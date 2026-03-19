La noche del Fútbol Sala

Levanten el telón que juegan Ceibal y Tigre

(Registro gráfico: sitio oficial de Liga Salteña de Fútbol Sala)

Hoy jueves se levanta el telón para la nueva fecha en la Liga Salteña de Fútbol Sala a nivel Masculino. Lo de hoy será en el Gimnasio de Universitario. Si bien la disponibilidad del recinto ha fijado el inicio de este jueves a las 22:00 horas, la organización ya ha confirmado que, para las próximas jornadas, el horario habitual se adelantará a las 21:00 o 21:30 horas, buscando la mayor comodidad del espectador. El partido será emitido en directo por Cable Visión Salto.

El plato fuerte de la 3ª fecha de la 2ª rueda lo protagonizarán Ceibal y Tigre. Un choque de estilos y necesidades en la máxima categoría que promete alta intensidad bajo el brillo de los focos.Queda en claro que Ceibal y Tigre, no es un partido más.

ENTRANDO EN ESCENA

La actividad no se detiene y el viernes 20 de marzo el protagonismo se traslada al Gimnasio de Nacional, tratándose en este caso del Femino en Fútbol Sala. En el marco de la 2ª fecha de la 3ª rueda del 2º Campeonato Salteño de Fútbol Sala Femenino, la cartelera ofrece un doble programa para el apunte:

* 20:30 hs: CAAS vs. Huracán

* 22:00 hs: Tigre vs. Paso del Bote

Dos partidos claves para las aspiraciones de los equipos en esta instancia decisiva del certamen, consolidando el crecimiento y la visibilidad de la rama femenina en nuestro departamento.

Liga Salteña de Bochas y un legado inoxidable: «No es solo tirar una bocha; es saber calcular el destino»

En el tejido deportivo de Salto, hay hilos que son de acero y otros que son de madera y resina. Ayer, la Liga Salteña de Bochas celebró sus 94 años de vida, consolidándose no solo como una institución deportiva, sino como un refugio de amistad y tradición que ha sabido resistir el paso del tiempo con la misma firmeza que una bocha bien colocada en el «chico».

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Hablar de la Liga es hablar de sus clubes, esas segundas casas donde el ruido del impacto entre las bochas es la música de cada tarde. Desde los históricos duelos en las canchas de asfalto o sintéticas, hasta los nombres de aquellos jugadores que, con pulso de cirujano, han defendido la bandera de Salto en campeonatos nacionales.

El reconocimiento es para el veterano que enseña el oficio y para el joven que toma la posta, manteniendo vigente un deporte que exige tanto temple como humildad.

ESE SILENCIO HACER

Detrás de cada torneo, de cada fixture y de la gestión de las canchas, están los Neutrales. Esa figura, a veces poco valorada pero fundamental, que dedica horas de su vida personal para que la burocracia no detenga el juego. Su labor es el andamiaje que permite que los clubes brillen. En estos 94 años, decenas de directivos han pasado por la Liga, dejando un surco de honestidad y compromiso que hoy permite celebrar esta vigencia.

Las bochas en Salto son más que un deporte; son el punto de encuentro después del trabajo, el asado compartido y la charla técnica que se extiende hasta la noche. La Liga ha sabido ser el epicentro de esa mística, uniendo barrios y generaciones bajo una misma pasión.

«No es solo tirar una bocha; es calcular el destino, respetar al rival y honrar la historia de quienes estuvieron antes que nosotros.» Llegar a los 94 años es un triunfo de la perseverancia. Mientras haya un salteño con ganas de arrimar o de dar un «bochazo» certero, la Liga seguirá siendo ese bastión de identidad que nos enorgullece a todos.

¡Salud a la Liga Salteña de Bochas por casi un siglo de gloria!

Con Zona Oeste llegando y la terna decidida: Néstor Coelho: bien que Salto lo conoce

Siendo árbitro central tanto en Campeonatos del Interior de Clubes como en certamken del Litoral Norte o del Interior. Es cosa concreta que en Salto, bine se lo conoce a Néstor Coelho, que el sábado se convertirá en el juez que controle el duelo ante Zona Oeste. Tiene trayectoria y no le faltan propiedades.

Todo está en que plasme lo que sabe y puede. Convengamos en que sabe…y puede. El sábado 21, a la hora 19 en el Parque Dickinson, Salto se enfrentará a Zona Oeste de Maldonado.



Los ganadores de estos partidos pasarán a Semifinales de la 22° Copa de Selecciones de OFI en categoría Mayores, se definen por puntos, diferencia de goles y en caso de persistir la igualdad se recurrirá a la ejecución de remates penales.

No hay tiempo suplementario de 30 minutos. Como para tener en cuenta.

CON LOS DETALLES PARA SABER

Torneo de selecciones de OFI.

CUARTOS DE FINAL (Partidos de vuelta)

SALTO vs ZONA OESTE DE MALDONADO

Sábado 21 de marzo.

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson de Salto, hora 19:00

Árbitros de Rivera: Néstor Coelho, Silvio Antúnez y Robert López

Cuarto Árbitro: Luis Ferreira

RESULTADO ANTERIOR: Salto 0 Zona Oeste de Maldonado 1

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RÍO NEGRO v PAYSANDÚ

Sábado 21 de marzo.

Campoo de juego: Parque Liebig´s de Fray Bentos, hora 22:00

Árbitros de San José: Juan Manuel Rodríguez, Joaquín Iglesias y Rómulo Revetria

Cuarto Árbitro: Nicolás Azuri

RESULTADO ANTERIOR: Río Negro 2 Paysandú 1

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