El entrenador argentino habló del encuentro y se refirió a la situación de Juan Izquierdo, que es monitoreada muy de cerca por el club y todo su plantel. “Nuestro grupo es muy sensible a estas situaciones. La situación amerita esa sensibilidad y te golpea porque este jugador muy joven, y así no fuera joven, es uno de nosotros. Le puede pasar a cualquiera de nosotros, o a cualquiera que conozcamos de nuestro entorno. Sucedió muy cerca nuestro, y este grupo, con la sensibilidad del caso que tienen que tener los seres humanos, por supuesto quedó golpeado”, explicó.

IMPOSIBLE NO SENTIR TRISTEZA…

Además, se refirió a Michel Araújo, quien al cabo del encuentro se fue llorando al vestuario. “A Michel se le agregan otros condimentos porque es uruguayo y muy cercano a Nacional, y le pasó a una persona que vimos ahí. Una persona que estaba jugando y de golpe está en una situación complicada, y sigue internado. Hemos quedado shockeados, y los jugadores aún más porque son pares”, reconoció. “Es imposible no sentir tristeza y angustia sobre el caso. Están los doctores atrás del caso y, hasta donde sé, hubo una atención rápida”, señaló Zubeldía, cuyos futbolistas salieron al campo apenas minutos antes del parte médico del domingo, que estableció que hubo un agravamiento de la situación clínica del defensor de Nacional.

Cuando el fútbol se vuelve silencio

La segunda fecha del Torneo Clausura, que iba a disputarse el pasado fin de semana y que se reprogramó para martes, miércoles y jueves, volvió a postergarse por la delicada situación de salud que está atravesando el futbolista de Nacional Juan Izquierdo. La primera suspensión se dio el pasado viernes en la tarde tras el anuncio de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que decidió que los jugadores no se presentarían a los partidos; en esta ocasión ocurrió el lunes de mañana a instancias de la Mesa Ejecutiva de Primera División. Se entiende que todavía no hay ánimo suficiente para llevar a cabo partidos, por lo que la etapa todavía no cuenta con una nueva de reprogramación.