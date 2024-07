La Central Hortícola del Norte y el desprecio a los que compraron puestos y a la ciudadanía.

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

La Central Hortícola del Norte está construida, terminada, ahí en el by pass y la ruta 31. Desde agosto, setiembre del año pasado. Crece el yuyal en la vuelta. Y no se abre. Esta pronta, pero parece una inmensa tapera en el paisaje rutero

De un total de 50 puestos licitados, se vendieron 38; para empezar las actividades el 1 de marzo del 2024. Alegan que no se inauguró porque le falta un cerramiento, que ya lo tiene, pero no es hermético. Dicen que por las lluvias. Con viento del sur. Los que compraron, en su gran mayoría debutantes en la actividad, son productores, siguen a la intemperie comercial, ya que la CHN fue creada para democratizar el acceso a la comercialización mayorista, de la zona y la región. Y menguar la histórica intermediación salvaje. Salto, en la ida de mercaderías a la UAM, hoy, deja por zafra en ese concepto, comisiones, en el orden de U$S 24.000.000 en el sur.

Aplazaron la inauguración por ese detalle, el cerramiento; para lo que la Intendencia Municipal, la dueña en los hechos de la Central, se hacía cargo de llamar a licitación para ese cometido. Hace dos meses en los dimes y diretes de algún municipal que acompaña a los productores, les manifestó que si no lo subían al llamado ese fin de semana, lo hacían el lunes, hace dos meses. Y llego el lunes, fue el pasado 15 de julio, dicen que subieron el llamado a oferentes para realizar dicha obra, con fecha límite el 14 de agosto, para la presentación de propuestas. Más la adjudicación, más la obra; y, ¿se ira el 2024?

En los hechos a los efectos de comercializar se puede ocupar, la obra esta pronta. El argumento del cerramiento para los que compraron puestos es, según nos dicen, como que con mucho sacrificio usted construyo su casa, pero no la puede ocupar estando terminada, así llueva o truene y estando usted a la intemperie, porque le falte el alero.

No hay malestar por parte de la mayoría de ellos, hay impotencia, hay amargura, no pueden evitar sentirse estafados. Cuando aplazaron la apertura en marzo les dijeron las autoridades que quizás a fines de agosto, setiembre, a comienzos de la primavera podrían inaugurarla.

Y cuando decimos las autoridades, decimos el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Intendencia Municipal de Salto y el Congreso de Intendentes, abreviado a la zona Norte. Aunque la ley incluye a este último, no tiene representación aun designada. Y al agregarlo, crearon una asimetría de poder con el 60% de la discrecionalidad de las decisiones por parte de los organismos oficiales; como salvaguarda de los dineros públicos, en la versión del Ministro, en el anuncio de la promulgación de la misma en los salones de la Intendencia de Salto.

El innecesario decreto de la zona de exclusión de diciembre, que fuera enmendado recientemente hasta junio del año que viene, no es impedimento para que la Central comience a funcionar. La misión de la Central se encuadra en las normas de ordenamiento territorial a plenitud. Los que quieran ir después, allá ellos. Pero no puede ser motivo para que los adquirentes de puestos no puedan realizar sus actividades, de lo que ya es su propiedad, los derechos de uso, ¿o no lo es?

En la ley de Creación de la Central se establece que es el Ministerio quien proveerá los recursos para su funcionamiento. Pero en realidad todavía no se hizo el traspaso de poder a la conducción, junta de la gobernanza, de la empresa público privada que será la propietaria de dicha obra en los hechos.

También, recientemente, días después de la inauguración de la zafra citrícola, cuando el presidente fue abordado por la prensa y manifestó su sorpresa de que no estuviera en funcionamiento la Central; marcho a Montevideo el delegado del ministerio en la junta provisoria de la gobernanza, a hablar con el mandatario; y, destrabar la situación. Si, destrabar, el Ministerio aún no ha autorizado, ni firmado la constitución de la junta de la gobernanza, para que pueda desempeñar las funciones que le son propias, y echar a andar la empresa público-privada CHN.

La zaga del ministro es cuando menos animosa con la CHN. Desde su llegada en setiembre del 2021 a la ExpoSalto; y, como consecuencia de gestiones de partidarios de su grupo político, a continuación de reunirse con la dirigencia del Salto Hortícola; se convocaba con el grupo de operadores del autodenominado Mercado Regional de Salto. Se comprometieron con él a crear un gremio o sindicato; y, su representación auguraba una banca en la junta de la gobernanza de la futura Central. No lo acompañaron los puesteros, tuvieron problemas internos, un grupo de disidentes dinamitaba el emprendimiento original y alquilaban el galpón vecino de abajo, creando una grieta insalvable. En esos galpones es por plata. Nunca se constituyeron en nada.

De ahí en más el Salto Hortícola fue objeto de un proceso de alevosa invisibilización; y, no solo por parte del Ministro. Pero particularmente el Ministro parece que no sabe que en Salto una obra de esas, la CHN, que es un reclamo centenario contra la infamia de la inequidad comercial mayorista hortifruticola, solo puede lograrse desde el corazón de las fuerzas vivas de la sociedad salteña, como lo fue la represa de Salto Grande; y, la Universidad del Norte.

Después, cuando realizo el anuncio de la promulgación de la ley en la intendencia, días antes, con la ley bajo el brazo, un legislador de su grupo político, gestor del acuerdo para el trámite express de dicha ley, se reunía con empresarios de su agrupación, diciéndoles que con esa norma podían designar al gerente general si lo convenían entre ellos. Algo que salió a la luz por la hidalguía de un noble empresario salteño, que no se presta para esas miserables acciones. A posteriori, insistía, con cursos de acción desde empresas identificadas con su línea política, en un intento de incidir en la Central. Lo que no se dice, es que el mayor desaire de la realidad, es que el delegado del Ministerio ante la junta provisoria de la gobernanza, es un funcionario municipal en comisión en el MGAP; también, el presidente del Partido Nacional de Salto, ergo, no adhiere a su lineamiento político.

La secuencia de los hechos explica en parte las razones no visibles de porque no se inaugura la Central Hortícola del Norte; y, de que la no-inauguración sea una deuda más de la actual administración nacional, la mayor obra de descentralización en el interior del país de los últimos años. Y el terrible daño que le cometen a los que compraron puestos, a los productores, a los consumidores y a la ciudadanía en general de Salto y la región.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Lunes 15 de Julio del 2024: Comenzó la semana con un movimiento en cuanto a afluencia de público comprador similar a la semana pasada. Sin embargo, debido al incremento de los precios significativos de buena parte de la oferta de hortalizas se enlentece el levante de mercadería, según comentarios de informantes calificados. Con respecto al último relevamiento de precios, se registraron descensos en los valores de referencia de morrón Verde, zucchini, zanahoria, frutilla, mandarina Avana, pomelos y quinoto. Se verificaron incrementos en papa Rosada, calabacín, cebolla, zapallo Kabutiá, berenjena, pepino, acelga, choclo, coliflor, perejil y repollitos de Bruselas.

EMILIO GANCEDO