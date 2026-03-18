La Expoactiva Nacional comienza hoy

Marcada por negocios, innovación y un clima desafiante

La mayor muestra agroindustrial del país comenzará el miércoles en el departamento de Soriano, con fuerte presencia de autoridades, empresas y una nutrida agenda de actividades técnicas y comerciales.

Del miércoles 18 al sábado 21 de marzo se desarrollará una nueva edición de la Expoactiva Nacional, el principal evento de agronegocios del país, organizado por la Asociación Rural de Soriano (ARS).

La exposición tendrá lugar en su tradicional predio ubicado sobre el kilómetro 252 de la Ruta 2, a pocos kilómetros de la ciudad de Mercedes, donde se espera la llegada de miles de productores, empresarios, técnicos y referentes del sector agroindustrial.

- espacio publicitario -

Considerada una de las principales vidrieras del agro uruguayo, la muestra combinará actividades de campo con espacios de exposición estática, permitiendo observar maquinaria agrícola en funcionamiento, avances en tecnología aplicada a la producción y nuevas herramientas orientadas a mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas del sector.

Durante cuatro jornadas, el predio reunirá a firmas nacionales e internacionales vinculadas a maquinaria, insumos, servicios, tecnología, genética, logística y financiamiento, consolidándose como un ámbito clave para la generación de negocios y el intercambio técnico.

La programación incluirá además conferencias, presentaciones empresariales, lanzamientos de productos y actividades de capacitación, promoviendo la actualización permanente de productores y profesionales vinculados a la cadena agropecuaria.

Con el paso de los años, Expoactiva se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico para el agro regional, impulsando la adopción de nuevas tecnologías, fortaleciendo vínculos comerciales y aportando dinamismo a la economía del litoral del país.

La expectativa del sector es alta según detalló Jorge Andres Rodrigues, presidente de la ARS, en un contexto donde la incorporación de innovación y la mejora de la productividad resultan determinantes para sostener la competitividad de los sistemas productivos en un escenario desafiante desde el punto de vista climático.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xbw0