Lucía Minutti, Alianza País del Partido Nacional: “Es un orgullo, un honor y un eterno agradecimiento formar parte del Directorio”

Por segundo período consecutivo, la salteña Lucía Minutti, de Alianza País, fue elegida este sábado como miembro titular del Honorable Directorio del Partido Nacional. En esta oportunidad no estará sola, porque otro salteño, Gabriel Silva, fue electo como suplente del titular Armando Castaingdebat. EL PUEBLO dialogó telefónicamente con Minutti, quien comentó el proceso de autocrítica que iniciará el Partido Nacional tras la derrota de noviembre del año pasado, poniendo como principal objetivo el año 2029.

– ¿Cuál es su sensación tras ser reelecta en el Directorio nacionalista?

– La verdad, te soy franca, realmente fue una sorpresa volver. Cuando Javier García y Alianza País me pidieron el consentimiento, la verdad que ni siquiera lo pensé, di el consentimiento nomás, y resulta que cuando anoche vi la lista, recién vi que estaba sexta titular. Y la verdad que la lista encabezada por Javier García obtuvo seis directores. Así que bueno, para nosotros, primero que nada, y para mí es un orgullo, un honor y un eterno agradecimiento a Javier, que siempre tuvo en cuenta al interior, y en este caso, a mí, de tantos años dentro de lo que es el Espacio 40. Así que sorpresa, alegría, agradecimiento, y bueno, para mí es un orgullo. Vamos a formar parte de un Directorio que va a ser completamente diferente al otro que integré en el anterior período. Yo era la única por parte del Espacio 40, y fijate que hoy se tienen seis lugares en el Directorio, que va a encarar hacia el 2029 con muchos desafíos por delante.

Así que bueno, está lindo, amo mi partido. Nosotros apuntábamos a que Javier pudiera llegar a ser el presidente del Directorio, creíamos que era el momento en que el partido necesitaba a alguien como Javier García, pero bueno, una vez votado, ganó Álvaro Delgado la presidencia del Directorio, así que trabajaremos todos para que en el 2029 este partido encare todos los temas electorales de la mejor manera posible.

– El expresidente Lacalle Pou, en su discurso, convocó a una necesaria autocrítica de lo que ocurrió en la campaña electoral, pero con cariño, para no destruirse internamente pensando en el 2029 justamente, porque era una deuda que tenían con los militantes. ¿Tú opinás lo mismo?

– Mirá, yo creo que sí. Primero que nada, nadie crece sin crisis, o sea, uno que trabaja con los ciclos de vida sabe que generan crisis. Y a veces, las crisis de crecimiento también hacen a estas cuestiones, a poder pensarnos, mirarnos y reflexionar. Creo que la coalición, no solo el partido, tuvo una derrota electoral, y esa derrota es algo que hay que analizarla, hay que reflexionar. Lo que dijo Luis Lacalle es que no hiciéramos una reflexión e hiciésemos una autocrítica para echar la culpa de tal cosa o de tal otra, sino que hagamos una autocrítica y una reflexión para crecer y para ir hacia adelante, no tratando de cometer los mismos errores. De eso se trata la autocrítica. Por eso él llamó a ese proceso, que hay que hacerlo, sería de tonto no hacerlo. En mi caso, pienso que toda persona, cuando se va hacia un lugar, tiene determinados resultados, y tiene que evaluar qué cosas estuvieron bien, qué cosas estuvieron mal, para así poder avanzar, porque si no es como que estamos en lo mismo. Si decimos, bueno, esto fue así, seguimos para adelante… Seguir para adelante, sí, pero con los aprendizajes. Fue un muy buen discurso el de Luis Lacalle Pou.

– ¿Se analizó cómo está la interna de la Coalición Republicana? Digo porque parecería que hay un socio que se quiere cortar solo una vez más, como Cabildo Abierto.

– Bueno, no, es que fijate que nosotros recién ahora encaramos esta etapa del Directorio. Creo que todavía ni siquiera estamos empezando a pensar cómo se va a profundizar. Hoy Luis Lacalle habló de la Coalición Republicana, lo habló Javier, lo habló Álvaro, lo hablaron todos. Lo habló Heber y lo habló el Pájaro Enciso. O sea, el camino hacia el 2029 implica una profundización que tiene que ver con la Coalición Republicana. Pero para eso, cada partido tiene que convocarse, pensarse, porque cuando tú vas hacia una coalición no vas a un entrevero, sino que cada partido va convencido. Entonces, no es lo mismo la coalición en el año 2020 que ahora en el 2025 y hacia el 2029. Parte de pensarnos también es pensarnos como partido hacia un proceso de coalición en el 2029. Pero eso es algo que recién se va a retomar este camino. Primero, el partido tiene que mirarse y pensarse a sí mismo, analizarse y ahí poder definir la estrategia de, a ver, ¿cómo vamos hacia adelante? ¿Qué partido queremos? ¿Qué rumbo queremos? Eso es por lo menos la idea que se tiene.

– Bien, ¿y cómo viene su futuro? ¿Va a asumir la Junta Departamental?

– Bueno, yo soy edil, yo salí edil.

– Sí, pero ¿no va a estar en el Ejecutivo departamental?

– No, por lo que yo sé, estoy en el Legislativo como edil titular.