Informe especial: Inteligencia Artificial

¿De qué se trata la Inteligencia artificia l?

La inteligencia artificial (IA) ofrece numerosas ventajas y beneficios, pero también plantea varios desafíos y riesgos.

Uno de los mayores temores asociados con la IA es el impacto en el empleo. La automatización puede llevar a la eliminación de ciertos tipos de trabajos, especialmente aquellos que implican tareas repetitivas y manuales. Esto crea la necesidad de recalificación laboral y plantea desafíos para las personas que deben adaptarse a un mercado de trabajo en constante cambio.

La IA ha demostrado ser una herramienta poderosa para aumentar la eficiencia y la productividad en numerosos sectores. Al automatizar tareas repetitivas y procesos rutinarios, la IA libera a los humanos de trabajos monótonos y les permite enfocarse en actividades que requieren creatividad y toma de decisiones complejas. Por ejemplo, en las fábricas, los robots industriales realizan tareas con rapidez y precisión, mientras que en oficinas, los sistemas de automatización manejan datos y realizan informes sin intervención humana constante.

Un poco de historia…

Si la Revolución Industrial automatizó el trabajo físico, la Inteligencia Artificial busca automatizar el trabajo cognitivo

A la historia de la inteligencia artificial, esto que parece tan nuevo pero no lo es tanto y que habitualmente vemos mencionado con las iniciales IA, bien le cabría una fuerte relación conceptual con la Revolución Industrial.

Ambas están profundamente conectadas. Sucede que tanto la Revolución Industrial como la irrupción en el mundo moderno de la Inteligencia Artificial, representan verdaderos hitos, muy significativos por cierto, en la evolución tecnológica de la humanidad. Ambas han marcando transformaciones sumamente radicales en la forma en que vivimos y trabajamos los seres humanos.

La Revolución Industrial, que comenzó a finales del siglo XVIII, fue un periodo de cambios muy profundos en distintos niveles de la vida en sociedad, pero sobre todo fue clara la mecanización, que sin dudas reemplazó gran parte del trabajo manual. De esta manera, no solo se logró mejorar la eficiencia en la producción, sino que también implicó un notorio desarrollo de nuevas tecnologías, como la máquina de vapor por ejemplo, tecnologías que permitieron un crecimiento económico sin precedentes. Este período sentó las bases para la era moderna, donde la innovación tecnológica se convirtió en el motor principal del progreso.

Más tarde (siglos después), la llamada Inteligencia Artificial emergió entre nosotros como una revolución tecnológica comparable a aquella. En general, se coincide en considerar como la primera inteligencia artificial la creación (en el año 1943) de Warren McCulloch (neurólogo estadounidense) y Walter Pitts (lógico estadounidense), cuando presentaron un modelo de neuronas artificiales.

Cabría decir que si la Revolución Industrial automatizó el trabajo físico, la Inteligencia Artificial busca automatizar el trabajo cognitivo.

La idea de crear máquinas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, ¿no ha sido un sueño de la humanidad de larga data, desde los tiempos de la Revolución Industrial quizás? Seguramente sí, porque no olvidemos que hubo pensadores como Charles Babbage (matemático y científico británico, 1791-1871) y Ada Lovelace (matemática británica, 1815-1852), que ya habían comenzado a imaginar máquinas calculadoras capaces de realizar tareas complejas de forma automática. Ni que hablar la cantidad de escritores (Isaac Asimov, Ray Bradbury, entre tantos más) que plasmaron esas ideas en diferentes obras, cuentos y novelas sobre todo, en su momento considerada literatura fantástica, hoy ya absolutamente realista.

Pero lo cierto es que con el paso del tiempo, el desarrollo de la Inteligencia Artificial ha ido más allá de los simples cálculos científicos o de la imaginación de literatos, a tal punto que ha llegado en la actualidad a influir en áreas tan diversas como la medicina, la economía, la creación artística y prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano. Al igual que la Revolución Industrial, transformó (y está transformando de manera constante) la producción y la estructura social. Esta inteligencia está transformando la relación de las personas con su trabajo, la creatividad y hasta la toma de decisiones.

Hoy en día, la Inteligencia Artificial se encuentra en una posición similar a la de las primeras máquinas de la Revolución Industrial: en sus etapas iniciales, pero con un potencial gigantesco para redefinir la sociedad de aquí en más.

En resumen, la Revolución Industrial y la inteligencia artificial son dos hitos tecnológicos que, aunque separados por siglos uno del otro, están intrínsecamente ligados por su capacidad de cambiar el curso de la historia. Como fue dicho, ambas revoluciones han impulsado avances significativos que continúan moldeando el presente y el futuro de la humanidad.

(No es un dato menor, estimado lector, y queremos hacérselo saber, que este artículo que usted acaba de leer, está en parte elaborado por un periodista de carne y hueso, pero hay también un importante porcentaje del mismo creado con Inteligencia Artificial).

