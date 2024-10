Historias de vida: Richard Rossi, 3ra generación de chofer de ómnibus

Estoy agradecido con toda la gente, con todos los usuarios de cada día. Todos los días tenemos diferentes problemas, pero siempre tratamos de estar con la mejor cara, con un poco de empatía, que no cuesta nada.

El protagonista de la historia de vida de hoy es Richard Rossi, inspector de ómnibus.

Richard nos contaba: “Mi abuelo fue el primer conductor del ómnibus cero, el primero que condujo un coche de Onda en Salto. El primer conductor fue mi abuelo César Antonio Rossi; después lo siguió mi papá, también César Antonio Rossi, conductor del ómnibus cero en la Intendencia de Salto, y luego seguí yo. Manejé unos cuantos años y actualmente soy inspector.”

“Mi familia está formada por mi señora Verónica, mi hijo Thiago y la más chiquita, Paula.”

Al consultarle acerca de experiencias, detalles y anécdotas vividas en tantos años de labor, Richard nos contaba: “Tengo muchas anécdotas, muchas cosas lindas; en algunas otras ocasiones, no tanto, pero siempre trato de quedarme con las cosas buenas.”

“Sin querer, le seguí los pasos al viejo. Cuando entré a la Intendencia, entré en el corralón y después, cuando tuve la oportunidad —ya que precisaban gente en el ómnibus— me anoté en un llamado interno y quedé.”

Al preguntarle a Richard qué admiraba de su papá, él respondía: “Todo. Recuerdo una de las anécdotas de mi papá cuando yo era chico, en esos tiempos en que él era conductor. Primero fue guarda, después conductor y también inspector. Recuerdo cuando papá hacía las cuentas y acomodaba el dinero; yo le decía ‘¿Papá, toda esa plata es nuestra?’, y le decía como si supiera: ‘Cuando yo sea guarda y chófer, me voy a quedar con toda la plata para mí’. Y papá me respondía: ‘Lindo te va a ir si haces eso’. Son anécdotas lindas, y después le seguí los pasos.”

Richard hacía hincapié en que su hermano Gabriel también está en el mismo rubro. “Una anécdota linda que tengo es de un día que salía del Barrio Artigas. Me atajó un muchacho desesperado con una muchacha que estaba por dar a luz, y la subieron al ómnibus. Salí de la línea derecho al hospital, por poco no nace el bebé en el ómnibus. Para mi sorpresa, días después, cuando subieron nuevamente, me presentaron al bebé, era un varoncito y le habían puesto Richard.”