: 4730 4185.

: Teléfono: 4730 4185. Constitución : Teléfono: 476 42036.

: Teléfono: 476 42036. Colonia Harriague : Teléfono: 4730 2055.

: Teléfono: 4730 2055. Guaviyú De Arapey : Ruta 4 Km. 114. Teléfono: 4770 4050.

: Ruta 4 Km. 114. Teléfono: 4770 4050. Paso del Potrero : Ruta 31 Km. 122.

: Ruta 31 Km. 122. Pueblo Cayetano : Teléfono: 4730 4928.

: Teléfono: 4730 4928. Pueblo Olivera : Teléfono: 4730 4438.

: Teléfono: 4730 4438. Pueblo Ramos :

: Carumbé: Km 146 (Almacén Flia Capurro).

Dr. Ramón Soto y la vida del médico en el medio rural

“Trabajar en el medio rural enseña humildad, resiliencia y la verdadera esencia de la medicina: el servicio”.

En entrevista con el Dr. Ramón Soto, abordamos la vida del médico en el medio rural. Las contribuciones del entrevistado, un médico ejemplar que dedica su carrera al servicio de comunidades rurales son relevantes, al ser una de las personalidades más comprometidas con dichas tareas. A través de su labor, se puede explorar cómo el ejercicio de la medicina en áreas rurales enfrenta desafíos específicos pero, también, ofrece recompensas únicas.

Este tema, también incluye la importancia de implementar políticas públicas que fortalezcan los sistemas de salud en áreas rurales y apoyen a los médicos que trabajan en estas condiciones.

Esta entrevista resalta el impacto del Dr. Ramón Soto en la medicina rural y su legado como defensor de la salud en las comunidades más vulnerables.

VIDA Y TRAYECTORIA

El Dr. Ramón Soto es conocido por su compromiso con la salud y el bienestar de las comunidades marginadas. Su enfoque integral buscaba no sólo tratar enfermedades, sino también educar y empoderar a las personas para prevenir problemas de salud comunes en el medio rural.

El Dr. Soto va forjando un legado de dedicación y servicio, inspirando a futuras generaciones de médicos a considerar la medicina rural como una forma de realizar un impacto significativo en la vida de las personas que más lo necesitan.

Menciona que no sólo atendió a comunidades vulnerables, sino que también buscó crear redes de apoyo para los médicos rurales, entendiendo que su labor era vital para el bienestar de estas poblaciones. Su influencia ayudó y ayuda a visibilizar la importancia de la medicina rural y la necesidad de políticas públicas que fortalezcan este sector.

El Dr. Ramón Soto y la Asociación de Médicos Rurales representan un modelo de compromiso y dedicación que continúa inspirando a profesionales de la salud y a las instituciones en la actualidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICINA RURAL

Para el entrevistado, las principales características de la medicina rural, son el acceso limitado a recursos. Sostiene que los médicos en áreas rurales enfrentan la falta de infraestructura, equipos médicos básicos y medicamentos esenciales. La relación cercana con la comunidad, por la cual, debido a la naturaleza aislada de las comunidades rurales, los médicos suelen establecer lazos más personales con sus pacientes. Los desafíos logísticos, traslados largos y difíciles para llegar a los pacientes y las condiciones climáticas adversas y falta de transporte adecuado. El rol multifacético del médico, por lo cual, en muchas ocasiones, el médico rural debe asumir funciones adicionales, como las de psicólogo, educador y trabajador social.

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS RURALES

El Dr. Ramón Soto es una figura clave en el desarrollo y fortalecimiento de la medicina rural, destacándose no sólo por su vocación de servicio, sino también por su papel en la creación o impulso de organizaciones como la Asociación de Médicos Rurales. Estas asociaciones buscan mejorar las condiciones de trabajo de los médicos en comunidades alejadas y promover la atención integral en zonas de difícil acceso.

Soto hizo hincapié en establecer que la Asociación de Médicos Rurales tiene como objetivos principales el apoyo a médicos rurales: proveer capacitación constante para enfrentar los desafíos únicos del medio rural, además de fomentar el intercambio de experiencias entre profesionales; mejorar las condiciones laborales: promover mejores infraestructuras sanitarias y acceso a medicamentos, y abogar por salarios justos y beneficios adecuados para los médicos rurales; establecer políticas de salud rural; trabajar con gobiernos y entidades públicas para implementar políticas de salud que beneficien a comunidades rurales; impulsar programas de prevención y educación en salud; desarrollo comunitario, fomentando la participación de la comunidad en la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud.