Ruben Cardozo, Administrador de El Pueblo Digital

Ruben Cardozo hace más de 30 años que se desempeña en el ámbito de las Tecnologías de la Información. Ha trabajado en Infraestructura, Seguridad Informática y Desarrollo, dentro y fuera del país. Actualmente se desempeña en Diario EL PUEBLO: “administro el sitio web y sus redes, en esta nueva etapa del diario soy parte de un equipo que día a día publicamos la información y también generamos contenido -comentó-; administro la parte digital del diario desde 2015-2016 aproximadamente”.

En ese sentido, respecto a los medios de comunicación digitales, sostuvo que “en los últimos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser una idea de ciencia ficción a una realidad tangible que está transformando todos los aspectos de nuestras vidas. Desde la automatización de procesos industriales hasta la personalización del contenido en las plataformas de streaming, la IA se ha convertido en una herramienta fundamental en diversos sectores. Uno de los campos donde su impacto es particularmente significativo es en los medios de comunicación digitales. Por definición la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, el aprendizaje y la resolución de problemas. Impulsada por avances en el aprendizaje automático, lo que llamamos machine learning y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la IA ha revolucionado industrias enteras, mejorando la eficiencia, reduciendo costos y abriendo nuevas oportunidades. En el ámbito de los medios de comunicación, la IA está cambiando la manera en que se produce y distribuye la información (…) Los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, permitiendo a los medios crear contenido altamente personalizado para su público…”.

-¿Qué papel juega la IA en esos medios?

Los medios de comunicación digitales se han consolidado como una poderosa fuerza en la difusión de información y entretenimiento. A diferencia de los tradicionales, los medios digitales tienen la capacidad de llegar a audiencias globales instantáneamente, ofreciendo una interactividad y personalización sin precedentes. Además, han democratizado la creación y el consumo de contenido, permitiendo a individuos y pequeñas organizaciones competir en igualdad de condiciones con los grandes medios. La importancia de estos medios radica en su capacidad para adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de las audiencias. A través de plataformas como redes sociales, blogs o streamings, los consumidores pueden acceder a contenido que se alinea con sus intereses o gustos. Esta personalización es en gran parte posible gracias a la IA, que analiza patrones de consumo y recomienda contenido relevante. Además, los medios digitales juegan un papel crucial en la educación y la formación de opinión pública. En un mundo donde la información está al alcance de un clic, los medios digitales tienen la responsabilidad de brindar contenido preciso y confiable. La IA, cuando se utiliza correctamente, puede ayudar a combatir la desinformación al detectar y filtrar noticias falsas.

-Es una buena herramienta entonces…

Existen dos grandes grupos: los que usan herramientas que les simplifican y aceleran el trabajo (IA), y los que se resisten, pero eventualmente terminarán usándolas. La IA es una buena herramienta en varios sentidos, especialmente útil para automatizar tareas repetitivas que, de otro modo, consumirían mucho tiempo y recursos humanos, es decir mejora la eficiencia operativa. En procesos que requieren precisión, como el procesamiento de datos o la contabilidad, reduce los errores humanos, mejorando la exactitud y calidad del trabajo. En ventas y marketing, al analizar grandes volúmenes de datos, las empresas pueden ofrecer productos y servicios más alineados con las necesidades de cada cliente, mejorando la satisfacción y aumentando la lealtad hacia la marca. Por otra parte, muchas plataformas de educación utilizan IA, facilita el aprendizaje adaptativo, ajustando el ritmo y el contenido educativo a las necesidades específicas de cada estudiante…La IA puede colaborar con humanos en el desarrollo de proyectos creativos, aportando sugerencias y alternativas que pueden inspirar nuevas direcciones y enfoques…También es enormemente útil en el área de seguridad digital, en la detección y prevención de ciberataques mediante el análisis de patrones de tráfico de red y la identificación de actividades sospechosas antes de que puedan causar algún daño. También se aplica en tecnologías que mejoran la accesibilidad para personas con discapacidades. Por ejemplo, asistentes de voz y sistemas de reconocimiento de imagen que describen escenas para personas con discapacidad visual, o software de transcripción en tiempo real para personas con problemas auditivos. Sin embargo, su uso también debe ser gestionado con cuidado…

-Precisamente, ¿algo negativo?

