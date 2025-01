Juan Manuel Mora, abogado de KPMG

Trabajo zafral y en negro durante la temporada de verano

¿Qué impacto tiene en el mercado laboral uruguayo? ¿Cuáles son los principales rubros en los que se da? ¿Cómo lo fiscaliza en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Para conocer de este tema, EL PUEBLO consultó al abogado Juan Manuel Mora, gerente senior del departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG.

– Llega el verano y surge el trabajo zafral en áreas concretas, ¿cómo se observa ese aspecto desde las regulaciones laborales?

- espacio publicitario -

– Es un fenómeno que se da todos los años, es normal que se vea durante la temporada de verano que se incremente mucho la demanda de mano de obra, especialmente en los lugares más turísticos, o sea, en la costa de cada departamento como Maldonado, Canelones, Rocha y Colonia, algo también en el norte del país, algo que se da en forma habitual. Lo que es la zafralidad, la podríamos dividir en aquellos establecimientos que ya están instalados en determinados lugares como puede ser, por ejemplo, un hotel, que justamente necesita incrementar la cantidad de sus trabajadores durante el verano, y para eso contrata personal para esos efectos. Lo mismo puede ocurrir en un restaurante.

Después podemos encontrar lo que se conoce como los establecimientos golondrinas, es decir, aquellos establecimientos que abren exclusivamente por la temporada, y para eso contratan trabajadores exclusivamente por ese período. Generalmente es en ese tipo de establecimientos golondrina donde se suele generar una mayor informalidad a lo que es la media de Uruguay. Es ahí donde generalmente se focaliza el Ministerio cuando hace los controles durante el verano.

– ¿Qué impacto termina teniendo en el mercado laboral ese trabajo zafral informal, lo que podría derivar en una competencia desleal con aquellos establecimientos que tiene a todos sus trabajadores formalizados?

– Ese impacto puede considerarse básicamente desde tres puntos de vista. En primer lugar, tienes una pérdida de derechos de los trabajadores que no están declarados o que son sub declarados porque no van a estar generando antigüedad para la jubilación. Tampoco van a tener la cobertura de los subsidios que paga el BPS, si lo llegaran a necesitar, como puede ser por enfermedad o por algún posible accidente en el empleo, y tampoco van a tener la cobertura de FONASA. Otro impacto grande que tiene es que obviamente ese dinero que debería ingresar a las arcas del Estado no va a ingresar. Esos aportes que se deberían volcar, o eventualmente el IRPF, derivan en una disminución a lo que es la recaudación del Estado. Y en tercer lugar, es claro que se puede generar una competencia desleal dado que aquellas empresas que tengan trabajadores en la informalidad, lo que comúnmente se denomina estar en negro, al tener menores costos, podrían eventualmente trasladar esto a precios y de esa forma generar una competencia desleal en perjuicio de aquellas empresas que cumplen con la norma pagando los aportes y que hacen las retenciones que tienen que hacer.

– ¿Cuál es el trabajo de fiscalización que realiza el Ministerio de Trabajo en cuanto a la zafralidad y el informalismo?

– El Ministerio tiene desde hace mucho tiempo un plan nacional de inspecciones que realiza todos los años. Dentro de ese plan tiene un plan específico para lo que es la zafra de verano, y especialmente para estos establecimientos que denominamos golondrina. Básicamente lo que hay es un refuerzo muy importante en la cantidad de inspectores que se destinan a las zonas mayormente turísticas, hay un traslado de inspectores para esas zonas, y hay un incremento en lo que tiene que ver con la cantidad de inspecciones que se realizan en números bastante importantes. A veces estos operativos de verano, como ellos denominan, podemos estar hablando de más de mil inspecciones.

Los trabajadores por más que sean zafrales, tienen los mismos derechos que cualquier trabajador permanente, entonces en ese caso lo que hace el Ministerio es controlar todo el cumplimiento de la normativa laboral y la de seguridad social. Por ejemplo, si están o no inscriptos en el BPS, si hay trabajadores extranjeros que tengan los permisos necesarios, si hay menores que tengan el carnet habilitante y demás. Luego también el pago de todos los rubros laborales que correspondan. Y en caso de encontrar incumplimientos, dependiendo del tipo de incumplimiento, a veces son cosas formales menores y se da la posibilidad de subsanarlo, ya en casos más graves directamente lo que se aplica es la clausura del establecimiento.