DESAFÍOS

Son muchos. La falta de recursos médicos es un problema constante: escasez de medicamentos, equipos básicos, y hasta luz eléctrica en algunos centros. A esto se suma la distancia y el aislamiento, que complican los traslados y el acceso a atención especializada. Además, el médico rural no solo trata enfermedades; a menudo es consejero, educador y apoyo emocional para toda la comunidad.

MOTIVACIÓN

Desde muy joven, entendí que la salud es un derecho fundamental, pero también noté las grandes desigualdades en su acceso. Las comunidades rurales carecen de servicios básicos, y la gente muere por enfermedades prevenibles. Decidí que mi vocación no solo era curar, sino también llevar esperanza a estos lugares olvidados.

Lo que me ha mantenido motivado a lo largo de los años es la gratitud de la gente. Ver cómo una madre recupera a su hijo o cómo alguien mejora su calidad de vida gracias a un tratamiento me da fuerzas para seguir adelante. También me motiva pensar que estoy sembrando una semilla para que otros médicos vean el valor de trabajar en estas áreas.

EL FUTURO DE LA MEDICINA RURAL

Sueño con un sistema de salud que llegue a todos, donde las comunidades rurales tengan acceso a médicos bien capacitados y recursos adecuados. También creo que es fundamental educar a la población sobre prevención y autocuidado. Por último, necesitamos que las políticas públicas apoyen más a los médicos rurales, con mejores condiciones laborales y más incentivos.

JÓVENES MÉDICOS

Les diría que es una experiencia transformadora. Aquí no solo se trata de curar cuerpos, sino de sanar comunidades. Trabajar en el medio rural enseña humildad, resiliencia y la verdadera esencia de la medicina: el servicio. Les animo a no temer los desafíos y a ser agentes de cambio donde más se necesita.

Sindicato Médico del Uruguay (SMU)

“Estos problemas requieren un enfoque integral y sostenido para garantizar el acceso a la salud como un derecho fundamental”.

La sanidad rural en Uruguay, según el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), refleja varias problemáticas que afectan a las zonas rurales, las cuales incluyen la falta de acceso a servicios de salud de calidad, la escasez de recursos humanos y las dificultades logísticas para la atención médica.

Principales desafíos que enfrentan las zonas rurales

Falta de profesionales de salud: Las zonas rurales tienen una escasez de médicos, enfermeras y otros profesionales de salud. Esto se debe a varios factores, como la falta de incentivos para que los profesionales se desplacen a las áreas rurales, además de las condiciones laborales y las limitadas oportunidades de desarrollo profesional.

Condiciones laborales: El SMU ha señalado que las condiciones laborales de los médicos rurales suelen ser precarias, con jornadas extensas y bajos salarios, lo que desincentiva la permanencia en el campo.

Infraestructura deficiente: Muchas de las instalaciones de salud en el ámbito rural no cuentan con la infraestructura adecuada ni con los equipamientos médicos necesarios para ofrecer una atención de calidad. Además, en muchos casos, los centros de salud rurales carecen de recursos para responder ante emergencias.

Distancia y acceso: La geografía extensa de Uruguay, junto con la dispersión de la población en las zonas rurales, hace que muchas personas enfrenten grandes dificultades para acceder a servicios médicos. Las distancias y la falta de transporte adecuado dificultan la llegada de los pacientes a los centros de salud.

Desigualdad en la cobertura de salud: Aunque el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) busca ofrecer una cobertura universal, la calidad de la atención varía significativamente entre las áreas urbanas y rurales, lo que genera una desigualdad en el acceso a la atención.

Propuestas y soluciones

El SMU y otros actores del sector han planteado varias propuestas para mejorar la sanidad rural:

Mejorar las condiciones laborales: Incrementar los incentivos para que los profesionales se desplacen a las zonas rurales, ya sea a través de mejores salarios, beneficios sociales o mejores condiciones de trabajo.

Fortalecer la infraestructura: Invertir en la mejora de los centros de salud rurales y dotarlos de equipos médicos adecuados.

