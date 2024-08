La delegada de Ceibal apuntó frontal:”violencia llegó a categoría juveniles”

No es la primera vez en el Consejo Superior, en que se enfocan cuestiones relativas al Consejo Único Juvenil. En la sesión de ayer, la delegada de Ceibal apuntó frontal a un reciente hecho producido en el partido de Ceibal y Sud América, con intento de agresión al juez: salivazos, agresiones verbales, etc.

La representante de Ceibal reveló la preocupación por la escalada de situaciones contrarias a la esencia del fútbol, “porque la violencia llegó a las categorías juveniles”. El presidente del Consejo Único Juvenil, fue revelador en cuanto a que “ya hubo reuniones con algunos presidentes de clubes, buscando ir al fondo y plantear soluciones”.

Sobre todo, dejó en claro que Sud América es de los equipos que plantea mayores complejidades en materia de conducta y fue refrendado por la delegación de Gladiador.

Abel Rumi dejó en claro su pensamiento, “porque yo apunto directo a los jueces, que no hacen valer su autoridad y permiten lo que no debieran permitir.”.

El delegado de Salto Uruguay, Daniel Schiavi no le escapó a la actual problemática vigente, “porque todo lo relativo a la violencia es más profundo de lo que uno cree. El fútbol no es una isla y se pierden los límites. La solución debe surgir en conjunto”

DESDE LAS ENTRADAS

Para tener en cuenta las entradas vendidas en las últimas jornadas.

Miércoles de la semana pasada. Dickinson: 213.

Miércoles de la semana pasada. Universitario: 435.

Domingo 4 de agosto

Parque Dickinson: 1.468.

Cancha de Saladero: 83.

Total: 1.551

DESDE EL TRIBUNAL Y POR TRES

EL Tribunal de Penas para expedirse. A saber.

Profesional Votos Prof. Matías Trindade (Libertad) 1 Fabián Pereiras Das Neves (El Tanque) 1 Fabricio Bassa (DT de Ferro Carril) 3 Matías Morales (Nacional) 3 Alejandro Cavanna (Nacional) 2 Alejandro Pintos (Gladiador) 3 Ariel Basualdo (Salto Uruguay) 3

Desde Libertad en tanto se solicitará Amnistía para el jugador Manuel Rocha.