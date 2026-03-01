La llegada de la carabela La Pinta a Baiona, cambió la historia

Siempre recordamos la llegada de los españoles a nuestro continente el 12 de octubre de 1492. Pocas veces lo hacemos del día del regreso a Europa el 1 de marzo de 1493 anunciando el descubrimiento de un nuevo mundo.

Este domingo 1 de marzo invita a mirar el pasado con ojos nuevos. Este día, pero de 1493, la carabela La Pinta arribó al puerto gallego de Baiona y trajo consigo algo más que marineros exhaustos, trajo la noticia de que el mundo, tal como se lo concebía, estaba incompleto. Fue el primer anuncio del descubrimiento de América en suelo europeo, un acontecimiento que provocó un terremoto político, científico y psicológico que aún resuena en nuestra modernidad.

EL DÍA EN QUE EL MUNDO SE EXPANDIÓ

La historia suele recordar a Cristóbal Colón como el mensajero del descubrimiento, pero el destino quiso que fuera Martín Alonso Pinzón, capitán de la carabela La Pinta, quien llegara primero a Europa. El 1 de marzo de 1493, tras separarse de las otras naves por una tormenta en el Atlántico, Pinzón atracó en el pequeño puerto de Baiona, en Galicia. Allí, en un rincón periférico del mapa europeo, se anunció por primera vez que existían tierras desconocidas al otro lado del océano.

No fue una noticia abstracta ni un rumor de marineros. La carabela traía pruebas físicas: oro en pequeñas cantidades, aves de colores nunca vistos, plantas desconocidas y, lo más impactante, indígenas taínos que sobrevivieron a la travesía. Aquella evidencia rompía con siglos de certezas heredadas de la tradición clásica y medieval.

Baiona, hasta entonces un modesto puerto pesquero, se convirtió por unas horas en el centro simbólico del mundo.

Martín Alonso Pinzón nació en 1441 en Palos de la Frontera, en el seno de una familia acomodada de marineros y murió el 31 de marzo de 1493, Monasterio de La Rábida, La Rábida, España. Hermanos: Vicente Yáñez Pinzón, Francisco Martín Pinzón Hijos: Arias Pérez Pinzón, Juan Pinzón, Catalina Pinzón, Mayor Pinzón, Leonor Pinzón. Padre: Mayor Vicente, Martín Pinzón.

Nuestra Generación en época escolar y liceal siempre fue encandilada con el Descubrimiento del Nuevo Mundo (América como fue bautizada), la profundización en el tema después supimos que Colón y los suyos, y los que vinieron después fueron también conocidos como “Los Dioses del saqueo que trajo el mar”, pero no es de eso que queremos hablar, sino de algo que también en aquellos años de estudiante me inquietaba, o despertaba curiosidad simplemente, cómo se había vivido el regreso a Europa, “con las buenas nuevas”, con los obsequios, los presentes y las sorpresas. Alegremente creíamos que Colón al regresar había dado la gran noticia, pero no fue así, la dio uno de sus subalterno, Martín Alonso Pinzón, el 1 de marzo de 1493, que tocó tierra de regreso primero que Cristobal…

UN TERREMOTO GEOPOLÍTICO QUE SACUDIÓ A LA VIEJA EUROPA

El impacto de la noticia fue inmediato. Europa no solo descubría nuevas tierras; descubría un nuevo tablero de poder.

Portugal, que hasta ese momento dominaba la expansión marítima atlántica, reaccionó con rapidez y tensión. La noticia obligó a renegociar las esferas de influencia, lo que culminaría en 1494 con el Tratado de Tordesillas, que dividió el mundo en dos mitades imaginarias: una para Castilla y otra para Portugal.

El descubrimiento no fue solo una hazaña náutica, fue el nacimiento de la geopolítica global. Por primera vez, el planeta se pensaba como un espacio repartible.

EL ENCUENTRO CON LO DESCONOCIDO

Para los europeos del siglo XV, el mayor impacto no fue el oro ni los objetos exóticos, sino la presencia de los propios indígenas. Eran hombres reales, con lenguas desconocidas, adornos extraños y costumbres diferentes. Su existencia obligó a filósofos, teólogos y científicos a replantearse preguntas fundamentales: ¿eran parte de la humanidad conocida? ¿Tenían alma? ¿De dónde venían?

El descubrimiento no solo amplió el mapa: amplió el concepto de humanidad.

También sorprendieron elementos que hoy son cotidianos: el maíz, la batata, el ají, los papagayos de plumajes intensos y la hamaca, un invento práctico que revolucionaría la vida marítima. Aquellos objetos eran la evidencia tangible de un mundo que había existido durante milenios sin que Europa tuviera conciencia de él.

EL FIN DE UNA ÉPOCA, EL INICIO DE OTRA

Muchos historiadores consideran que la llegada de La Pinta a Baiona simboliza el verdadero fin de la Edad Media. Hasta ese momento, el universo europeo se concebía como un espacio cerrado, compuesto por Europa, Asia y África. El descubrimiento de América rompió esa estructura mental.

No fue solo un descubrimiento geográfico, sino una transformación filosófica. El mundo dejó de ser un territorio finito y pasó a convertirse en un horizonte abierto.

La noticia provocó una reacción inmediata, apenas meses después, en el segundo viaje de Colón, ya no eran tres barcos, sino diecisiete, y no noventa hombres, sino más de mil quinientos voluntarios. La exploración se transformó en colonización, y el Atlántico dejó de ser una frontera para convertirse en un puente.

BAIONA, EL LUGAR DONDE COMENZÓ LA MODERNIDAD

Cada año, la ciudad de Baiona recuerda aquel momento con la fiesta de La Arribada, una recreación histórica que celebra el instante en que el mundo cambió de escala.

Porque eso fue, en esencia, lo que ocurrió el 1 de marzo de 1493, no se descubrió solo un continente, se descubrió la dimensión real del planeta.

Europa comprendió que no era el centro absoluto de la creación, sino apenas una parte de un mundo más vasto, más complejo y más imprevisible.

Este domingo 1 de marzo, más de cinco siglos después, aquel desembarco en Baiona sigue siendo una fecha que nos hace preguntar nuestra forma de entender la historia. La llegada de La Pinta no solo anunció nuevas tierras: anunció el nacimiento de la modernidad, el comienzo de la globalización y el fin de las certezas absolutas. Fue el día en que el mundo dejó de ser una idea cerrada para convertirse en una pregunta abierta.

Y en estos días de 2026 seguimos leyendo opiniones de historiadores españoles que no se ponen de acuerdo del origen de Colón, si fue noble, si fue plebeyo, la pista genovesa parece diluirse, se insinúa, sin resolver que Colón pudo ser de origen portugues, y ahora, se dice que su origen pudo haber sido Mallorquín, que estaría casi todo resuelto para que así fuera, pero, oh sorpresa, dos papeles claves, entre ellos una carta de su hijo, desaparecieron de los archivos Reales. Lo cierto es que a Colón, que la historia premió como el Gran Descubridor, al regreso para comunicar los descubierto, se encontró con que Martín Alonso Pinzón, con la Pinta habían llegado primero de regreso a Europa. Claro que Pinzón poco pudo disfrutar de su hazaña, ya que pocos días después falleció…