Fortalecer la telemedicina: Fomentar el uso de la tecnología para ofrecer consultas a distancia, lo que puede ayudar a reducir la necesidad de desplazamientos y mejorar la accesibilidad.

Formación y especialización: Capacitar a los profesionales locales y fomentar la especialización en áreas clave para la atención rural.

En resumen, la sanidad rural en Uruguay enfrenta una serie de retos relacionados principalmente con la falta de recursos humanos y materiales, la desigualdad en la calidad de la atención, y las dificultades de acceso. El Sindicato Médico del Uruguay y otros actores del sector sanitario han planteado varias soluciones que buscan mejorar las condiciones de salud en las áreas rurales del país.

Dr. Washington Díaz – El interior profundo

«La medicina rural es, fundamentalmente, un tema vocacional».

El Dr. Washington Díaz hace 15 años que se encuentra radicado en el Municipio de Mataojo. Realiza la atención de usuarios en varias localidades del interior profundo de nuestro departamento, a pesar de las vicisitudes climáticas, de recursos humanos, y de infraestructura acorde a las necesidades de una atención médica que exige más y mejores condiciones.

Resalta, fundamentalmente, la labor desarrollada por enfermeros que, radicados, también, en muchos de dichos lugares, constituyen una pieza elemental en el funcionamiento de la red de policlínicas que cubren una vasta área.

Pueblo Fernández, Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey, Pueblo Russo, Pueblo Cayetano, entre otros, cuentan con la presencia de este galeno que, indudablemente, es uno de los grandes héroes anónimos de una vocación fidedigna.

EL INTERIOR PROFUNDO

En mi caso, me quedo radicado durante 15 dias al mes en Pueblo Fernandez, Municipio de Mataojo, desde hace más de 15 años, y estoy haciendo giras rurales a los pueblos que quedan al norte del Río Arapaey, Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.

Ya también tengo que atender algunas otras policlínicas como Sarandí de Arapey, que está cerca de la ruta 30, que va entre Artigas y Tranqueras; Pueblo Quintana, en el Municipio de Mataojo, Pueblo Cayetano, que está en el camino que va para Pueblo Fernandez antes del Paso de la Herrería.

Lo que podría decir es que, cada vez esta zona de la campaña del Departamento de Salto, está más despoblada; al este de la capital y de esos pueblos que están sobre la ruta 31 y la 4, como Pueblo Biassini, Rincón de Valentí, Pueblo Celeste. Entonces, la atención se hace difícil porque, por ejemplo, la gente de campo tienen su idiosincrasia, y a los varones, no les gusta consultar mucho, sólo que la cosa se ponga muy difícil como cuando ocurre un siniestro de tránsito, o algún problema importante como alguna herida o traumatismo en el trabajo; si no, es muy difícil. Las que más consultan son las mujeres, porque son las que más se quedan en los centros poblados.

MEJORAS Y DEUDAS

La salud ha mejorado bastante. Cada año que pasa, cada gobierno, lo ha ido mejorando un poco más, aunque es difícil llegar a todos; es mucho menos la gente, entonces, en ese sentido, es difícil conformar a todos, pero, creo que, lo más importante es el alcance que hay entre los centros poblados y la capital del Departamento de Salto, que es la distancia.

Ahora se cuenta con recursos como las ambulancias, que hace un tiempo atrás no había, como por ejemplo en Pueblo Fernández, o la que había no andaba bien. Ahora se cuenta con una ambulancia moderna, al igual que en Sarandí de Arapey. La ambulancia que antes estaba en Pueblo Fernández, ahora está en Pueblo Quintana. En ese sentido, no habría problema.

Luego existen otros problemas como el de las giras, en las que, de vez en cuando, pudiera venir algún especialista como un Psiquiatra, o Cardiólogo, un Técnico Médico, Odontólogo, Psicólogo. Aunque sabemos que es difícil, quizás una vez cada tres meses.

Claro, a veces, y con el paso del tiempo, las condiciones de trabajo como la falta de medicamentos, la falta de otros recursos esenciales como el transporte,por ejemplo, que antes pasaban de Salto a Masoller, lunes y Viernes, y el miércoles de Salto a Pueblo Fernández, y después regresan a Salto; bueno,querían sacar la frecuencia de los miércoles porque iba poca gente. Ese tipo de cosas pasan factura. Se hace difícil la conexión con la ciudad. Ni que hablar en los días de Lluvia. En el trasncurso de unas horas, una lluvia intensa corta los pasos y los puentes, en cuestión de tres o cuatros horas y no se puede salir de los pueblos. Eso en Pueblo Fernández, es muy frecuente que pase.

