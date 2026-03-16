Italia votará en referéndum una reforma del sistema judicial

Este próximo domingo 22 y lunes 23 de marzo, los italianos acudirán a las urnas para participar en un referéndum constitucional para definir si aprueban la reforma constitucional del sistema judicial impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni.

Los italianos residentes en el exterior deberían haber recibido el sobre con las instrucciones, sobres y hoja de votación en su domicilio declarado y pueden enviar su voto a acercando el sobre a un local de Abitab.

La propuesta plantea, entre otros puntos, separar las carreras de jueces y fiscales, que actualmente forman parte del mismo cuerpo y pueden pasar de una función a otra durante su carrera. Además, prevé dividir el órgano de autogobierno de la magistratura, el Consejo Superior de la Magistratura, en dos instituciones diferentes: una para jueces y otra para fiscales.

- espacio publicitario -

La reforma también incluye la creación de un tribunal disciplinario específico para magistrados, encargado de evaluar y sancionar eventuales faltas en el ejercicio de sus funciones.

Al tratarse de un referéndum constitucional confirmatorio, los votantes deberán optar entre aprobar o rechazar los cambios. Si triunfa el “sí”, la reforma entrará en vigor y modificará artículos de la Constitución relacionados con la organización judicial. Si gana el “no”, el sistema actual permanecerá sin cambios.

Además de quienes residen en el país, también podrán participar los ciudadanos italianos que viven en el exterior, quienes emiten su voto por correo.

El referéndum se produce en medio de un debate político y jurídico sobre la independencia del poder judicial y la forma en que deben organizarse las funciones de jueces y fiscales en el país.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0x3s