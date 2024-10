JORNADA ACADÉMICA: ACCIÓN DE AMPARO

Este viernes 11 de octubre se llevará a cabo una jornada académica sobre acción de amparo, por tal motivo dialogamos con los integrantes de MEI derecho (Movimiento Estudiantil del Interior). Agustín Benítez nos comentaba “cada vez que traemos una nueva jornada académica siempre tratamos de cumplir un poco con uno de los pilares fundamentales de la universidad, no solamente educar, si no investigar y extender esa información para que aquellas personas que no están dentro del ámbito estudiantil o que están ya egresados puedan seguir conociendo e informándose cada día más”.

Al consultarle acerca de en qué consiste la acción de amparo Agustín expresaba “Básicamente la acción de amparo es uno de los mecanismos de tutela al que las personas pueden acceder una vez han sido rechazados haciendo el trámite interno, esto es cuando a la persona se le ha negado todas las posibilidades de ingresar a la justicia, o sea que se le han negado de diversas formas o la han rechazado. La acción de amparo viene a ser ese mecanismo, esa ventanilla que permite una vez más volver a traer la discusión a la mesa y así recibir una tutela efectiva del derecho. Principalmente la acción de amparo ha sido vinculada en diversos temas, nosotros la tratamos muchas veces como tema de derechos humanos, derecho a la vida, justamente el tema de hoy, medicamentos de alto costo”.

“Todas las personas pueden iniciar una acción de amparo, el requisito fundamental es que se les niegue o se les rechace la posibilidad al ingreso. Se da cuando la persona inicia una pretensión, inicia un proceso y en el proceso, una vez culminado, se le rechaza lo que está solicitando, si esa es una materia tendiente a tocar derechos humanos puede acceder nuevamente a este trámite que es la acción de amparo que es una acción mucho más rapida, que es un mecanismo, vamos a decirle, ventana, mal hablando, fuera del término jurídico, para que las personas puedan acceder a una tutela más rápida y buscar la efectivización de los derechos.”

Dialogamos también con Milagros Gonzalez quien destacaba la jornada que se vivirá el 11 de octubre. “Es el viernes de 18:30 a 21:00 hrs y tenemos exponentes verdaderamente relevantes, viene el Dr Andres Blanco, quien hablará sobre garantías de los derechos humanos a cargo de los jueces con énfasis en el derecho a la salud mediante la acción de amparo, también Gervasio Dalchiele, profesor de derechos humanos de la facultad, que expone el tema acción de amparo más allá de medicamentos de alto costo, requisitos y obstáculos para el amparo de derechos constitucionalmente protegidos por parte del Poder Judicial, la Dra Marcela Motta quien es de Salto, docente de la facultad, que hablará sobre los aspectos prácticos para la promoción y desarrollo de la acción de amparo, y la Dra Estela Jubette, que es jueza y expondrá sobre el gasto público y el Poder Judicial como hacedor de políticas públicas.

Es una jornada libre y gratuita, lo único que se cobra son los certificados y es un costo menor a los estudiantes, siendo el mismo $100 y para los egresados $200.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en el Instagram “meiderecho5″, está el link de inscripción en el perfil y también el día de la jornada se hacen acreditaciones”.

Agustín hacía hincapié en que van a hacer un enfoque teórico práctico.

“En este tema, que es los medicamentos de alto costo, lo que se busca es tratar de informar a la población de aquella alternativas que tienen en caso de ser vulnerado en su derecho a la prestación de la salud”.

“El Uruguay ha evolucionado en la materia legislativa sobre los medicamentos de alto costo, nosotros constitucionalmente en el artículo 44 inciso segundo tenemos establecido que el Estado tiene que apoyar la salud de los ciudadanos, de los habitantes de la República, del territorio, y brindar la posibilidad de que todos accedan a los medicamentos y a partir de ellos, con la evolución legislativa, llegamos a la ley 18335. La ley en sí refiere a que aquellos usuarios de los servicios de salud tienen que ser amparados en los medicamentos que necesitan recibir, hay una lista en el Uruguay que es el formulario terapéutico de medicamentos en donde se establecen todos aquellos medicamentos que vienen del exterior creados por empresas para que reciban el tratamiento cierta enfermedad, cáncer, algún problema del corazón, diversos tratamientos que son traídos del exterior y en el Uruguay aquellos que están inscriptos en el FTM. Pueden acceder gratuitamente pero hay muchos medicamentos, mucho avance en la biomedicina que no están aún ingresados en la FTM y ahí está la problemática, esos medicamentos que son del extranjero tienen un costo y aquellas personas más vulnerables del sistema de salud no pueden acceder a los mismos, ahí es donde entra la problemática y ahí es donde ingresan las correspondientes de acciones y en este caso la acción de amparo, para que puedan acceder al medicamento, independientemente de si está o no en la FTM. Hay que aclarar que la FTM se va actualizando, es tanto el ritmo, la evolución, el procesamiento de datos por parte de la medicina, que a veces queda un poco atrasado, pero esto es una forma de acompasar lo que pasa en la realidad o lo que pasa con la técnica legislativa, también es una cuestión fundamental, esto no es solamente jurídico y es por eso que lo abrimos a todo el público y exhortamos a que puedan ir a escuchar, es en un horario bastante tranquilo 18:30 a 21:00 hrs.”

“Esto es una cuestión jurídica, social y política, que refiere a que esto no solamente va por el lado de como regula el derecho, si no también como hace la parte de las políticas financieras, esto toca la parte económica del Estado y evidentemente genera problemáticas a la hora de presentar el tema, decir ‘bueno, ¿hacia dónde destinamos los recursos?’, porque también tenemos que ser conscientes del recaudo económico que hay que tener, que hay que cubrir y por ello es que no siempre se accede a los medicamentos de alto costo, pero ahí entra el derecho que trata de amortiguar esa situación.”

“Tenemos un punto a destacar, la facultad tiene en quinto año de la carrera la materia “consultorio jurídico”, este es una posibilidad para que el estudiante que ya está por egresar, todos esos conocimientos teóricos, la parte dogmática que ha adquirido durante el trayecto de la curricula, lo pueda plasmar y justamente el consultorio está para aquellas personas que tienen bajos recursos o carencias económicas, está limitado, tiene sus requisitos y se hace un análisis previo para que puedan acceder. En el consultorio jurídico, acá de Salto, han tenido casos de medicamentos de alto costo y se han llevado adelante, justamente la profesora Marcela Motta ha tenido mucha relevancia en ese sentido, porque no es solamente decir ‘en Montevideo se hace’, acá también hay y es tanto lo que hay existen hay casos. Más o menos en la fecha de mayo, sucedió un caso donde trabajó uno de los docentes de la facultad, el Dr Gabriel Cartagena, estuvo en un caso y salió favorablemente la sentencia y lograron acceder al medicamento que estaba necesitando la persona.”

“La jornada se realizará el viernes 11 de octubre de 18:30 a 21:00 hrs y es abierto a todo público.”