Otro tema no menos importante, es la situación de enfermeras y enfermeros que, muchos de ellos, residen en las localidades, siendo, en la mayoría de las veces, los verdaderos artífices de la salud, al ser quienes, con pocas herramientas, y no muy bien pagos, cubren una zona importante para satisfacer a los usuarios.

LA RADICACIÓN

Cuando comencé la gira era Pueblo Cayetano, Pueblo Fernández, Sarandí de Arapey, Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Olivera. Hacíamos Jueves y Viernes, y luego solamente los Viernes, con algunas dificultades.

Di concursos y quedé radicado por el lapso de tiempo de 15 días, lo que fue imposibilitando la posibilidad de realizar algún postgrado.

Eso, además de tener que quedarse a vivir en lugares tan alejados, es en cierta parte lo que impide la radicación, comparado con centros poblados más grandes como Salto o la propia Montevideo, o ciudades del sur del país, que es donde radica el 80% de los médicos del Uruguay, donde ganan más y no tienen que enfrentarse a los problemas a los que nos enfrentamos nosotros.

Además, recordemos que la mayoría de los médicos son de la zona urbana y están acostumbrados a otro tipo de vida. Otra vida social, que, acá en el campo, no existe.

Tenemos que tener en claro que, también, y diría que fundamentalmente, es un tema vocacional. En mí caso concreto, me fui quedando, y en 15 años de labor, me convencí que era dónde debía estar. Desde chico pensaba en trabajar en la zona donde lo hacía mi madre, en Mataojo, Guiaviyú de Arapey, o de Cambará.

USUARIOS

Ahora aumentó la gente a tratarse pero, al mismo tiempo, disminuyeron las consultas. Antes, en Pueblo Fernández y alrededores, como por ejemplo Sarandí de Arapey, Cayetano, eran, aproximadamente, entre 180 o 200 personas; hoy, quizás, llegamos a las 250, teniéndose en cuenta que bajó la concurrencia en Pueblo Fernández pero, que aumentó en Cuchilla de Guaviyú. Si bien trato de no ser exajerado, podría decir que, un poco más, también.

Carencias, problemas y eventuales soluciones

La situación sanitaria en el interior rural del Uruguay presenta desafíos significativos, marcados por diversas carencias y problemas estructurales. Entre los principales aspectos se destacan:acceso limitado a servicios de salud,Déficit de personal médico y especializado,Problemas de infraestructura y recursos,Salud preventiva y educación,Problemas de salud mental y Impacto de condiciones laborales y ambientales.

Estos problemas requieren un enfoque integral y sostenido para garantizar el acceso a la salud como un derecho fundamental, especialmente en las zonas más postergadas.

Acceso limitado a servicios de salud

Falta de infraestructura: Muchas localidades rurales carecen de policlínicas, hospitales o centros de salud equipados adecuadamente. Distancia y transporte: Las personas deben recorrer largas distancias para acceder a atención médica, lo que dificulta el tratamiento oportuno, especialmente en emergencias.

Déficit de personal médico y especializado

Escasez de profesionales: Hay pocos médicos, enfermeros y especialistas que trabajen en zonas rurales, lo que genera una sobrecarga en el personal disponible. Rotación frecuente: Los profesionales de la salud suelen rotar, lo que dificulta la continuidad en la atención.

Problemas de infraestructura y recursos

Equipamiento insuficiente: Falta de instrumental médico moderno, medicamentos y materiales básicos. Conexión deficiente: En algunas áreas, la falta de acceso a internet o sistemas de comunicación dificulta la coordinación con otros niveles del sistema de salud.

Salud preventiva y educación

Deficiencias en la prevención: Las campañas de vacunación, controles médicos y educación sanitaria no siempre llegan de manera efectiva al interior. Desconocimiento y hábitos poco saludables: Muchas comunidades rurales carecen de información adecuada sobre hábitos de vida saludables, lo que contribuye a problemas como la hipertensión, diabetes y desnutrición.

Problemas de salud mental

Aislamiento y soledad: El aislamiento geográfico y