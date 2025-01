Historias de Vida: Cecilia Gómez

El pilar fundamental de mi familia son mis 3 hijos y mi esposo, que siempre me apoyan en todo y gracias a ellos siempre intento salir adelante. Siempre me incentivaron con los estudios, diciéndome que sí podía.

La protagonista de la historia de vida de hoy es Cecilia Gómez.

¿Cómo se compone tu familia?

Mi familia está formada por seis hermanos, mi mamá y mi papá. Mi mamá era empleada doméstica y mi papá trabajaba en un aserradero.

Durante mi infancia viví carencias. Con mis hermanos íbamos a la escuela y en la mañana muchas veces teníamos cocoa con azúcar, cuando había, y cuando no, salíamos sin nada en el estómago, debido a que éramos muchos hermanos. La situación era complicada, a veces nuestro papá no tenía trabajo y con lo que mamá hacía no nos daba para mucho.

Con mis hermanos salíamos a hacer mandados para los vecinos y a veces nos daban propinas y con eso comprabamos pan o algo.

A la escuela no llevábamos merienda, la mayoría de veces nos la daban en la escuela.

Conocimos de la existencia de los reyes magos cuando ya fuimos grandes, de niños no existían esos famosos reyes, igual siempre poníamos pasto y agua. El día de la llegada de los reyes, veíamos a los vecinos con sus regalos y pensábamos que a nosotros no nos traían regalos porque nos habíamos portado mal o porque no les habíamos dejado el agua o el pasto que necesitaban los reyes.

Fui hasta 6to año de la escuela.

A los 18 años conocí a quien hoy es mi esposo, con quien cumplimos este año 20 años juntos y de esta relación cree a mi familia, a mis 3 hijos. Desde que llegó a mi vida la cambió totalmente.

Cuando tuve 12 años mi vida ya había cambiado, porque conocí a una familia que me dio trabajo y no solamente eso, si no que me incentivaron a seguir adelante, la familia Lucero, a quienes siempre les agradezco, porque ellos siempre cubrieron mis necesidades cuando yo las tenía.

Durante un tiempo tuviste un merendero, ¿cómo surgió la idea?

Cuando era niña, recuerdo que tenía 7 años, salí de mi casa y tenía mucha hambre, más de lo normal, y me acuerdo que miré al cielo y le dije a Dios, «Dios, el día que yo tenga dinero no voy a dejar que los niños pasen hambre» y siempre tuve la idea de que quería darles a los niños lo que yo no tenía en la cabeza, y de ahí surgió la idea de tener un merendero y poder ayudar a los niños y a los adultos que tenían necesidades que a veces no podían cubrir.

Cuando abrí el merendero fue cuando fui con Gonzalo Lucero a luz del barrio, fue un merendero al que me invitaron en la humedad, después al año siguiente, en el 2010, tuve el primer merendero en mi casa, al que le siguió el segundo merendero en barrio Don Atilio, que fue en 2016, y el último merendero que abrimos fue en el 2024 en barrio Quiroga. Por mis estudios aporto cuando me necesitan, pero el merendero sigue funcionando.

¿Qué objetivos tienes hoy en día y qué futuro esperas?

Después de 30 años sin haber realizado otro estudio, en el 2023 logré retomar con 41 años y el año pasado con 43 años logré hacer el primer año del bachillerato en turismo, que era algo que tenía en mente que quería hacer.

nunca es tarde para estudiar, tener un proyecto, para tener un sueño, para llegar a una meta

A futuro quiero hacer una licenciatura en turismo, ser licenciada en turismo en el área, porque quiero desarrollarme en departamento de Salto, porque me gusta la parte de turismo y a través de lo que yo logro estudiar, fortalecerme, saber y aprender, me gustaría que hubiera más fuente de trabajo.

Si una cosa tengo en claro es que a pesar de las necesidades que uno tiene, nunca robé, nunca me drogué, las personas realmente pueden cambiar. Una persona puede estar pasando hambre en algún momento de su vida, pero tiene que saber que siempre al final del camino hay una luz y hay que luchar por eso, incluso cuando sos niño lo lográs, porque te pasan cosas en la vida que te llevan a ser más fuerte y a lograr las cosas de otra manera, y luchás y valorás cada cosa que obtenés, como ver la mesa servida, como también temas a futuro como tener un proyecto. Tener perseverancia es fundamental.

Hoy en día me siento en la mesa y me doy cuenta de que a mis hijos no les falta nada de comer, tienen desayuno, almuerzo, merienda y cena, están estudiando, tienen una base sólida, una familia que está siempre para apoyarlos, algo de lo que muchas veces carecen las personas, pero nunca es tarde para estudiar, tener un proyecto, para tener un sueño, para llegar a una meta, así que a todas esas personas que están pasando por esta situación y tuvieron una infancia complicada me gustaría decirles que de muchas cosas se aprende.

