Historias de Vida: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

El protagonista de la historia de vida de hoy es Miguel Ángel García, quien es vendedor de boletas de tránsito.

«Estoy bien, trabajando, como siempre». Así comienza esta nota con Miguel.

¿Trabajás en el horario de la mañana y en el de la tarde? «Sí, exacto, estoy en la esquina de Artigas y Lavalleja.»

¿Siempre estuviste en esta esquina? «Hace 6 años que estoy acá, hace 6 años que estoy trabajando de esto.»

Miguel nos contaba que su familia está formada por su esposa, su hija y él.

Lo que capta la atención en cunto a Miguel, es verlo trabajar y a su vez estar cantando, lo cual, por cierto, hace muy bien.

«Yo lo que tengo es que entono bien, yo me adapto a la música porque me gusta. Es algo que siempre me gustó, pero a lo que nunca me dediqué». Expresaba Miguel.

¿Cuál fue el motivo por el cual nunca te dedicate a la música? «No sé, pero me voy a tener que dedicar a eso, porque si le gusta a la gente, es algo a lo que yo me me tengo que dedicar.»

¿Alguna vez tuviste la posibilidad de cantar en algún lugar, alguna puerta para poder estar en algún evento? «Sí, montones de veces, pero nunca fui.»

Al consultarle a Miguel acerca de si le gustaría vivir de la música, éste nos decía. «No sé si vivir de la música, pero si se da la posibilidad, sí, me gustaría.»

Cuando estás trabajando y la gente pasa y te escucha cantar, ¿qué te dicen? «Y, suele gustar, a mi me falta todavía cantar.»

Este trabajo que desempeñás como vendedor de boletas para el tránsito es una lucha diaria, un día de lluvia, ¿cómo haces? «Trabajo igual, yo trabajo igual.»

«Es lindo también porque conoces personas, la gente es muy buena.»

«Dios me ayuda todo el tiempo, también tengo eso. Creo en Dios y sé que Dios me ayuda.»

Esto es una lucha diaria en donde nunca se sabe como va a ser el dia siguiente, pero así como Miguel hay que seguir.

«Si tenemos a Dios primero sabemos que las cosas van para bien.»

Antes de culminar la nota con Miguel Ángel García, le pedimos si podíamos culminar con él cantando, y así fue. Escuchando el audio podrán disfrutar y ver las condiciones que tiene García para el canto, a quien vemos todos los dias en la esquina de Artigas y Lavalleja vendiendo boletas, quien con su amabilidad y buen trato muchas veces nos cambia nuestro día. Hoy logramos que conozcas un poco más de su historia de vida.