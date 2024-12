Historias de Vida: Adriana Berro

La protagonista de la historia de vida de hoy es Adriana Berro, de 52 años, quien es mamá de nueve hijos.



«Estoy bien, gracias a Dios, recién saliendo del trabajo, viniendo a hacer la nota con vos y agradecida a la gente que va a escuchar mi nota y a leerla, y me gustaría decirles que siempre se puede, que siempre luchen por sus sueños, que nunca bajen los brazos, que peleen por cada sueño que quieran lograr, que luchen y que lo logren», comenzaba la nota con Adriana.

¿Cómo es ser mamá de nueve hijos? «Ser mamá de nueve hijos es lo más hermoso que a una mujer le puede pasar, es orgullo, es levantarte todos los días por ellos, acostarte por ellos y luchar por ellos.»

«La vida no es fácil, es difícil, pero nada mejor que mirar a tus hijos a los ojos y saber que podes lograr todo en esta vida.»

«Los crié junto al padre por muchos años, hace más de 10 años que estoy separada. Cuando me separo de mi esposo mi madre fallece también y me quedé, como se dice, sola en la vida.»

¿Cómo era el mandarlos a estudiar, comprarles calzados, los útiles? «Sinceramente no fue fácil, yo te digo que siempre fue difícil.

Yo me casé, me fui a la chacra, al hipódromo a vivir con el padre de mis hijos, allá no teníamos agua corriente adentro, era todo complicado para bañarlos, para sacarlos adelante, te quedabas sin pañal y no había almacén cerca, tenías que buscar la forma de ver como reemplazabas los pañales.»

«Cuando empezaron la escuela iban a la 120, otro iba a la escuela 130 y otro a la 95, y tenían que darte los tiempos, vestir al más chiquito, abrigarlos cuando hacía frío y ahí salir a repartir los niños a cada escuela, pero siempre tenía que salir un ratito antes para lograr que cada uno llegara en hora a la escuela.»

¿Qué edades tienen? «La más chica cumplió 15 años el primero de diciembre, junto conmigo, y el mayor tiene 28 años.»

«Hoy en día me siento orgullosa de cada uno de mis hijos.»

«Dos de mis hijos fueron al colegio Salesianos, fueron becados por buena conducta, el mayor y el de 19 años, los dos varones fueron becados en Salesianos y las mujeres fueron toda al liceo cuatro.»

«Fui una madre muy bendecida por el cariño de mucha gente que siempre me dio para adelante. Trabajé en el 2011 y en el 2013 en el Centro Comunitario de Aldeas acá en Salto Nuevo zona sur, trabajé como ayudante de maestra y trabajé en la cocina.»

«Salí en el programa de televisión en el canal cuatro Montecarlo «querer es poder», porque yo en ese tiempo tenía a mis hijas en el caif, pero trabajaba sin gozo de sueldo, era una forma de demostrarle a todo el mundo que se podía salir adelante, era una forma de estar un ratito más con mis hijas chicas y una forma de ayudar a madres que también necesitaban dejar esos niños en el caif para poder trabajar y salir adelante, era una forma que encontré de agradecerle a la vida por lo que me había dado, la oportunidad de salir adelante con mis hijos.»

¿Cómo es un día en tu vida? «Es levantarse temprano, llevar a mi hija que ahora tiene 15 años al liceo, volver, aprontarme, ir a la parada del ómnibus a llevar a mi asistida a crecer, llego cerca de las 13:00 a casa y 14:30 ya estoy tomando el ómnibus para irme a mi otro trabajo, el cual es en el hogar «La estación», soy asistente personal por bps y vuelvo a la noche, durante la cual también tengo mi nieto de 5 años conmigo porque la mamá trabaja y muchas veces llega tarde a la noche, y muchas veces entra en la noche y sale al otro día de mañana, entonces también tengo que quedarme con mi nieto a cuidarlo.»

«La vida no es fácil, pero siempre se puede, con amor todo se puede.»

El fin de semana pasado festejaste los 15 de tu hija, contanos, ¿cómo hiciste para juntar el dinero para festejarle su cumpleaños? «Yo tengo 7 hijas mujeres, a las siete les pude festejar el cumpleaños, a todas, a todas les festejé en un club. Esta última se hizo en Adeoms. Le estoy agradecida a toda esa gente linda que me conoce, que me ayudó a cumplir este sueño, porque sin esa gente linda vos no podés construir nada, siempre comprándome un número de rifa, comprándome tapas, pastas, pasteles.

Lo logré con ventas, hacía feria de ropa usada, gracias a gente que me donaba ropa y así fui construyendo y fui logrando este sueño.»

«Cada una de mis hijas tuvo los 15 años que yo no tuve, yo no tuve fiesta de 15, ellas gracias a Dios tuvieron su fiesta de 15, poco, mucho, pero todas tuvieron su fiesta de 15.»

¿Conociste el amor? «Sí, conocí un hermoso hombre. Yo estuve más de 20 años casada, porque les voy a responder la pregunta que todos me hacen ‘¿todos son del mismo padre?, sí, todos son del mismo padre, estuve más se 20 años casada con él, él me dejó, estuve más de 10 años separada, sola y conocí a este hombre hermoso que tengo en mi vida, que llegó para cambiarme la vida y para unir nuevamente mi familia, porque mis hijos hoy lo aman, es un hombre humilde como soy yo, no es un hombre que tenga plata, pero es un hombre rico en amor, en cariño, en respeto, en valores.»

«Lo que me da él creo que no lo recibí jamás. Se llama Mario Nuñez, es un gran hombre, lo amo y ojalá la vida me regale la oportunidad de envejecer con él.»

«Miro a mis hijos y digo ‘por ellos voy a luchar y salir adelante’.»

«Para mi la vida no fue fácil jamás, yo no soy una persona que tenga plata y siempre lo digo, no tengo vergüenza de decir que me tocó llegar a una iglesia, a la catedral, a pedir ayuda una vez porque no tenía para darles de comer a mis hijos, pero siempre salí a vender a la calle lo que dieran para vender, muchas veces salía con paraguas, con panzas grandes y no volvía hasta que no vendía algo, cuando llegaba les cocinaba y salía de nuevo a vender para poder darles el sustento de la tarde.»

«Siempre se puede, luchen por sus sueños, no se queden en la ilusión, siempre se puede llegar a donde se quiere llegar.»

«Querer es poder.», así cerraba Adriana esta nota, con esa frase que abarca mucho y dice tanto. Cada una de las historias de vida nos deja algo, un mensaje una enseñanza y esta es una de ellas.