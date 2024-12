“La arquitectura acompaña los cambios sociales”: Ángel Gallino y Marcelo Santurión reflexionan sobre su profesión

La arquitectura, como muchas otras cosas, acompaña los desarrollos sociales Ángel Gallino y Marcelo Santurión, arquitectos

Los 27 de noviembre se celebra en nuestro país el Día del Arquitecto, fue el día en que se fundó la primera Escuela de Arquitectura en Uruguay en el año 1915. Por ese motivo, EL PUEBLO dialogó con los arquitectos Ángel Gallino y Marcelo Santurión, que hace poco más de 15 años que trabajan juntos, para conocer aspectos de su profesión.

– Pasado el Día del Arquitecto, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué significado tiene para ustedes?

Santurión- Para nosotros es un día muy importante, pero generalmente lo pasamos trabajando, dedicado de lleno a nuestra profesión. Lo tomamos como algo particular en el sentido de que se celebra saludándonos con los demás colegas, pero por lo demás, como dije, nos encuentra trabajando como siempre. Ese día hace particular referencia a que en 1915 se fundó la primera Escuela de Arquitectura en Uruguay, por eso se tomó ese día para celebrar el día de la profesión.

– Los conocí siendo estudiantes de la Facultad de Arquitectura de aquí, de la querida Regional Norte.

Santurión- Donde ahora está la Universidad Católica en calle Artigas, de donde nos ha quedado grandes recuerdos de esa época, que vivimos en la década del 90. Después se comenzó a construir la actual sede, pero para ese momento nosotros ya estábamos en Montevideo en la parte final de la carrera, porque en aquella época solo se tenía los tres años iniciales.

– ¿Y qué docentes recuerdan de aquellos años?

Gallino- Recordamos con Marcelo con mucho cariño a nuestro referente, sin pecar de injustos porque hay nombres que obviamente siempre que reconocemos a alguien, omitimos a otros, pero pensamos que en estos nombres estamos reconociendo a todos quienes fueron nuestros docentes, que nos guiaron por esta hermosa profesión. Entre ellos destacamos a Mariano Arana en Historia de la Arquitectura, Ivón Grilli, Carlos Gómez Custodio, Gonzalo Gelpi, Juan Carlos Ferreira, Gustavo Peirano, Walter D’Amado, Rosario Etchebarne, José María Gómez, Silvia Delgado.

Lo que destacamos también es el trato muy humano y cercano, que viene a ser esa cercanía que nos permitía la Regional Norte. Después cuando nos trasladamos a Montevideo, tuvimos referentes como Acuña, por ejemplo, algunas charlas que eran muy específicas de invitados. Lo que realmente recordamos son esas jornadas de intercambio y enriquecimiento, y lo que destacamos por sobre todo las cosas es ese rol de la Regional Norte en la región, desde la formación y desde la extensión universitaria.

– Cuando se habla de la historia de la arquitectura, ¿les hace ver de otra manera lo que implica el rico patrimonio cultural que heredamos?

Gallino- En esas clases teníamos a Luis Vlaeminck, que nos aportó muchísimo. La formación que nos da la arquitectura en nuestro país, que es algo que nunca dejaremos de agradecer porque en otros países eso no ocurre, se destaca por ser una formación muy integral, que abarca desde el cálculo, tecnologías de la construcción, lo que tiene que ver con teoría y la parte histórica, donde específicamente en Salto destacamos el patrimonio arquitectónico que tenemos, que es una herencia que viene incluso desde la migración italiana. Ahí destacamos el aporte de los maestros mayores de obras que llegaban acá con toda esa tradición, como la tipología de la casa patrio. Llegamos a hablar incluso del grado de influencia romana desde la propia génesis de la ciudad, porque su conformación en toda Latinoamérica tiene su influencia en las Leyes de Indias, que termina siendo la herencia romana, marcando los ejes principales, las avenidas. Y Salto tiene una herencia riquísima, que siempre revalorizamos y que es importante cuidarla porque forma parte de la memoria colectiva, aquello que Maurice Halbwachs ya definió. La memoria colectiva es lo que nos conforma como seres humanos, y la importancia que tiene en nuestra identidad. Por eso la importancia de destacar, conservar y revalorizar ese patrimonio.

Santurión- Nosotros estábamos con 18 o 20 años en la época en la que arrancamos la Facultad, con una vorágine de nuestro diario vivir, y ahí empezamos de a poquito a meternos en lo que es la arquitectura y la historia de la arquitectura en nuestra ciudad, que fue donde realizamos los primeros años de estudio. Entonces, uno un poco se frena y empieza a mirar lo que tiene alrededor, lo que se ha construido y cómo está construida la ciudad, y después que han pasado los años, un poco analizando lo que decía Ángel, y uno que ha recorrido un poco todas las ciudades del Uruguay, puedo decir con cierta autoridad que Salto es una ciudad en donde se ven muchos tipos de ejemplo de arquitectura que de repente en otras ciudades del interior no se ven, tantos ejemplos y de tan buena calidad. Y ahora que han pasado los años, uno lo analiza más fría y detenidamente, donde nos damos cuenta que tenemos ese tesoro, que de pronto en el diario vivir no nos damos cuenta, de todas esas perlas arquitectónicas que nos han dejado nuestros antecesores en la profesión.

