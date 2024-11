¿José Decurnex y Tatiana Villaverde al mando de Nacional?

José Decurnex confirmó en una entrevista con el programa Punto Penal de Canal 10 que será candidato a la presidencia de Nacional en las elecciones de diciembre, liderando el sector oficialista Compromiso 1899, que competirá contra los opositores Javier Gomensoro y Ricardo Vairo. Decurnex, actual vicepresidente y presidente entre 2019 y 2021, reivindicó la gestión iniciada en 2019 tras la presidencia de José Luis Rodríguez. Decidió postularse “después de analizarlo mucho con la familia y la agrupación Compromiso 1899”.

Respecto a su compañera de fórmula, Tatiana Villaverde, destacó su capacidad y experiencia como responsable de la secretaría social de Nacional. Villaverde conoce profundamente el club, su interna y su mundo futbolístico, lo cual considera vital para el cargo. Además, Decurnex resaltó que Villaverde conecta generacionalmente con el padrón social renovado de Nacional, donde el 50% de los votantes tiene menos de 40 años y el 25% está entre los 18 y 30.

Encuentro en Salto

Este viernes, Decurnex y Villaverde estarán en Salto. A las 18:30 horas en el Salón de Actos del Salto Hotel y Casino, compartirán información con hinchas y socios de Nacional de cara a las elecciones. La fórmula de la lista 1899 no solo hablará del presente tricolor y sus proyecciones futuras, sino que también escuchará planteamientos e iniciativas de los socios. La primera instancia electoral será el 7 de diciembre en el interior del país y el 14 de diciembre en el Gran Parque Central.

Jueces-Liga: dinero en disputa y posible trancazo a la 1ª fecha de la liguilla

Al comenzar la semana, las gremiales de árbitros ASA y ASDAF enviaron una nota a la Liga Salteña de Fútbol exigiendo regularizar los viáticos de cara al inicio de la liguilla en la Divisional «A». Las gremiales señalan que la dirigencia de la Liga no ajustó los viáticos en la segunda rueda y buscan ahora un acuerdo para la liguilla y posibles partidos finales.

Se está intentando abrir un diálogo para evitar un «trancazo» que impediría el inicio de la liguilla. Con solo 16 partidos restantes (cinco fechas y el partido entre Salto Nuevo y El Tanque), la incertidumbre se apodera de la situación, donde el dinero está en el centro del conflicto.

Designaciones y polémicas en la Liga Salteña de Fútbol

El miércoles en la noche, durante el lanzamiento de la liguilla en la Liga Salteña de Fútbol, el Colegio de Árbitros designó las ternas para los partidos de la primera fecha: River Plate vs Ceibal, Arsenal vs Universitario, Nacional vs Ferro Carril, y Salto Nuevo vs El Tanque (final por el descenso).

Sin embargo, dos de los jueces designados fueron rechazados frontalmente por algunos clubes, mientras que los otros dos fueron aceptados. Antes del comienzo de la liguilla, ya hay tensiones y críticas sobre las designaciones. Un dirigente comentó a EL PUEBLO: “hay jueces que no merecen semejante distinción”.