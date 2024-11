«La mayoría de árbitros salteños lucen un pésimo estado físico»

No había tanta gente el jueves a la noche en el Parque Ernesto Dickinson, cuando se complementó la cuarta fecha de la segunda rueda de la Divisional «A». Sucede que tras el juego de Ceibal y Saladero (3-1), las tribunas comenzaron a ofrecer la desolación propia de contados aficionados.

Un hincha en cuestión, que no es adepto a ningún equipo en especial, comentó: «Suelo ir al Dickinson por la proximidad geográfica. Vivo cerca del estadio. Jugué al fútbol aunque no llegué a integrar un plantel de Primera. Me gusta analizar a los jugadores, pero más me gusta analizar a los árbitros. Mi vocación era ser árbitro, aunque no se me dio esa posibilidad».

Al día siguiente, este hincha se comunicó con EL PUEBLO y expresó: «No para que aparezca mi nombre porque a esta altura de mi vida no estoy para la fama, ni para que me agarren de carne de cañón después por lo que quiero decir». Y el hombre no lo pensó dos veces para explayarse: «Por eso les pido que escriban en el diario, que la mayoría de los árbitros salteños lucen un pésimo estado físico. En esa doble jornada del jueves, en el primer partido arbitró Loetti y en el segundo, José Carballo. Lamentable los dos, corriendo en cámara lenta, enlenteciendo el juego. La pachorra de Carballo en el segundo partido no se puede creer. Me ubiqué solito en el sector Este y desde ese sector se ve lo que ustedes no ven, allá arriba en la Tribuna España. Loetti y Carballo no son los únicos. Ruben Ferreira por ejemplo, corre cada vez menos, Robert Aguirre bajó de nivel en las últimas fechas y de lo mejorcito es Andrés Píriz, aunque tiene caídas en cuanto a calidad, aunque fue ganando en personalidad. Yo me pregunto: el Colegio de Jueces no se da cuenta de ese pésimo estado físico y los Instructores que tenemos en Salto tampoco? De no creer. Bueno….que alguien se sume a lo que yo digo o me van a dejar solo en esta?»

El penal que no fue

Frente a situaciones como estas, es capaz de sumarse el video del partido y de la jugada en particular, en que el árbitro central del partido en Ceibal-Saladero (César Loetti), sancionó un tiro desde el punto penal a favor de Ceibal. Ocurrió en los últimos minutos. La pelota impactó claramente entre el pecho y parte del rostro del jugador de Saladero, nunca en el brazo o en la mano. Ceibal llegó al tercer gol a través de esa vía. En Saladero se la tomaron sin bronca, PERO EL PENAL NO EXISTIÓ. Grueso error de un árbitro central como Loetti que esta vez, se cargó de limitaciones. Las tuvo.

Salto Uruguay es local y juega en Nacional; «Gladia»-Ferro al estadio

Se pensó en un principio, que Ceibal era local para enfrentar a Salto Uruguay y no por otra razón, la doble jornada fue pactada en el Parque Rufino Araújo. Ayer a la tarde se comprobó de hecho que el local es Salto Uruguay, por lo que ambos partidos se jugarán DEFINITIVAMENTE en el campo de juego de Nacional.

La programación de la última fecha de la segunda rueda en la Divisional «A», no deja de implicar una sobrecarga de incertidumbre, en la medida que se definirá lo que aún está pendiente. Resta saber quiénes son los tres restantes equipos que se suman a la liguilla, teniendo en cuenta las clasificaciones de Universitario, Nacional y River Plate.

MIRANDO ABAJO

Pendiente aún el segundo descenso, en la medida que se decretó la bajante de Saladero. Abierto el portón para especular con respecto al segundo equipo que se va a la «B»: o es Salto Nuevo o es El Tanque. Los partidos que afronten ambos se jugarán A LA MISMA hora, mientras que a segunda hora el partido del Dickinson es especialísimo: Gladiador vs Ferro Carril. En el caso de Ferro Carril le alcanza un empate, pero Gladiador está obligado a ganar. En la medida que ganó Ceibal a Saladero, desplazó a Gladiador de los primeros seis puestos, situándose Libertad en la sexta posición, mientras Arsenal recuperó chance luego de 2 a 1 a Universitario.

Se van a la cancha

Domingo 10 de noviembre.

Campo de juego: Parque Dickinson

15:00 hs: Universitario vs El Tanque

Universitario vs El Tanque 17:15 hs: Gladiador vs Ferro Carril Tribuna España: Universitario y Ferro Carril

Campo de juego: Nacional

15:00 hs: Saladero vs River Plate

Saladero vs River Plate 17:15 hs: Salto Uruguay vs Ceibal Parciales de Saladero y Salto Uruguay a la principal

Campo de juego: Parque Luis Merazzi