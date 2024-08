Carlos Pereira, de 44 años, es seguridad en el supermercado “El Revoltijo” desde hace 9 años. Valorado por su amabilidad y disposición, destaca el afecto de los clientes y su interés de juventud en trabajar en recolección y barrido.

La Historia de un Valorado Empleado de Supermercado, Amabilidad y Compromiso en el Trabajo

“Yo le diría muchísimas gracias por todo el afecto, el cariño que me han dado y siempre me tratan lo más bien.” Carlos Pereira

Historias de Vida – Carlos Pereira / El Revoltijo

Hoy el protagonista es Carlos Pereira, de 44 años, quien trabaja como seguridad en el supermercado céntrico “El Revoltijo”, donde desempeña su labor desde hace 9 años y medio. Carlos nos cuenta que su familia está conformada por su hija Valentina, Camila y Carlos.

Pereira nos manifiesta que “la gente me aprecia muchísimo, me ayuda, me regalan cosas. Además de trabajar como seguridad, yo ayudo también, cargo los vehículos de los clientes, les indico mediante una seña dónde hay lugar para estacionar”. Al ser consultado sobre si esa es la forma en la que cosecha amistades, nos responde: “Sí, me involucro también con toda la gente y tienen muy buen trato conmigo, y recíprocamente también yo con ellos”.

Al preguntarle acerca de alguna experiencia positiva que le haya tocado vivir en estos 9 años y medio trabajando en ese lugar, Carlos expresa: “Detalles son varios, porque me han regalado muchísimas cosas. La mayoría de los clientes me tienen mucho afecto y cariño, recibo mucho de la gente”. Por otro lado, al ser consultado por alguna experiencia triste o mala, Carlos expresa: “No, gracias a Dios, por ahora me llevo muy bien con la gente. Me quieren en pila y me valoran mucho; ellos siempre me hablan de que puedo progresar”.

Carlos nos cuenta que, desde chico, siempre le gustó la idea de trabajar en recolección y barrido: “Siempre veía que los trabajadores de esa área andaban atrás de los camiones corriendo, y siempre desde chico me interesó poder entrar en la Intendencia”.

Esta nota seguramente será escuchada por mucha gente que también te conoce y compra en este lugar donde trabajas. ¿A esa gente qué le dirías? “Yo les diría muchísimas gracias por todo el afecto, el cariño que me han dado y siempre me tratan lo más bien.”