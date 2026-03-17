La fecha del Fútbol Sala que pasó¡ El gol como bandera!

La Liga Salteña de Fútbol Sala sigue al rojo vivo. Entre empates agónicos y goleadas contundentes, se completó una jornada clave para ambas divisionales, dejando en claro que el camino al título no dará tregua a ningún equipo.

En la categoría de privilegio, la 2ª fecha de la 2ª rueda estuvo marcada por la paridad. Almagro y Tigre protagonizaron un duelo vibrante que terminó en tablas (5-5), mismo resultado que arrojó el choque entre Ceibal y Parque Solari, donde ninguno logró quebrar la igualdad en un 7-7 para el recuerdo.

Por otro lado, los favoritos no fallaron.

-Ferro Carril ratificó su chapa de candidato con una contundente goleada 13-4 sobre Sol de América.

-Universitario hizo lo propio ante Rowing, despachándolo con un 11-3 sin atenuantes.

-En un duelo más cerrado, Sub21 logró imponerse 5-3 ante Arsenal para sumar puntos de oro.

En la Divisional B, goleadas que marcan el inicio de la rueda

El ascenso puso en marcha su 1ª fecha de la 2ª rueda con un promedio de gol altísimo. El partido de la fecha se lo llevó Palomar, que en un auténtico «gol a gol» venció 14-10 a River Plate.

La jornada también dejó estos resultados:

* Albión superó a Fénix 10-6 en un partido de alta intensidad.

* Barrio Artigas y Huracán no tuvieron piedad, venciendo 7-1 a Barcelona y 9-2 a Paso del Bote, respectivamente.

* En el duelo más ajustado de la divisional, CAAS se quedó con el triunfo por la mínima ante Juventus, cerrando el marcador 8-7.

📝 A la hora del resumen

📊 Resultados

Partido Resultado Almagro vs Tigre 5 – 5 Barrio Artigas vs Barcelona 7 – 1 Universitario vs Rowing 11 – 3 Albión vs Fénix 10 – 6 Sub 21 vs Arsenal 5 – 3 CAAS vs Juventus 8 – 7 Ceibal vs Parque Solari 7 – 7 Palomar vs River Plate 14 – 10 Ferro Carril vs Sol de América 13 – 4 Huracán vs Paso del Bote 9 – 2

Jornada con varios partidos de alto goleo, destacándose las victorias amplias de Palomar, Ferro Carril y Universitario, además de dos empates que marcaron paridad en la fecha.

Un crack parala historia…

Murió a los 78 años Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino. Su voz quedó marcada en generaciones de hinchas a través de programas emblemáticos como Fútbol de Primera y Fútbol para Todos. «Una de las personas que me ayudó a salir de Uruguay en un momento difícil y venir a vivir más de cuatro décadas en Argentina», apuntaría Víctor Hugo Morales. La dupla con Enrique Macaya Márquez, inolvidable. El fútbol argentino está de luto al despedir a la voz que acompañó a millones de familias todos los domingos frente al televisor. De lo que no hay dudas: los memoriosos del Uruguay (tantos en Salto también), no dejarán de evocar, un crack del relato para siempre. Marcelo Araujo lo fue.

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Manchester City y Real Madrid:¿qué mejor martes que este?

A la hora 17 de Uruguay, hoy no es un partido más, cuando se enfrenten Manchester City y Real Madrid, en el marco de la Champions League, partido de vuelta de Octavos de Finales. Jugando de local, Real se impuso 3 a 0, con terno de Federico Valverde. La llave se define por puntos primero y por diferencia de goles después. En tanto lo del DT «merengue» Álvaro Arbeloa, se va transformando en impacto: concederle chance a juveniles nacidos futbolísticamente en la cantera del club. Un total de cinco al que el DT le ha conferido ingreso a la plantilla mayor. La fábrica de Madrid, bien que funciona. Ahí están los canteranos de la casa blanca.

El «Turco» de Cerro

Alejandro «Turco» Apud, quince años después retorna a Cerro. Club en el que comenzó su carrera de entrenador en 2010. Asumió el cargo en mayo y permaneció por espacio de nueve meses, poniendo punto final a su primera era en febrero de 2011. Aunque su vinculación con el albiceleste, data de 2008. Ya que en el cargo de asistente conformó el cuerpo técnico de Pablo Repetto, en los dos ciclos, que precisamente en mayo de 2010 lo elevaron al cargo de director técnico principal. Actualmente se encuentra en México, participando de un curso mundial de la FIFA y confirmó que el viernes estará de retorno en nuestro país. Ya quedó establecido que no conducirá al equipo ante Peñarol. La dupla interina conformada por Jorge “Coco” Rodríguez -entrenador de arqueros- y Álvaro Pintos -gerente deportivo de formativas-, con la colaboración del profesor Agustín L aprovitera -conformará el nuevo cuerpo técnico-, se pusieron al frente del plantel en la presente semana y asumirá el compromiso de conducir al elenco albiceleste el próximo sábado por la séptima fecha del Apertura.

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