– ¿Tienen algún referente en la arquitectura?

Gallino- Podemos mencionar al Maestro Mayor de Obra Antonio Invernizzi, obras de Eladio Dieste, Armando Barbieri, Néstor Minutti, Lucas Gaffre. Si profundizamos un poco más, oscilamos entre el eclecticismo historicista pasando por el modernismo ya con influencias racionalistas, o sea, Carlos Rodríguez Fosalba, Daniel Armstrong y José María Ambrosoni, por ejemplo. Ni qué hablar que hoy en día, tenemos muchos ejemplos de arquitectura contemporánea. Lo que en cierta forma nos reconforta es que vemos a Salto como una ciudad pujante en cuanto a la construcción, que es un indicador económico en cualquier ciudad. O sea, cuando llegamos a una ciudad y se ve construcción, ese es un indicador económico, porque además, debemos destacar que la construcción es una industria que mueve muchos ramos, desde ferretería, barracas, sanitaria, electricidad, carpintería, herrería, todo lo que tiene que ver con la construcción, es decir, albañilería. Está todo muy diversificado, por lo que siempre la construcción tiene un plus de dinamizar la economía local.

Santurión- En particular, me gustaría destacar lo de Dieste, porque de pronto haya mucha gente que no lo sepa, que fue algo que se dio porque (Néstor) Minutti lo conoció estando en Montevideo y después lo trajo a trabajar a la Intendencia cuando él estuvo. Ahora tenemos todas estas obras de él gracias al arquitecto Minutti que lo trajo, y hoy en día debe ser de las ciudades del Uruguay donde hay más obras de Eladio Dieste, que en realidad era ingeniero, pero sus obras son de tan buena calidad en cuanto a los espacios, más allá de la parte estructural, que de a poco lo hemos adaptado dentro de la profesión.

– Y con todos los estilos arquitectónicos que hay, ¿cómo se puede conjugar con lo que es el sistema cooperativo de vivienda?

Santurión- es cierto que de un tiempo a esta parte ha habido una especie de explosión de los sistemas de construcción de vivienda a través de las cooperativas, en buena parte facilitado por algunas herramientas que el Estado brinda, que no son de ahora, pero que justo en esta época están teniendo como un auge. Pero en realidad, el cooperativismo viene de los años 70. Una de las cosas que hoy ha facilitado el acceso a esas posibilidades de construir, son la presencia en el mercado de ese montón de sistemas nuevos de construcción llamados materiales alternativos a lo tradicional. Cuando hablamos de algo alternativo a la construcción estamos pensando en hormigón armado, mampostería de ladrillo, etcétera. Hoy han aparecido muchos sistemas de los que se llaman en seco. Algunos se combinan, otros son integrales pero se pueden construir con mayor rapidez.

Lo que todavía está quedando en el debe es ver la experiencia de uso, porque como recién se están aplicando, no se sabe la durabilidad de las construcciones, pero están apareciendo y siendo tomadas por la gente como una alternativa desde el punto de vista económico para poder así acceder a la vivienda propia, algo que nos diferencia con décadas pasadas. Estos nuevos sistemas facilitan la construcción de la vivienda unifamiliar de personas con bajos recursos.

– ¿Hay algún ejemplo que muestre la evolución en el tipo de vivienda que la gente quiere para vivir?

Gallino- Si, algo que se ve con el cambio en la tipología de la vivienda. La casa patrio tradicional nucleaba a toda una familia, donde también había un concepto de familia donde estaban los abuelos, los tíos, los hermanos, hijos, nietos, todos viviendo en torno a un patio, y hablamos de más de doce personas viviendo en una casa. Ahora se está pasando a propuestas de vivienda que a veces son monoambientes, donde tenemos, por ejemplo, un dormitorio. Hablamos que en cuanto a la solución habitacional hubo una reducción de los metros cuadrados de manera impresionante.

Santurión- La arquitectura, como muchas otras cosas, acompaña los desarrollos sociales y de alguna manera, va de la mano.

– ¿Qué tanto incide el clima de Salto a la hora de diseñar una casa?

Gallino- Bueno, un ejemplo bien concreto es el uso de las losas de hormigón, que son muy comunes en el sur, pero acá esa solución siempre tiene que ir acompañada de un sobre techo o de algún buen aislamiento térmico, porque el hormigón tiene mucha inercia térmica y durante el día acumula calor.

– ¿Hace cuánto tiempo que trabajan juntos?

Gallino- Con Marcelo hace 15 años que estamos juntos transitando este camino. Somos muy agradecidos a nuestras familias por el apoyo y a los clientes que son los que nos permiten desenvolvernos. Cuando llega un cliente es porque está depositando su confianza en nosotros, que es lo que agradecemos y tratamos de retribuir.

Santurión- El hecho que todos estos años sigamos firmes trabajando, lo tomamos como una señal de que alguna buena cosa habremos hecho (risas), y que la gente confía en nuestro trabajo, a la que siempre tratamos de encontrarle una solución a la inquietud que nos trae de la forma más beneficiosa para todos.