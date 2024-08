HISTORIAS DE VIDA: “El mundo que no vemos, lucha por manifestarse”

La protagonista de la historia de vida de hoy es Fabiana Virlee.

Fabiana, quien desde pequeña tenía premoniciones, soñaba con acontecimientos que relataba a su familia, los cuales acababan sucediendo.

Tengo la fe y la fuerza de siete arcángeles detrás de mí y el poder divino.

“Había unas revistas que se llamaban Predicciones, unas revistas argentinas, y siempre me llamaban la atención. Les tiraba las cartas a mis amigas y pasaba lo que les decía. En mi familia, casi todos tienen estos dones; mi bisabuelo vencía con brasas y mi mamá también.”

Fabiana nos contaba: “Pasé por un proceso familiar, de criar a mis tres hijos, y todo lo que es la vida terrenal me llevó a un camino espiritual. Una peruana apareció cuando estaba en la construcción de Botnia, en Fray Bentos. Traían gente del exterior para trabajar y ella fue con su marido a trabajar allí. Fue a parar a la casa de mi hermana, a trabajar con ella, y en eso le comenta que el destino la había traído para entregar un don de magia blanca. En mi familia, casi todos tienen eso. Tengo una hermana que también ha estado en esto y trabaja conmigo. La peruana dijo: ‘Yo tengo que conocerla porque necesito saber quién es'”. Fabiana expresaba que la primera que viajó para ver si era la elegida para recibir el don fue su mamá. “Pensamos que era ella, pero la peruana dijo que no, no era ella. Luego conoció a mi otra hermana y a otra, y dijo que no, y bueno, dijo que le faltaba conocer a una. Ella me citó para que fuera a conocerme, y yo salí de Salto en medio de una tormenta impresionante un 31 de octubre, y cuando llegué allá, al otro día, había un hermoso sol. Entonces me comentaban que cuando yo iba viajando, ella le dijo a mi hermana: ‘Es ella, porque tiene el poder de los cuatro elementos’. La fuerza del arcángel Miguel, que es el rayo, el arcángel Uriel, que es la tierra, el arcángel Gabriel, que es el viento, y el arcángel Rafael, que es el agua. Me acompañaron los cuatro elementos. Para ellos, el 4 de noviembre, el día que ella me inició en esto, es el día de los Ángeles.”

“La mujer me dijo: ‘Si yo te quería asumir un compromiso con Dios y con lo espiritual, era un compromiso al que tenía que dedicarme. En ese entonces, no estaba metida en eso porque tenía a mis hijas chicas, así que me dijo que iba a ser de a poco, que no me preocupara. Lo que ella me podía pasar en dones iba a llegar con los años y, llegado el momento, iba a poder asumir del todo lo que ella me iba a entregar, que era un don de magia blanca.'”

“Me puso el nombre ‘Angeluz’, por el Ángel de luz, que llegó en ese momento porque ella me hizo como una iniciación. Me hizo vestir de blanco, me puso una corona que ella misma hizo con rosas, me tiró pétalos de rosas para que yo caminara, me prendió tres velas, cerró toda una habitación a oscuras y me dijo: ‘Cuando entres ahí, tienes que pedir con fe y fuerza; pide salud, trabajo, pide amor con fuerza, y vamos a ver en qué área tendrás más fuerza para trabajar. Elige las velas, y si eres la elegida, tendrás don para todo, pura, buena de corazón. Si las velas permanecen encendidas, serás aceptada por los ángeles; si no, no eres la elegida’.”

Al ser consultada sobre si no sintió miedo en ese momento, Fabiana nos decía que sentía curiosidad, siempre queriendo saber más del mundo espiritual, pero las preocupaciones terrenales y el dinero no se lo permitían: “Porque andaba corriendo por otras cosas, no me dejaban estar tan cerca de lo espiritual. Uno se acuerda de Dios cuando tiene problemas; es como que no estaba conectada con eso.”

“Ella me hizo esa iniciación. Fue a las tres de la tarde; entré en esa pieza oscura, con una canasta con flores, tirando pétalos. Una iniciación a lo peruano. Ahí prendió las velas y me dijo que cada una representaría la salud, otra el trabajo y la prosperidad, y la otra representaría el amor. Así es como trabajo con tres velas. Cuando entré, fui orando y orando; estaba todo muy oscuro, solo la luz de las velas iluminaba el cuarto. Allí sí experimenté un poco de miedo. La peruana me dijo: ‘Cierra los ojos y empieza a orar; reza el Padre Nuestro, reza el Ave María, reza porque va a llegar el Espíritu Santo o tus dones, tus ángeles van a venir a ti y ahí podrás contar con la ayuda de ellos. Lo primero que sentirás es miedo, ruido. Lo primero que llegará será una legión de demonios; si superas la prueba de luchar contra ellos en la oscuridad, la iluminación de tus velas te guiará hacia la salida, y si resistes, es porque tienes la fuerza necesaria para llevar este compromiso adelante. Los arcángeles te ayudarán y guiarán en tu camino.’ “

“Sentía escalofríos, sentía chillidos muy fuertes, ruidos que me causaron miedo. Ella me decía que no abriera los ojos, que siguiera rezando, pidiendo a Dios que me llegara la ayuda de los arcángeles. Me decía: ‘Pasa ese nivel’. Las velas cayeron, pero no se apagaron. Ella me dijo que las levantara y siguiera orando. Las levanté, seguí orando, y ahí permanecieron. Quedó erguida la del medio, que representaba el trabajo y la prosperidad, y las otras dos fueron las que se cayeron primero, pero no se apagaron. De repente, se fueron todos esos aullidos, chillidos, esos sonidos de gente lamentándose; eso era lo que me daba más miedo. La muchacha me dijo: ‘Si superas eso que está del otro lado, tu fe te salvará; los arcángeles estarán contigo’, y eso me causó paz. Después sentimos un trineo de pájaros hermosos en la ventana, y ahí me dijo: ‘Fuiste aceptada. Esta fue tu iniciación para que empieces a tener dones; te llevará años, no será de golpe.’ Poco a poco comencé.”

Aquí, la gente viene a pedir para su propio bien. Hace más de 15 años que estoy en esto, siempre trabajando para el bien.

Al preguntarle sobre un trabajo que la haya impactado, Fabiana respondió: “Trabajé con Juan Román en hechos paranormales. Hicimos tres temporadas. Tres hechos me impactaron, aunque en sí, no me impactaron porque una vez que tienes que cumplir con tu trabajo, es como que eres un soldado y alguien lo tiene que hacer. Las técnicas de la magia blanca, creo que no hay nadie aquí que las conozca. Fue en una limpieza de hogar que se hizo afuera; costó luchar. Luchamos contra lo que no vemos: las energías, los hechos paranormales. Nos podemos proteger con fe, pidiendo la protección de Dios todos los días.”

Fabiana nos comentaba que hace trabajos de exorcismo. “Los exorcismos se realizan en casas; es un tema muy delicado y, gracias a Dios, pocas veces me ha tocado vivirlo, pero sí me tocó. Me he encontrado con demonios en una casa fuera de la ciudad; la lucha fue muy intensa.”

