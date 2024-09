La franja de los 11

Evolución en más de un caso en el plano físico, para que Ferro Carril llegue en condiciones de responder en un partido que resulta clave para acceder a la final. En caso de empate en puntos y goles, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal. Hay que hablar de este equipo confirmado.

Para el arco: RODRIGO DOS SANTOS. En el sector defensivo: TOMÁS ROMERO, JUAN VIERA, HERNÁN BARROS. Medio campo de ELBIO BLANCO GRIEVES, TOBÍAS CHASAMPI, LEANDRO DE MORA, NAHUEL MACHADO. Para atacar, la trilogía de NATANAEL TABÁREZ, FREDI CABRERA y JORGELUIS VERA.

“El trámite a favor pero que no falte la eficacia”

“Los penales resultan siempre un riesgo en sí mismo. Por lo tanto, qué mejor que evitarlos, por más que hemos sido certeros a ese nivel en lo que va transcurriendo de la temporada. Cuando surgen instancias como estas, nada es posible de predecir en la mayoría de los casos, pero con este partido creo que todos reconocemos lo que va a plantearse: bajo dominio territorial de Ferro y la espera de ellos. Eso se encuadra desde la lógica. Pero aquí el hecho es uno: tener el trámite a favor pero que no falte la eficacia.

Es un partido para la inteligencia y también la paciencia, que eso no significa desconocer que no tenemos todo el tiempo del mundo, porque hay que desnivelar y cuanto antes mejor. Si ellos se manejaron como se manejaron después de plantear la diferencia de local, uno no puede pensar que aquí se conviertan en un equipo de propuesta. La propuesta la tiene que tener Ferro. No hay vuelta”

(Sobre las 14 horas de la víspera, FABRICIO BASSA y EL PUEBLO. Cuando los conceptos se definen, desde la estrategia…al querer. Ferro Carril sabe que le llegó una hora demasiado especial. Mientras la ambición obliga. Obliga y llama)