Presenta también varios desafíos y aspectos negativos, especialmente en el ámbito del periodismo. Por ejemplo puede ser utilizada para generar y difundir noticias falsas, crear contenido engañoso, lo que dificulta que los lectores diferencien entre información verídica y falsa. Esto plantea un gran desafío para el periodismo, ya que estos medios “truchos” o como los llamo yo “Mercenarios Digitales” pueden ser utilizados para manipular la opinión pública y desacreditar a individuos o instituciones. Lo otro y lo más preocupante, es que la automatización de tareas puede llevar a una disminución de empleos en la industria del periodismo. La IA es capaz de generar informes financieros, artículos deportivos, realizar informes periodísticos que pocos pueden diferenciar si los realizó una máquina o un humano…

Sobre Inteligencia Artificial y Educación opina un docente

El mundo de la IA es hermoso…pero antes es necesario el desarrollo de un montón de otras habilidades… Prof. Leonardo Martínez

Leonardo Martínez es docente de literatura de aquí de Salto, efectivo en Educación Secundaria. Al saber que el tema del informe que presentaría hoy EL PUEBLO sería Inteligencia Artificial, se mostró muy interesado y entusiasmado con realizar algunos aportes. Hacemos a continuación una síntesis de las expresiones de este docente, que quedó ávido de seguir hablando…

“Borges plantea en una de sus obras que el humano inventa extensiones de su cuerpo, así es que tomemos la Inteligencia Artificial como eso, una expansión de nuestras habilidades cerebrales. Las conveniencias se venden solas, si partimos de la base del pensamiento borgiano entonces no inventamos aquello que no necesitamos. Nos enfrentamos a un obstáculo y para superarlo recurrimos al ingenio, a la inventiva que nos permita superar nuestras habilidades naturales. El tema aquí, creo, es si pensamos en los inconvenientes que nuestra inventiva tendrá a futuro, o si solo nos centramos en la solución lo más inmediata posible del problema que aparece. Acá es donde aparece el concepto importante, problema, sobrevivir se trata de eso, solucionar problemas, entonces, ¿cuál sería o serían los problemas que llevaron a inventar la IA? La respuesta inmediata es, superar un obstáculo, solucionar un problema. No conozco cuál es el problema puntual que solucionó, sí conozco los problemas nuevos que provoca…”

Los problemas

Luego explicó dos de los problema que observa: la dependencia excesiva a la IA y la deshumanización de la educación”. Y luego se explayó: “Existe un cuento de Ray Bradbury, en el libro El hombre ilustrado, titulado La Pradera, que me hizo pensar en esto. Pareciera ser que la humanidad, más allá de la solución inmediata, ve a futuro, no los nuevos problemas, sino la oportunidad de desembarazarse de responsabilidades y esfuerzos. Lógicamente que vivir al mayor de los placeres y al menor de los dolores no es gratis. Inventar la escritura le solucionó el registro de la memoria a largo plazo, así que, para qué memorizarse la Ilíada si el libro está allí; para qué adquirir la Ilíada si el libro está en digital; para qué leer la Ilíada si existe el audiolibro, para qué oír el audiolibro si puedo encontrar el resumen; para qué el resumen si está la explicación en internet ya hecha por alguien; para qué buscar la explicación hecha por alguien si puedo preguntarle a la IA. Pensemos en las habilidades que se fueron perdiendo inocentemente o no en el proceso. La deshumanización de la educación se da por consecuencia obvia de lo anterior, porque se le suma que una vez alcanzado el conocimiento ya elaborado, para qué pensar sobre ello o discutirlo o simplemente charlarlo con alguien, con el docente. Cómo enfrentamos esto es la pregunta del millón”.

La originalidad del trabajo

“Pensemos en encontrar el o los problemas, se dice que si uno puede explicar el problema está a medio camino de la solución. Uno de los problemas que siempre aquejó a los docentes es la originalidad del trabajo entregado, los más preocupados adquieren una conducta policíaca para reconocer los plagios y ponen el grito en el cielo arguyendo los inconvenientes éticos de tal caso. El plagio es un problema, lo ético no. Me explico mejor, la deshonestidad es imposible de solucionar en la humanidad, y un problema es problema porque tiene solución, y la deshonestidad no tiene solución definitiva, es una condición humana, no debe existir nadie que no tenga malos pensamientos, se transforma en problema si lo hace realidad. A partir de todo esto y otras cosas que faltaría agregar con más tiempo, me aventuro a proponer una solución al plagio y un paliativo a la deshonestidad: hacer que ninguna de las dos valga la pena. Que el individuo prefiera la dependencia a su propio pensamiento, que prefiera la humanización del debate. Poner a prueba sus argumentos, aceptar la equivocación como parte del proceso, animarse al equívoco. La pregunta siguiente es: ¿la educación formal en escuelas y liceos etc, busca eso? Pareciera que no, con tanta cosa que se pide a los docentes es más un burócrata de la educación que un humano que humaniza la educación, y las propuestas educativas apuntan a aprovechar la IA como una solución, el mundo informático como solución, la virtualidad. Y disfrazan todo esto con ser integrados. En resumen…El mundo de la IA es hermoso, la virtualidad, la internet han logrado algo que ningún sistema político ha logrado: la democratización del conocimiento de una manera tan masiva, pero antes es necesario el desarrollo de un montón de otras habilidades “analógicas”, artesanales, que a los ojos de algunos actualizados son cosas perimidas, obsoletas que peligran desaparecer como ejercitar la memoria con las tablas de matemática, poemas, citas de libros, recuperar la manuscritura (escribir a mano), la caligrafía, el dibujo, la música sin sampleado o auto tune, etc etc. Educar la curiosidad sobre todo para que los algoritmos no elijan por nosotros, transformarnos en inteligencias menos predecibles porque estamos interesados en todo. Propongo al lector preguntarle a la IA qué opina sobre los inconvenientes que provoca en la educación su propia existencia a ver qué dice. Seguramente será más reflexiva que unos cuantos de nosotros…”.

