Hablame de descentralización

Estos últimos días escuché a políticos reiteradas veces, decir que es importante que en el gobierno haya personas “del norte” (Lima, Tabaré Viera, Coutinho, Lafluf, etc.) porque “son los que realmente pueden hacer que allá en el sur se escuchen los verdaderos problemas de

esta parte del país”. No tenemos dudas, es cierto, que por momentos parecemos dos países, donde “allá lejos y al sur” (diría Idea Vilariño en un poema) a veces nos olvidan.



Pero quiero insistir una vez más, como tantas, que esa perspectiva también tenemos que tenerla muy presente a nivel departamental. Es decir, muchas veces parece que fuéramos dos departamentos: la ciudad y la ruralidad.

Y cuando últimamente tanto se habla de la caminería rural de Salto, es bueno decir que si bien estamos todos de acuerdo que se encuentra en una estado calamitoso, no es lo único que debe (pre) ocuparnos.



A no olvidarnos, por dar apenas algunos ejemplos: que hay gurises que terminan la escuela, y como viven en estancias se les complica muchísimo acceder a enseñanza media (¿se hace allí el mismo seguimiento de estos casos que en la ciudad? No), que la salud es muy diferente (tiene una persona que le da un infarto en Cerros de Vera o Masoller las mismas chances de salvar su vida que alguien que está en la ciudad? No), que la droga ha invadido casi tanto como acá a toda la población y más a los jóvenes (¿tienen los mismos lugares para una

atención psiquiátrica y/o psicológica? No)…Y así podríamos seguir.

Así que cuando nos hablen de descentralización Montevideo – Interior, recordémosles también algunas de estas cuestiones.