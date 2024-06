Prof. Jorge Pignataro

He contado miles de veces esta anécdota y hoy es oportuno repetirla. Resulta que una vez un hombre, publicó un libro sobre la historia de un pueblo. Nunca antes, alguien lo había hecho. Pero una vez publicadas estas páginas, aparecieron quienes las leyeron -parece- solo para encontrar algún que otro error y de ellos le hicieron saber inmediatamente al autor. El hombre les contestó: “Claro que debe haber errores, pero lo importante es que ahora eso está escrito, es una base, así que otros pueden tomarlo y hacer su propio libro, es de esperar que así sea”. Demás está decir, que quienes se mostraron tan críticos, nunca -ni aún teniendo esa base- hicieron un trabajo similar, es decir, solo se limitaron a criticar cosas muy puntuales, pequeñas.

Hace unos días, con apoyo de varias empresas del medio (entre ellas Diario EL PUEBLO), Radio Libertadores editó un suplemento escrito en homenaje a los 50 años del liceo 4 de Salto Nuevo. Ya lo había hecho el año pasado por los 150 años del Liceo 1.

Hay actitudes que parecen increíbles. Por ejemplo, que personas muy vinculadas al liceo 1, altas jerarquías, jamás hayan manifestado una sola palabra sobre la publicación del propio liceo del que forman parte. Es más, hicieron todo lo posible por esconderla (vaya uno a saber por qué). Pero ahora sí, surgen a criticar la publicación referida al otro liceo. Pero hasta ahí, todo bien. Porque además no es siquiera una cuestión de “celos” entre instituciones. Es, y aquí está lo más llamativo, una crítica que no toca ningún contenido, solo habla de una publicidad que les parece no está bien. Sí, así como lo lee, aunque no lo crea. Critican una publicidad (de las más de veinte que hay) de una página (de las más de 60 que tiene el trabajo).

En fin, algún día quizás puedan hacer algo similar. Mientras tanto, lamentablemente se dedicarán únicamente a criticar detalles. Y esto aplica a todos los órdenes de la vida.