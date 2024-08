Historias de vida: Martín Cabrera

El protagonista de esta historia de vida es Martín Cabrera, quien, con tan solo 25 años, está al frente de su propio portal: “Prensa la 24”.

Entrevista a Martín Cabrera

Dialogamos con Martín y le consultamos cómo creció en él esa pasión por los medios de comunicación. Nos contó que desde pequeño miraba programas de televisión y se imaginaba estar ahí, junto a los conductores.

“Agradezco a Canal 8 y Canal 4 de acá de Salto, donde me contacté con ellos y empecé a ir a los programas. El primer programa al que asistí fue el de Jorge Rodríguez. Cuando llegué, me empezó a gustar cómo hablaba y el ambiente de las cámaras”, comentó.

“Comencé a trabajar con Giovanoni Contenidos, en la pantalla, y siempre les agradezco por los conocimientos obtenidos. Luego, hace ya dos años, abrí mi propio portal”, expresó Martín sobre “Prensa la 24”.

Al consultarle sobre su primera nota, Martín recordó que fue a una cantante folclórica llamada Lucía Aramburu, oriunda de Sarandí Grande, quien vino a Salto el 17 de julio de 2023.

Fotografía junta a Lucía Aramburu, Cantante Folcórica de Sarandí Grande / Foto: Prensa la 24

“La gente apoya mucho. En la calle me ven y me felicitan por el portal. Me encanta esto y es a lo que me quiero dedicar. Tengo el apoyo de mi madre y mi abuela, y a futuro, me gustaría volverme más conocido por la gente”, comentó.

Martín, quien trabaja con mucho compromiso y responsabilidad, se ha ganado un número significativo de seguidores, a quienes les gustaría agradecer por el apoyo. Además, destacó que vive de la publicidad y que es posible vivir de esto.