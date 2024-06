Inglaterra y Dinamarca 1 a 1: la intriga abierta

Luego de lo que fue el empate 1-1 entre Eslovenia y Serbia, el grupo C de la Eurocopa se cerró con un Dinamarca-Inglaterra en Frankfurt que se saldó con el mismo resultado. De esta manera, los Three Lions no pudieron asegurar su clasificación a octavos de final hoy. Los ingleses lideran con cuatro puntos, dos más que los daneses y Eslovenia, al tiempo que Serbia cierra con uno.

El martes se decide todo.El encargado de abrir el marcador fue Harry Kane, quien a los 17 minutos capturó un pase raso al medio de Kyle Walker y venció a Kasper Schmeichel, pero pasada la me dia hora de juego, a los 34′, Morten Hjulmand recibió de Victor Kristiansen y sacó un potente disparo que dio en el palo e ingresó al fondo de arco para empatar el partido.