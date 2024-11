Historias de Vida: Edgard Pais, Una Vida Dedicada al Servicio

Mi familia está conformada por mi esposa, con quien comparto mi vida hace casi 25 años, y una hija

¿Quién soñabas ser cuando eras niño?

«Siempre tuve a mi padre como ejemplo. Él trabajó toda su vida en administración y gestión, y fue por ese camino que decidí transitar. También mi madre, quien era profesora, influyó en mí, pero finalmente me incliné hacia la administración», expresa Edgard.

Experiencia en ASSE

Cuando se le pregunta cuánto tiempo lleva trabajando en el centro de salud UBA1 de Salto Nuevo, responde: «Desde 2008, aunque ya hace dos décadas que entré a ASSE a través de concurso».

Primer día de trabajo

«Recuerdo mi primer día. Ingresé en el hospital para trabajar en dirección, y me recibieron de manera espectacular. Luego, cuando vine a la UBA1, también fue en el área de dirección. Primero dividía mi tiempo entre ambos, pero con el tiempo, me dediqué completamente a este centro».

Pasión por el trabajo

«Aunque la administración no es lo que más me gusta, no tengo ningún problema en hacerlo», comenta.

Anécdotas y vínculos especiales

Edgard guarda muchas historias de su vida profesional: «He vivido momentos hermosos. Al trabajar en admisión, tienes un contacto directo con la gente y, a veces, llegas a formar un vínculo con familias completas. Terminas conociendo a sus madres, padres, hijos, e incluso nietos. Muchas veces la gente me agradece la sinceridad, y algunos hasta te obsequian alimentos, bebidas y otros regalos».

Pero también ha habido momentos difíciles: «Trabajamos con todo tipo de personas. Algunos se enojan o se quedan de mal humor porque no siempre entienden las limitaciones del sistema de salud y quieren soluciones inmediatas».

Labor de primer nivel

«Nuestro trabajo es como el de una hormiga. No somos emergencia ni urgencias; estamos en el primer nivel de atención», explica. «Diariamente se aprende, incluso de los niños y ancianos, quienes suelen ser muy cariñosos y se sienten escuchados. El cariño es recíproco».

Mensaje para los pacientes

«Siempre intentamos solucionar los problemas de todos, aunque es difícil dejar a todos conformes. Hay un déficit de recursos y hacemos lo posible por resolverlo. La mayoría de las personas lo entiende», señala Edgard.

Esfuerzo y compromiso

«Nos gustaría poder ofrecer un servicio más amplio, pero la gente desconoce muchas de las limitaciones de esta policlínica. Cada año atendemos más de 25,000 consultas; creo que este año ya llevamos más de 22,000 y probablemente superemos las 26,000. Es impresionante la cantidad de niños, adolescentes y adultos que atendemos, y a veces no damos abasto».

Satisfacción y vocación

«Amo mi trabajo y soy feliz. Estamos aquí para ayudar a la gente, buscando brindar una salud y prevención adecuadas, que es lo ideal».