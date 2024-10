La NASA lo hizo otra vez

Las noticias del espacio y de la Tierra como planeta siempre nos llegan y más de una vez nos hacen perder algún que otro minuto.

En los últimos tiempos han resurgido los grupos de terraplanistas, los conspiranóicos de siempre, los que afirman que nunca pisamos la Luna, que apenas somos capaces hacer volar un avión, entre otros temas varios. En estos últimos días venimos siendo bombardeados don información de dos eventos, el centro de la Tierra está empezando a girar en sentido contrario y en breve se nos cruza un cometa verde por el cielo.

Lo del cometa verde no me quita mucho el sueño, como dato “importante” es que el ciclo para que se vuelva a repetir es de 50.000 años así que para cuando vuelva a ocurrir creo que el Sol ya nos devoró y ya la Tierra ni existe, y me animo a decir que tan importante no debe ser.

Ahora, lo del núcleo de la Tierra que empieza a girar en sentido contrario me puede preocupar un poco más y ya empieza a quitarme algunas horas de sueño. Muchos ya han salido a (des)informar y crear miles de teorías de lo que puede llegar a pasar: desde que el día, o la noche, o la tarde, o la madrugada (ya no se sabe que puede hacerse más largo o más corto), que va a cambiar el eje de la Tierra, que puede verse afectada la órbita alrededor del Sol, que nos vamos a congelar, que nos vamos a cocinar, que no va a pasar nada, que Uruguay va a salir campeón del mundo en fútbol mayor en el próximo mundial, que Trezza va a levantar 2 centros seguidos bien, que en carnaval las murgas serán pro derecha, o que el título de Peña aparezca, etc etc etc, todas cuestiones que son casi, por no decir imposibles que sucedan, pero como nos encanta autoflagelarnos y somos mandados a hacer para creernos cuanta cosa inventen y nos vendan en los titulares no dejo de buscar información que aporte un poco más de datos y así pueda resolver mi vida en los pocos días que tenga en la Tierra bajo las inclemencias del núcleo.

Si no vieron la película “El núcleo” vayan a perder el tiempo y la miran un rato, es recontra real, llena de fundamento y rigor científico como toda película de Hollywood, y si no tienen ganas, adéntrense en los bajos mundos de la internet y busquen películas de género ciencia ficción que van a estar apareciendo unas cuantas de bajos recursos que pueden convertirse en películas de culto y como muchas veces la NASA tiene la culpa, la NASA lo hizo otra vez, la NASA nos llenó el séptimo arte de catástrofes mundiales por eventos cósmicos y terrenales.

Y mientras intento terminar esto, estoy dándome cuenta de que para los terraplanistas el tema del núcleo está jodido, porque, ¿dónde está para ellos? ¿si existe, qué forma tiene? porque si las respuestas son en el centro de un plato la imagen que se me viene a la mente es la de un huevo frito bien hecho donde la Tierra es la clara, y pocos acompañamientos mejores que un arroz para dicho plato, y si reventamos el núcleo del huevo frito los que salen favorecidos son los granos de arroz que incrementan su gusto, y si hablamos de arroz hablamos de chinos, y por lo tanto, los chinos están atrás de todo esto del núcleo, que ya no conformes de ir conquistando el mundo lenta y silenciosamente, que ahora directamente lo quieren hacer reventar pero siempre saliendo favorecidos ellos, y por ende estamos al umbral de una guerra cuasi culinaria entre los terraplanistas de occidente vs los terraplanistas de oriente, donde el factor que puede llegar a cambiar el resultado de dicha guerra serán los países que tengan más producción de pan y papas, porque compiten con el arroz como excelentes opciones para acompañar un huevo frito.

Y si…claramente tengo que dejar de leer titulares sobre eventos planetarios de dudosa procedencia porque me está afectando la capacidad de diferenciar fantasía de realidad.