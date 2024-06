¿La partícula de Dios, es particularmente, un divino hallazgo?

Por estos mundos de Dios, los hombres de ciencia le han descubierto su partícula, lo que particularmente se puede tomar como un hallazgo divino. Pedro González, que es un curioso de primera, un chusma de aquellos, justo lo ve al Profesor de Física, Schubert Píriz, y así, sin más, le mandó el preguntón: ¿Qué es el bosón de Higgs o “partícula de Dios”, que dice El Diario?

Schubert, que llevaba ese tema para dar hoy en el Liceo, con su hablar de docente le respondió: La teoría estándar de la física describe la materia como compuesta por partículas sin tamaño y predice la existencia de esta nueva partícula, que hasta ahora no había sido observada. Estaría asociada con “un campo de Higgs”, una especie de “melaza” que impregna el espacio-tiempo y frena a las otras partículas generando el efecto equivalente a la masa: las que más interactúan con el campo de Higgs tendrían más masa. Melaza, masa, el Pedro, se imaginó un biscochito dulce, pero, no, era otra cosa.

-¡Dios mío! -exclamó el curioso.

A lo que el docente agregó: -Los físicos le pusieron el nombre de la “partícula de Dios” precisamente porque sería la que les confiere masa a las demás. Y sería desde el Big Bang, el origen del universo actual.

-Ahora sí que lo entendí, profe, se lo agradezco. Yo quería interiorizarme porque mi mujer es muy religiosa, ¿vio?, anda con Dios en la boca todo el día, y si por ahí va y me pregunta o me comenta sobre la partícula de Dios, yo que sé, uno piensa en partícula y piensa en pedacitos muy chiquitos, ¿me entiende?, y ella como cree que soy un pecador empedernido, que no sabe si tendré salvación, que estoy más cerca de la estufa del diablo que de las barbas de San Pedro. Más que nada para no meter la pata…

-Suerte entonces, con su señora, digo.

-Una más, profe, ¿quién era el tal de Higgs, ese, el del bosón?

-Era un físico británico, que murió con 94 años, en el pasado mes de abril, casualmente, y se volvió a hablar de su tema en estos días. El hombre se ganó el Premio Nobel, era una eminencia.

-Me alegra que me instruyera profesor, porque uno escucha cada cosa de gente que sabe menos que uno y se desentra en lugar de enterarse. Según le escuché de un devoto al que consulté, que la partícula de Dios tenía que ver con la cantidad de iglesias y religiones que hay en el mundo y que eran tantas, pero, como el cielo es tan grande, imagínese, quedaban como unas partículas del universo, que hay que mirarlas con lupa para verlas, pero Dios tiene brutos ojos y las ve claritas. Eso fue lo que me prosa.

Yo le dije, con ese criterio, los partidos políticos uruguayos también son una partícula de Dios, porque son tantos y cada vez aparecen más, y todos santos sin altares, buena gente, no vamos a hablar mal porque sí. Y le agregué, los que tienen más partículas son los colorados, con la cantidad de precandidatos y listas que los apoyan…

Un vecino me dijo que él tiene más posibilidades de ver tantas partículas por ahí, porque es un viajero, de productos locales, anda por todo el país, y hay de todo tipo de partículas, de las buenas y de las malas, pero de eso, Dios sabrá cuál es la suya…

Un sindicalista me dijo que la partícula es de propiedad universal a la que todos deberemos tener acceso, y que en el futuro habrá partículas para todos o no habrá partícula para nadie. Y se ve que los bancos están muy interesados, aunque ellos no tienen mucha alma que digamos, pero lo cierto es que enseguida que se supo que era cosa de Dios, empezaron con que “habrá líneas de crédito para los que aún no tengan el material ligante de sus protones y neutrones”. Me dijo uno que trabaja en un banco, que efectivamente se instrumentarán, en un tiempo no muy lejano, a través de los recursos de un fideicomiso, las líneas de créditos para acceder a la posesión del Higgs, que permitirá llevar la mejor vida que prometen los nuevos avances de la física”.

Hasta Don Milei está feliz con este hallazgo, “Bendigo a la ciencia, bendigo a mi señor, y a mi hermana, que siempre puso su partículas en defensa de la Patria grande de nuestra América, ¡viva la libertad carajo!”, dijo don Javier agitando sus pelos de punta.

Que quiere que le diga, profe, con lo que usted me cuenta, y que aprendí por ahí en estos días, siento que está Dios en esta partícula, y particularmente me alegra, porque no hay olor a azufre, no hay diablos aquí, no están ni Biden ni Trump, ni los díscolos del continente, ni todos los demonios del mundo, esto es de Dios, y está bien que así lo sea.

Ya se lo pienso decir a los muchachos del club de bochas que este hallazgo de la partícula de Dios es una señal de los cielos, es un arrime, y un golpe al bochín.

Y le digo más, esta es la respuesta por lo que le hicieron a Uruguay en Qatar 2022, hasta la tele del VAR le rompimos. En la Copa América nos vamos a vengar, cuando juguemos de nuevo con la celeste, les vamos a ganar a todos y dejar llorosos a los de siempre, desparramados como partícula de Dios.

-Quiero felicitarlo, Pedro, por el interés que pone en las ciencias, y de hacerlo parte de sus charlas cotidianas con sus amigos y familiares…

-Gracias, profe, y le digo más, me gusta el campo, y la gente que trabaja, que le pone el hombro al país, y hay muchos que se desloman y pasan sus peripecias, que para qué le digo. Sobre todo con los caminos rurales, los puentecitos, las calzadas. En estos tiempos los aguaceros que cayeron, las crecidas hasta de los sangradores, un mundo de agua. Y pensar que hace menos de un año había una seca de esas bien curuyeras, yo nunca había visto una cosa igual, y mire que siempre voy al campo a la casa de algún amigo o acompañando a algún comprador de cueros, de lana, de granos, de ganado, siempre hay alguien que me invita y voy porque me gusta. Pero ahora con las lluvias y los pasos cortados los caminos están a la miseria, unas piedras machazas, unos tacuruses, unas huellas, unos pozos llenos de agua, que tenés que tirarte para los costados y pasar contra los alambrados, para no quedarte atracado en eso o hundirte lisa y llanamente. Mire, de a rato pienso en Atahualpa Yupanqui cuando decía “Y yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó”, y si pasó fue hace mucho tiempo y solo dejó su partícula de caminos…

Bueno, las calles de la ciudad no se quedan atrás, son quesos gruyeres, pero de los duros, ya estoy viendo de comprar portland y venderle bolsas a la comuna, es un negocio para muchos años, tantos como calles hay en la ciudad, están hechas partícula, no sé si de Dios…

-Está bien, Pedro, hay que pensar en el futuro.

-Sí, pero primero tengo que pedirle a mi mujer que incluya en sus oraciones alguna quiniela, alguna tómbola, algún Cinco de Oro, total, eso para Dios es una partícula y para mí puede ser un Nobel, como el de Higgs…

CAMACA