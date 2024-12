José Pedro Pacheco (Arbitro de Baby Fútbol)

El retiro de un verdadero docente.

Recibimos en EL PUEBLO una nota realizada al árbitro de baby fútbol, José Pedro Pacheco por parte del colega Luis Humberto Morales (Baby Deportivo Canal 5 de Montevideo).

El árbitro de fútbol, a diferencias de otros deportes, tiene la posibilidad de aplicar los reglamentos de la competición antes y después de la celebración de un encuentro. Es bueno saber, que el árbitro, es la autoridad deportiva única e inapelable, en el orden técnico y para dirigir los partidos.

Es el encargado de aplicar las Reglas, de dar constancia de lo sucedido y cronometrar la duración de los encuentros.

Ahora los árbitros que se dedican al Baby Fútbol, deben tener una preparación especial en su formación ya que más allá de conocer las Reglas, es necesario que sean docentes en el trabajo con los niños y niñas.

Un amigo y colega de muchos años, que siempre contó con esta capacidad de trabajo, luego de abrazar la carrera por 45 años, ha decidido dar un paso al costado y retirarse del referato activo.

José Pedro Pacheco Olivera que nació en Salto el 21 de marzo de 1962, está casado con Delia Rodríguez y sus hijos son Mirtha, Melina, Naielis, John, José y Gerard.

-¿Cuándo empezaste con el arbitraje?

“Cuando tenía 17 años en la ex Comisión Nacional de Baby Fútbo (CNBF) ahora se llama Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI)”.

-¿Cuál fue la razón de elegir ser árbitro?

“Mi padre Pedro Ramón, fue árbitro primero de Baby Fútbol y después de fútbol de mayores. El me dio el empujón para que yo me iniciara dentro del arbitraje y a la fecha de hoy, llevo 45 años arbitrando y este año tomé la determinación que fuera el último dentro del Fútbol Infantil”.

-Me imagino que no ha sido nada fácil tomar esa decisión.

“Es muy cierto, pero los años `pasan, ya la gente no es la misma de antes, hay

muchos intereses creados, mucha competencia, se les exige demasiado a los niños para que ganen y no se les enseña que es solo un juego para divertirse. Por otro lado, lamentablemente es muy difícil tratar con personas que llevan

sus frustraciones a un terreno de juego y muchas veces, se descargan con el árbitro de turno”.

-El tema es que muchos padres, por suerte son los menos, que

ven a sus hijos como una posible salvación económica y cuando

no están de acuerdo con alguna sanción del árbitro, lo toman

como que están perjudicando a su hijo.

“Te puedo decir que en los 45 años que he arbitrado, jamás y lo digo con total seguridad, perjudiqué a un niño para beneficiar a otro. Seguramente me he equivocado como ser humano que soy y pido disculpas a la gente que se sintió perjudicada por algún error involuntario”.

-¿Cuándo empezaste a salir por los Campeonatos Nacionales?

“Después de estar tres años arbitrando a nivel local, me tocó arbitrar a nivel Nacional con selecciones y estuve 21 años representando a Salto en los Campeonatos Nacionales. Fue una experiencia muy linda donde conocí muchos departamentos y muchísima gente.

-¿Algunos compañero que recuerdes con los que compartiste esos viajes?

“Héctor Cordero (Dolores), Luis Fajardo (Colonia), Ricardo Guzmán (Tacuarembó), Oscar Ledesma (Paysandú), Daniel Halegua (Montevideo) y otra cantidad de compañeros que hasta hoy sigo manteniendo contactos”.

-En tantos años habrás dirigido alguna final que otra.

“Por suerte unas cuantas. En el Velódromo Municipal de Montevideo, Campus de Maldonado, Durazno, Canelones, Colonia, Artigas, Paysandú, Tacuarembó. Durante mucho tiempo recorrí hermosos lugares de nuestro paisito”.

-¿Le has arbitrado a algún jugador que salió del baby y luego se convirtió en figura en lo profesional?

-Claro, a Edinson Cavani, Luis Suárez, Alexander Medina, Sebastián Cristóforo, una cantidad de jugadores que estuvieron y están en el fútbol profesional y también con algunos que ya se retiraron”.

-¿Es cierto que también te retiras de tu actividad particular?

-Efectivamente, lo hablé con mi familia y me decidí que junto al arbitraje, en marzo también me jubilo de OSE, luego de 45 años de trabajar en ese ente estatal”.

-¿Te gustaría contar alguna anécdota?

“Te podría contar unas cuantas, pero si me gustaría destacar a varios padres que hoy acompañan a sus hijos chicos a las canchas, me saludan y les dicen “este juez me arbitró a mi cuando tenía tu edad”. Ese es el mejor premio que me llevo”.

-Retirado y jubilado. ¿En que vas a ocupar tu tiempo?

“En disfrutar a mi familia especialmente a mis nueve nietos y los domingos de mañana, entreverarme con el fútbol senior”.