Historias de Vida: Rodolfo Melo

El protagonista de la historia de vida de hoy es un reconocido carnavalero, quien ayer cumplió 70 años. Su nombre es Rodolfo Melo, está casado con Beatriz Piriz y es papá de Natalia y Gastón.

“Era muy jovencito cuando comencé mis actividades en el carnaval, en el año 71. Yo hacía teatro, fútbol y distintas actividades sociales, como la danza folclórica, pero me incliné más por el carnaval. En 1972, sacamos por primera vez la murga ‘Ahí va la bocha, señores’ de Villa Constitución, que tuvo la oportunidad de representar a Salto en Argentina, cuando estuvimos en Concordia y en Federación.” Rodolfo Melo

Al preguntarle cómo comenzó su pasión por el carnaval, Melo manifestó: “Digamos que la pasión venía en la sangre, ya que mis hermanos mayores salían en murgas y en algunos conjuntos. Yo siempre andaba con ellos y me gustaba. Como me gustaba escribir, eso también influyó. En sexto año, cuando hice mi última redacción, mi maestra Mirta, al ver una poesía que escribí, me dijo: ‘¿Vos tenés estas condiciones de escribir?’. Le respondí que siempre me gustó escribir, y ella me dijo: ‘Ahora lo importante es que lo que vos escribas, los demás lo entiendan’. Me llevó a las demás clases y me hizo leer la poesía, que decía: ‘Soy joven, soy un muchacho que comienza la vida como joven responsable, pero jamás olvidaré aquella aula donde fui su alumno, y aquel maestro que se sacrificó por mi porvenir’. La maestra me dijo que debía seguir escribiendo. ‘Vos tenés condiciones’, me repetía. Así empecé a escribir, y encontré un viejo murguero, Luis Alberto Reina, ya fallecido, que me dio pautas y me enseñó que los nombres propios no van. Me corrigió detalles para escribir algo alegre y entretenido, pero también con crítica.”

“En Constitución, hacía un programa de radio llamado Rumor de Parche en Radio Regional. Ahí pasamos todas las murgas de Salto. En ese entonces, en Salto había prácticamente cuatro murgas: Los Charoles, La Gran Pegada, Los Lobisones y Los Pescadores. Nosotros éramos la quinta murga: Ahí va la bocha, señores. Al año siguiente, se sumaron Punto y Coma, Los Presidiarios y Falta la Papa.”

“Un día, encontré en un tacho de basura un casete con grabaciones de todas las murgas de Salto. Lo llevé a casa y se lo mostré a Paulino Delsa, quien estaba a cargo de Canal 4 TV Mundo. Le pedí hacer una prueba, lo cual me llevó unos meses. Cuando Delsa vio el video por primera vez, me dijo: ‘Sabés qué, este es el primer video así, no corregimos nada. Empezá a armar el segundo’. A los quince días me llamó de nuevo y me dijo: ‘Melo, la cantidad de gente que llama porque les gusta lo que hacés es increíble. Hablás de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados en Salto’. Me propuso hacer un programa de una hora, y yo le contesté: ‘Si consigo material, lo hago’. Así empecé, me prestaban una cámara los domingos y salía a recorrer a los murgueros para hacerles notas en el Parque Harriague. Transmitía las inquietudes y la pasión de los otros murguistas.”

Melo también hizo referencia a su abuelo, Rubén Pintos Albernoz, conocido como “Geniol”, quien amaba el carnaval. “Él charlaba mucho conmigo y me contaba varias historias y anécdotas. La pasión que él tenía por el carnaval sigue viva en ustedes, sus nietas, quienes lo acompañaban y hasta hoy continúan. Creo tener grabada una nota que le hice, y recuerdo cómo transmitía en Radio Salto junto a Roberto Lucero.”

Al consultarle sobre sus hijos, Natalia y Gastón, quienes también comparten su pasión por el carnaval, dijo: “Son la continuidad de uno, la pasión que continúa. Natalia hizo el curso de periodismo y locución, ya se sentían más confiados.”

“Yo hice periodismo por correspondencia, enviaba mis escritos y lecciones a la Escuela Latinoamericana de Periodismo en Argentina. El que me dio la oportunidad de salir al aire como corresponsal de Villa Constitución fue Carlos Ardaix, quien me ayudó y corrigió algunas cosas.”

“Natalia y Gastón también se engancharon. Ahora estoy más como respaldo de ellos, y ellos van a continuar con ‘Carnavaleando’, segunda generación.”

“Hace más de 30 años que estoy en las transmisiones de carnaval. Los gurises llevan casi diez años haciéndolo solos. Hoy también está mi nieto, que nos ayuda, busca su noticia, su información, y le gusta cantar.”

“Primero hice televisión en Salto y luego radio. Venía del pueblo, había trabajado en radio, pero nunca en televisión. Fue toda una sorpresa.”

“La gente me grita en la calle: ‘¡Carnavaleando!'”

Al preguntarle sobre quién se le viene a la mente al mencionarle la palabra ‘cupletero’, Melo respondió: “El más galardonado aquí en Salto fue ‘El Cucaracho’. También su hermano, ‘El Chino’. Gastón también tuvo su participación como cupletero.”

“Una despedida que me quedó fue la de Los Charoles, cuya melodía era ‘Candilejas’.”

“Juancito Larrosa, quien merece ser destacado, escribió varias canciones. Fue el único que le escribió una canción al Papa Juan Pablo II cuando estuvo en Salto, y también ganó un primer premio en Maldonado con otra canción.”

“Hay mucha gente humilde a la que le gusta escribir.”

“El carnaval es una pasión, algo que realmente te gusta, te encanta.”

“Fui un elegido. Es como si Dios me hubiera dicho ‘hacé esto’, y hasta el día de hoy siento esa pasión, ese entusiasmo, esas ganas