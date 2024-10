Juan Romero comenta las Elecciones Nacionales:

“Se viene un tiempo en el cual se van a ver los políticos-políticos, los políticos maduros, los políticos probados, los dispuestos a negociar y acordar”

Una vez pasadas las Elecciones Nacionales del domingo, EL PUEBLO tomó contacto con

Juan Romero, Dr. en Sociología (actual Director del Cenur Litoral Norte de la UdelaR) y

permanente estudioso y analista de estos temas, quien se refirió a lo que dejó en claro “son

solo resultados primarios”. Quiso en primer lugar “resaltar que fue una jornada cívica

ejemplar, con ningún tipo de problema, por lo que hay que destacar el civismo y la cultura

democrática de todos nosotros, los uruguayos y uruguayas”. Destacó asimismo “ el papel de

la Corte Electoral, que fue impecable”, para concluir que “hay que ser agradecidos y valorar

en esta sociedad en la que vivimos, la madurez y buena salud de nuestra democracia”.

Luego comentó Romero algunas “sorpresas” o cuestiones un tanto llamativas que se dieron al

conocerse los resultados.

Algunas sorpresas y movimientos

A nivel nacional, dijo “han habido algunas sorpresas y movimientos”, y explicó: “primero,

hace mucho tiempo que en el Senado no habían tres partidos políticos y prácticamente seis en

la Cámara de Diputados. El próximo gobierno va a tener un Parlamento en el cual, o tiene

mayoría en una cámara, o empate, o mayoría en la otra. Es decir, si el Frente Amplio

accediera al gobierno, tiene mayoría en el Senado, pero no en Diputados. Si fuera Delgado el

Presidente, no tiene mayoría en el Senado pero sí tendría en Diputados. Entonces acá aparece

nuevamente un concepto interesante que es el de Gobernabilidad”. En ese sentido, subrayó

que “en lo personal, entiendo que se viene un tiempo en el cual se van a ver los políticos-

políticos, los políticos maduros, los políticos probados, los dispuestos a negociar, a acordar, a

poner por encima de intereses partidarios, los intereses de la nación, o sea de nosotros como

sociedad, de los bienes públicos, de los bienes comunes…”.

Sorpresas en los partidos

Así se expresaba sobre este punto: “sorpresa a nivel nacional diría que fue, que dentro del

Frente Amplio hubo una sorprendente votación de la lista 609, realmente muy buena

votación, con nueve Senadores si mal no recuerdo. Lo curioso dentro del Partido Nacional,

que el sublema de Delgado no es el ganador; sino que es otro. Hubo también una muy buena

votación de Bordaberry en el Partido Colorado. También la sorprendete votación del lema de

Salle, sin dudas. Por otra parte la sorprendente y estrepitosa caída de Cabildo Abierto y el

estado de sobrevivencia del Partido Independiente”.

A su vez, pero ahora en cuanto a la votación en Salto destacó especialmente: “un crecimiento

del Frente Amplio de aproximadamente 14%, o sea unos 39.000 votos y había tenido unos

33.000 en las elecciones anteriores. Una votación del Partido Nacional dentro del promedio a

nivel nacional. El Partido Colorado votó muy bien en Salto si uno lo compara con lo que fue

a nivel nacional, tuvo en Salto un 20% o 21%. Eso nos lleva a que prácticamente cada uno de

estos lemas va a tener su representante nacional, y ahí hay que mirar cuáles son las listas más

votadas dentro de cada lema. Dentro del Frente Amplio la lista 933 que es la lista de Lima, en

el Partido Nacional la lista 404 donde está Albisu comandando, que también es una novedad

porque en la vez anterior había sido la lista 50, y en el Partido Colorado la aparición

nuevamente de la lista 1, pero no deja de sorprender la votación que ha tenido la lista 10 en el

contexto nacional, en la cual está Coutinho. Entonces aparece nuevamente un actor político a

nivel departamental, que tiene la legitimidad para plantear cosas, por ejemplo hacia las

departamentales. En el Frente Amplio diríamos que hay una votación dentro de lo que es el

Limismo menor a lo que se esperaba si uno lo compara con las internas, y la aparición de una

nueva fuerza, Raíces, que tuvo una muy buena votación si uno lo compara también con las

internas. Entonces, hay interesantes movimientos, reacomodos, y se va a iniciar un período de

gobierno a partir de noviembre, con las exigencias de liderazgos políticos maduros,

dispuestos a conversar y establecer prioridades a la hora de negociar”.