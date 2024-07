La “A” define cómo se juega la primera fecha

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

-Será esta noche, sesión clave del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, con punto clave. Fijar los escenarios para aquellos partidos que se enmarcarán en la primera fecha, la que incluye a Libertad vs Arsenal, Salto Uruguay vs Saladero, Ferro Carril vs Nacional, El Tanque vs Universitario, River Plate vs Ceibal y Salto Nuevo vs Gladiador.

Los partidos entre Libertad-Arsenal, Ferro Carril-Nacional y El Tanque vs Universitario serán postergados, desde el momento que los cuatro equipos salteños juegan el pròximo fin de semana por el Torneo de Clubes de OFI.

Eso tres partidos postergados se jugarán el miércoles de la semana próxima. En el fin de semana que viene, Universitario enfrentará a Huracán de Paysandú, se topan Arsenal-Ferro Carril, mientras Nacional es visitante en Colonia frente a San Carlos.