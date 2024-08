Integración y políticas de fronteras

La presencia en la Junta Departamental del Embajador argentino, don Martín García Morítan sirvió para plantear asuntos que hacen a Salto en su relación con Argentina y que deberían ser parte del desarrollo de políticas de frontera para consolidar los procesos de integración. En ese sentido fue la intervención de nuestro Edil, Prof. Gabriel Scabino en nombre de la Bancada del Frente Amplio.

A esto, se suma la publicación del Índice de precios de Frontera, que elabora la Universidad Católica, que marca que Salto es 80% más caro que en Concordia y prende algunas alertas.

Somos una ciudad fronteriza, hija de procesos históricos generados en una especie de relación dialéctica entre decisiones que se toman en lejanos centros de poder y muchas veces contrarios al sentir y realidad de las comunidades y de quienes habitamos esos territorios.

Un país integrado requiere la consideración de la riqueza de la diversidad territorial y las especificidades de cada territorio como escenario del desarrollo. Como actores políticos, tenemos el deber de definir políticas para el desarrollo sustentable de Salto donde sin dudas un aspecto relevante son los temas asociados a las fronteras y la necesidad urgente de generar capacidades para esa realidad.

Debemos actuar sobre la frontera. Con políticas que defiendan la actividad económica local cuando se dan los desbalances en los precios, pero especialmente políticas de desarrollo que incluyan inversión y generación de empleo de calidad, fundamentales para sostener niveles mínimos de calidad de vida. No cualquier inversión, pero si aquellas que cuidando el ambiente mejoren los niveles salariales y brinden oportunidades de progreso.

Los temas ambientales son binacionales. Los problemas de calidad de aguas del río Uruguay o de la posible contaminación de los peces afectan todo el río y no solo un lado. Habrá que seguir trabajando en el ámbito de la CARU en el monitoreo, pero también en la comunicación de los resultados y que estos impliquen acciones correctivas. La información disponible de los monitoreos del Comité Científico de la CARU más nueva es del año 2019. En algunos programas, como el monitoreo en el Área de influencia de la desembocadura del Rio Gualeguaychú y de la Planta de UPM sólo se publicaron datos generados hasta el año 2017.

Es imprescindible conocer la situación de esos estudios y sus resultados, porque sabemos se hacen, hemos visto a los trabajadores del Comité Científico de la CARU haciendo los relevamientos, sacando muestras de agua.

Nos preguntamos por qué esa información no es pública y hace varios años no se publica. Es muy difícil cuidar el río si no sabemos en qué estado se encuentra, además el monitoreo, que cuesta millones, no sirve para nada si no se conocen los resultados

Queremos aprovechar el potencial de complementación que da estar en una localidad espejo, tener a Concordia del otro lado del río, nos genera la oportunidad de contar con masa crítica suficiente para sostener algunas actividades, por ejemplo los IMAEs (Institutos de Medicina Altamente Especializada) que a veces no son posible por falta de escala.

Pero también y vinculado a la salud, debemos trabajar coordinadamente en algunos problemas que aparecieron, como el dengue y la leishmaniosis, atendiéndolos en clave regional.

Lo mismo con las cuestiones vinculadas a enfermedades que afectan la producción como en su momento fue la aftosa, pero hoy es el HBL, una bacteria trasmitida por un pequeño insecto, que enferma las plantas de citrus, no tiene cura, es altamente contagiosa y su expansión afectaría la producción y exportación de cítricos. Entre Ríos, también es un importante productor citrícola; impostergable trabajar en conjunto.

La complementariedad, también vale para la educación, en especial la terciaria, universitaria y de posgrados donde nos interesa reforzar algunas experiencias binacionales como fue la Licenciatura en Turismo y aprovechar los recursos humanos existentes en la zona para potenciarlas. También, construir programas locales de intercambio que permita a nuestros jóvenes estudiar en Concordia en carreras que hoy día no hay acá y viceversa, con el reconocimiento inmediato de las materias similares de un lado y otro; por ejemplo, Recursos Hídricos y Riego con Ingenierías de la UTN o Ingeniería de los alimentos con Biotecnología.

Debemos potenciar nuestro sector turístico, muy golpeado por la pandemia y la situación cambiaria con Argentina, y que no tiene una política nacional clara y concreta porque se desmanteló el Corredor para no construir nada. Proponemos reimpulsar el sector, mediante la construcción de programas que incluyan entre otros aspectos la complementariedad con la oferta existente en el litoral Argentino.

También, nos preocupa la denuncia de la UTRAU sobre la presencia de trabajadores argentinos de manera informal en la recolección de citrus en Salto, trabajando por un 40% menos que lo establecido por el laudo uruguayo. Porque nos preocupan las condiciones laborales de los trabajadores, deberíamos abordarlo en conjunto.

Esto obliga a asumir que las fronteras son áreas estratégicas donde seconstruyen acciones de integración regional inspiradas en la cercanía, la contigüidad y las intensas relaciones sociales e incluso familiares transfronterizas de diversa naturaleza desarrolladas de manera espontánea durante décadas, que son el inicio de los procesos de integración. Estos fuertes lazos de integración entre Salto y Concordia, evitaron que en los momentos más álgidos del conflicto generado por la construcción de la pastera cortaran el puente en Salto Grande. Plantear actividades, concretarlas en acciones que consoliden la integración son el único antídoto que tendremos quienes estamos en las fronteras para evitar o minimizar las consecuencias de conflictos de intereses que se generan en centros de poder lejanos.

Nos comprometemos a impulsar un nuevo ciclo virtuoso de consolidación de los procesos de integración, que no serán fáciles ni definitivos y requerirán de políticas de frontera, pero creemos impostergables en beneficio de la mejora de la calidad de vida de los salteños, que creemos es el fin de la actividad política y de gobierno.