Con la Psicóloga Emilia Arce Estradas

Una mirada a la Inteligencia Artificial desde el área de la psicología y la salud mental

“La inteligencia artificial es una herramienta que debemos saber usar, que viene siendo una realidad, una apertura de las nuevas tecnologías. Es un tema que está dando mucho que hablar hoy día. Es una tecnología de rápido crecimiento que estaría cambiando las formas que se hacen las cosas en muchos campos, incluido el de la Psicología. Debe ser usada de manera ética y responsable, porque aunque se puedan hacer evaluaciones psicológicas rápidas y precisas, el Psicólogo es quien tiene la última palabra para dar los resultados de las pruebas psicológicas y sugerir un tratamiento específico basado en la experiencia profesional”, comenzó expresando la profesional al ser consultada para este informe.

Fue enfática al sostener: “yo creo que la Inteligencia Artificial no podrá sustituir a los psicólogos en el futuro cercano, aunque puede ser una herramienta útil para ayudar a los Psicólogos en su trabajo. La Psicología es una disciplina muy compleja que requiere un conocimiento profundo de la naturaleza humana y la capacidad de interactuar con los pacientes de manera empática y efectiva. Creo que la Inteligencia Artificial puede ser tomada como un complemento valioso para la Psicología pero no será capaz de reemplazar completamente a los psicólogos”.

La insustituible relación entre personas

“Actualmente la IA estaría en sus primeros estadios de desarrollo en el campo de la evaluación psicológica -prosiguió-; este es un proceso complejo y personal que también implicaría una relación de confianza y empatía entre el terapeuta y el paciente. Esto es algo que hoy por hoy, una inteligencia artificial no puede conseguir. La asistencia de una IA debe ser llevada a cabo por una persona experta en salud mental”. Pero luego continuó argumentando por qué cree que esta Inteligencia no podría reemplazar a la Psicología: “En primer lugar, la Inteligencia Artificial es simplemente un algoritmo de aprendizaje automático para interpretar y producir textos. Entonces puede cometer errores o tener imprecisiones al formular respuestas, lo que podría ser peligroso si confiamos nuestra salud mental a un “chatbot” (software basado en la inteligencia artificial, capaz de mantener una conversación en tiempo real a través de un texto escrito o inclusive mediante la voz). Hay que enfatizar en la importancia del vínculo humano en el proceso terapéutico. El éxito de la terapia psicológica está estrechamente relacionado con las relaciones humanas que se establecen entre los psicólogos y los pacientes. Es decir, con una conexión entre dos personas que trabajan juntas para resolver problemas específicos. La empatía, la comprensión emocional y la capacidad de establecer un vínculo personal son elementos fundamentales en el proceso terapéutico y son aspectos que la Inteligencia Artificial no puede replicar…No puede reemplazar el juicio clínico, la experiencia y la habilidad de los profesionales de la Psicología…”.

Tan solo un recurso

“Se trataría de un recurso que podría ayudar en la recopilación de datos y análisis de datos, ofrecer sugerencias, pero no puede reemplazar la intervención terapéutica real y el apoyo emocional que brinda un psicólogo capacitado”.

Reconoce no obstante, que “el avance tecnológico ha brindado múltiples beneficios en el ámbito de la Salud a lo largo de la historia”, por lo que, “aunque la Inteligencia Artificial no pueda suplir la terapia profesional, sí podría representar un buen complemento, por ejemplo para aquellas personas que carecen de acceso físico a profesionales como médicos, terapeutas, psiquiatras, psicólogos”. Pero…”aún así insisto en los riesgos y peligros de depender exclusivamente de la Inteligenci Artificial, los “chatbots” no han sido programados para cumplir con las pautas éticas y legales observadas por los terapeutas humanos y carecen de la capacidad de seguir el progreso de un paciente de una sesión a otra”.

Luego, a modo de conclusión sostuvo que “la clave estaría en encontrar un equilibrio entre el lado humano y el uso responsable de la tecnología para maximizar su impacto positivo en la salud mental”.