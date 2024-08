La historia de una argentina que recorrió las 23 provincias y sus realidades…

Griselda Jaluf; rutas, valles, senderos y miles de anécdotas que contar.

Griselda; una concordiense de 62 años, casada con Osvaldo Fochesatto, ambos son empresarios del rubro inmobiliario en la vecina ciudad argentina. De origen árabe es una guía y relacionista pública por naturaleza. En las distintas redes sociales sirve como referencia para aquellos que desean recorrer y visitar los distintos lugares del vecino país (Facebook; Griselda Viaja).

Es una de las personas que conoce cada rincón de su patria, además de las realidades de cada provincia y región. Este año visitó Bolivia y Perú en una travesía que la llevo hasta la costa del Pacifico, regalando postales en sus redes sociales con el propósito de compartir la experiencia con sus seguidores.

Esposa, madre y abuela, Griselda nos cuenta el por qué de sus viajes y ese afán de conocer lugares y regiones.

“El viajar viene más de mi infancia, por suerte con mi familia solíamos viajar bastante y de niña ya, y a mi padre siempre le gustó mucho viajar y por cuestiones de salud, él ya no pudo hacerlo más. Siempre que lo veía pensaba que algún día iba a cumplir yo el sueño que él siempre tuvo de conocer primeramente toda la Argentina y después recorrer otros países así que por eso y un poco también, porque a la vez que uno empieza a viajar hay una apertura tremenda en cada viaje. Conocí la Argentina entera, sus 23 provincias y algunos países más limítrofes y un poquito más”.

Cada viaje tiene un sentido, cada experiencia es un desafío. A lo largo de los distintos caminos que ha cruzado, ha cosechado amistades que perduran y se vienen con ella en el retorno a casa.

Viajar ‘te abre la cabeza’

“¿Por qué me gusta tanto? Un poco por eso fue la idea y otro poco es justamente por lo que decía cuando uno viaja tiene una apertura de mente tremenda, se eliminan muchos prejuicios, se conocen otras culturas se disfruta más la vida libremente empezamos a descubrir esta ‘casa grande’ que tenemos que es el planeta y es ahí en donde uno por ahí de pronto empieza a valorar primeramente todo lo que tenemos al alcance de nuestras manos y por el otro lado también empezamos a descubrirnos a nosotros mismos; comprobando que somos capaces de muchas cosas más de lo que creíamos viviendo en nuestra zona de confort.

Cuando uno sale y más a lugares agrestes como lo he hecho yo, es donde uno se da cuenta que tiene una capacidad enorme de resolver muchas cosas que se presentan inclusive sin contar con tecnología o ayuda externa. Tal vez en la nada misma como me ha tocado estar más de una vez y ahí es donde uno tiene una resolución, después pensándolo te das cuenta de que sos capaz de muchísimas cosas eso en el aspecto personal y hacia afuera”.

Situaciones y ayuda de personas desconocidas

“¿Qué es lo que más me gusta a mí de los viajes? aparte de los paisajes he cosechado muchos amigos de distintos lugares. También en las redes sociales porque al viajar también uno tiene la conexión amplia los amigos virtuales; siempre digo que están para dar una mano. Y si no uno se cruza en el camino con buenas personas, yo siempre digo que son como pequeños duendecitos o los ángeles del camino que ayudan en un montón de cosas, y que de pronto brindan muchísimo de ellos mismos sin conocerme. Uno por lógica tendría que uno dar una mano o ayuda. Cuando uno viaja se encuentra en situaciones donde te cruzas con alguna persona que jamás has visto en tu vida, recibiendo ayuda en ese momento. Me pasó en Bolivia; esa persona que a mí me ayudó estando, sola jamás le pregunté el nombre y volví a mi país y me quedé con eso; ni siquiera sabía el nombre de ese individuo, no sabía nada de él, y tampoco de mí. Sabía que yo tenía que cruzar al Perú, nada más. En ese momento me dio una mano tremenda. En un posteo que hice, escribí; ‘Somos todos hermanos’.

Siempre llego a la conclusión de un párrafo de una escritora muy famosa que es Isabel Allende donde dice que existen más personas buenas que malos, solo que los malos hacen mucho ruido por eso parece que son más. Los buenos trabajan en silencio y esas son la gente que muchas veces uno encuentra en el camino. En los viajes cosecho eso, no solamente el despertar a la naturaleza, el ver tantas maravillas que tenemos, porque nos acostumbramos tanto en esta jaula de cemento que cuando uno sale se sorprende hasta del canto de un pájaro diferente, o la brisa es distinta. El aire que uno respira es diferente los amaneceres, los atardeceres, la noche; a veces plagada de ese silencio que hasta aturde y que en la ciudad no lo sabemos apreciar.

Así que para mí viajar es eso, principalmente la apertura de mente que nos da todo lo que podemos incorporar a nosotros, desde sabores en comidas diferentes, de culturas, sus costumbres. Las otras personas que tienen otro tipo de vida, otras situaciones en las que uno no prejuzga ni juzga, solamente acepta al otro tal cual como es y eso es una apertura tremenda que tenemos. Y por otro lado descubrir todo eso de la naturaleza y lo que no vemos como siempre digo”.