La ACJ de Salto fortalece su proyección internacional a través del liderazgo femenino

La Asociación Cristiana de Jóvenes de Salto aporta hacia la comunidad salteña de la mano de mujeres formadas y con participación en instancias a nivel latinoamericano e internacional.

En conferencia de prensa brindada en el local de la Asociación Cristiana de jóvenes se anunció la gran participación femenina que mantiene este centro, así como también la importante inserción en la sociedad salteña con su trabajo en el área social junto a INAU, así como en un proyecto que lleva adelante desde hace 5 años en torno a la salud mental de jóvenes y adultos. También representantes de la institución local participarán en instancias clave en Canadá y Colombia.

El Mtro. Carlos Calixto referente de la institución presentó a las destacadas líderes, subrayó su compromiso con la formación de líderes que hoy representan a Uruguay en programas de alta incidencia global. Quien en el marco del mes de la mujer destacó la participación exclusiva de mujeres en ACJ Salto.

Embajadoras en el mundo:

El crecimiento del liderazgo juvenil femenino es uno de los ejes centrales de la actual gestión. Belén Carvalho, integrante del programa «Agentes de Cambio» de la Alianza Mundial de ACJ, viajará en julio a Canadá para integrar el Consejo Mundial de la organización.

Carvalho comentó: “Participé en el programa YGOR y en Agentes de Cambio, programa a nivel mundial, jóvenes seleccionados para participar, y nos encontraremos en Canadá para la graduación. La idea es capacitarnos para las distintas posiciones que se ofrecen en las ACJ. Desarrollar herramientas para volcar a la comunidad”.

Por su parte, Damaris Suárez y Candela Britos partirán este domingo hacia Colombia para participar en un encuentro de juventudes de las Américas. Suárez forma parte de YGOR, una iniciativa de capacitación para voluntarios impulsada por la agencia de Latinoamérica y el Caribe, programa en el cual también participa activamente Mariana Álvarez.

Impacto social y salud mental.

Candela Britos expresó: “En nuestro viaje a Colombia queremos mostrar todo lo que estamos haciendo en ACJ Salto, para la sociedad y para ayudar a la población, sobre todo a los niños”. Damaris Suárez añadió: “Lo que vamos a hacer a Colombia es mencionar lo que hacemos aquí en nuestra ACJ junto a los representantes del resto del país. Nos sirve esto para poder inspirarnos a plantear nuevos proyectos a nivel local, aprender sobre liderazgo y cómo poder expresar y mostrar los valores cristianos no solamente como algo concreto en cuanto a la fe sino también transmitido en el accionar como lo hacemos en los proyectos que tenemos actualmente y en los que vamos a proponer a futuro”.

YGOR es un programa de formación regional desarrollado por la Asociación Cristiana de Jóvenes de Latinoamérica y el Caribe (LACA). Se trata de fortalecimiento de liderazgos y voluntariado dentro de la Asociación Cristiana de Jóvenes.

A nivel local, la ACJ continúa consolidando su trabajo territorial mediante convenios estratégicos. María Soria, directora del proyecto social en conjunto con el INAU, destacó el éxito del programa de salud mental que la institución lidera desde hace cinco años.

Este proyecto, que cuenta con una fuerte articulación con la Dirección Departamental de Salud de Salto, ha alcanzado cifras significativas: Más de 400 participantes entre jóvenes y adultos con una carga horaria de 180 horas anuales de intervención directa.

Soria destacó: “El trabajo que se viene haciendo es comunitario y social, en pro de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, también de la comunidad en general. El espacio de la ACJ tiene el lema de puertas abiertas. Si bien tiene una batería de servicios que ofrece a la comunidad, a la misma vez tenemos la actitud del voluntariado, que es hacer por el otro teniendo en cuenta los valores cristuianos. Esto no se trata de promoción de una religión sino de valores como la empatía, solidaridad, poder trabajar con el otro a la par, sino conocer cómo se involucra la persona en la comunidad y hacernos parte”.

También se destacó: “Este equipo celebra muchísimo que dos compañeras que están estudiando, trabajando, esforzándose desde distintos puntos de Salto, hoy pueden representarnos a nosotros a nivel de América latina y el caribe y puedan intercambiar culturalmente y que ese aprendizaje pueda venir y sea soluble para continuar el trabajo que hacemos año a año”.

Participación constante en congresos internacionales para actualizar las metodologías de abordaje.

Con estas acciones, la ACJ de Salto reafirma su posición como un centro de formación de cuadros técnicos y sociales con capacidad de incidencia en áreas sociales del departamento.

