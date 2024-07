Guillermo Luzardo, Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

“Es fundamental que seamos parte de la solución y no que veamos solo el problema” Guillermo Luzardo / Pte. CCIS

Guillermo Luzardo es actualmente el Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, y en diálogo con EL PUEBLO, nos cuenta parte de su vida y la de su familia, siempre vinculados al área comercial en distintos rubros.

1. ¿Cómo fueron esos primeros años de su vida?

– Nacimos y nos criamos en el barrio Mi Tío, mi familia fue toda de allá de la casa de mis abuelos paternos, viviendo en calle Forteza. Vivimos toda la vida ahí donde arrancó la empresa familiar, nosotros somos la tercera generación, arrancando mi abuelo con la carnicería Acuario. Después siguió mi padre junto con mamá con lo que fue el almacén Isaura, que era el nombre de mi abuela. Nosotros nos criamos ahí en ese barrio, siempre en el almacén desde chiquito, prácticamente en las vacaciones pasábamos adentro, tanto papá como mamá trabajaban ahí, y que luego papá lo transforma en un autoservicio un poco más grande, ahí ya fue el Autoservicio San José. Así que mamamos todo eso desde chiquitos, lo que solo me ha dejado lindos recuerdos.

2. ¿Y en materia de estudios?

– Gracias a Dios papá y mamá tuvieron la idea de mandarnos al Colegio y Liceo Sagrada Familia, estuvimos ahí desde el jardín, el colegio y el liceo. Después tuve la oportunidad de ir a Montevideo a hacer la carrera de Contador Público en la Universidad Católica. Tuve allí mi primera experiencia laboral, trabajé en un estudio contable, el PwC. La profesión de Contador y el lugar donde estaba trabajando me encantaban pero cuando me fui de Salto para Montevideo fue con la idea de volver, me encanta mi ciudad, soy muy familiero. La idea era hacer mis primeras armas laborales en Montevideo y luego volverme. Estuve allí cinco años, desde 2009 hasta 2014, y cuando volví a Salto fue para insertarme en la empresa familiar.

3. ¿Tuvo que optar entre continuar con su profesión o dedicarse de lleno a la empresa familiar o logró combinar ambas?

– Cuando me vine a Salto, ese primer año en que entré en la empresa, no entré tanto en la parte comercial porque papá estaba en eso al 100%, así que entré más con la parte contable e impositiva de la empresa, y poco a poco fui agarrando cosas más del área comercial. En un momento me di cuenta que el alma de la empresa estaba en lo comercial, y que si yo me dedicaba más a lo impositivo y contable, me perdería algo tan importante, así que de a poco me fui despegando de la tarea de Contador volcándome cada vez más al área comercial que aparte de ver que por ahí estaba el crecimiento, sinceramente me gustaba más.

4. ¿Cuántos hermanos son?

– Somos tres hermanos, está Carlitos que es el más chico, que está más en lo que es el rubro de la carne y toda el área de fresco, estoy yo que soy el del medio y luego Martín, que está más para la panadería. Pero todos sabemos y hacemos de todo lo que concierne a la empresa.

5. Ingresar al Centro Comercial como Directivo, ¿fue una decisión de la empresa o más personal suya? ¿Qué lo motivó a dar ese paso?

– En realidad, fue una propuesta que se dio desde el Centro Comercial, el área gremial también la aprendí de papá porque él siempre estuvo vinculado a lo que es la Directiva del Centro Comercial. Llegado el momento me ofrecieron ingresar, entonces lo consulté con mi familia de la empresa, mis padres y hermanos, ellos me dieron para adelante aunque me advirtieron que me sacaría tiempo, pero que si me gustaba y entendía que la idea servía, que le diera para adelante. Obviamente que también lo consulté con mi señora y mis dos nenas, que también me apoyaron.

6. ¿Qué sintió cuando después de un tiempo le proponen que asuma la Presidencia del Centro Comercial?

– Fue una sorpresa, al menos para mí, porque si bien venía trabajando con Directivas anteriores, cuando me lo propusieron no me lo esperaba. Lo tomé como un desafío, hablé con Vera (Facchín), la expresidenta, antes de asumir para aprender un poco, sobre cuánto tiempo le llevaba, qué tipo de tareas hacía y demás, para ver si estaba para el puesto. Conversando con la familia y la empresa lo tomé como un desafío, y ahora estoy en este puesto que la verdad es un orgullo para mí.

7. Asumió en un tiempo difícil en lo que tiene que ver con la inestabilidad económica que genera la frontera con Argentina, ¿cómo está viendo esta situación?

– Es un tiempo difícil, si bien no estamos en la misma situación de 2023 que era todo negro, hay muchos altibajos. El objetivo del Centro Comercial es atender la necesidad de los socios, y a veces los socios esperan o pretenden que el Centro haga más de lo que es su competencia. Nosotros como gremial lo que hacemos es tratar de satisfacer las necesidades que tienen, pero cuando ciertas medidas pasan a ser una decisión del entorno político, uno puede presentar propuestas, informes, viajar para tener reuniones y demás, pero después si la decisión política no baja, estamos atados a eso y a veces el socio o el comerciante reclama justamente el por qué no llegan esas medidas, pero no es por falta de gestión sino porque a veces los políticos piensan distinto o ven de otra manera el panorama que vemos nosotros.

8. Y en año electoral se presenta un cruce de caminos donde no se sabe si la política económica actual continuará o cambiará, ¿cómo se vive desde el comercio este año?

– Es un buen año para dejar por escrito, sobre todo para el comercio del litoral, alguna ley, independientemente del partido que gane. De alguna manera venimos saliendo o estamos en la salida de lo que fue una crisis para el comercio del litoral, que nos dejó el aprendizaje de lo bueno y de lo malo de las medidas que se tomaron y que sirvieron, y las que no. En base a eso, planteamos que se deje una ley que incluya una cláusula gatillo, entonces, cuando la diferencia cambiaria supere determinado porcentaje, esa ley se active con los beneficios que realmente sirva para el comercio local y que no tengamos que esperar por la decisión del político de turno sino que quede plasmado en esa ley. Eso se lo planteamos a todos los candidatos.

9. ¿Cómo aspira a que sea recordada su presidencia una vez que termine?

– Lo bueno de estar de presidente es el equipo que tenemos en la Directiva, que es muy bueno y que acompaña muchísimo. Uno no se siente solo, al contrario, cada vez que tenemos que enfrentar alguna situación hay un equipo de directivos atrás. A lo que aspiramos como Directiva este año es llegar un poco más a los barrios, al pequeño y mediano comerciante, buscar medidas que lo incluyan o que atraiga al que hoy no es socio del Centro Comercial, y que la vean como a una gremial que lucha por ellos, porque si somos más, mejores serán los resultados.

10. La última palabra es suya.

– Muchas veces se esperan cosas del Centro Comercial, que es una institución abierta como para que en el día de mañana aquella persona que quiera asociarse y participar, pueda hacerlo, porque como dije, cuanto más seamos, podremos tener mejores resultados. Es fundamental que seamos parte de la solución y no que veamos solo el problema. Suele pasar que nos enfrasquemos en quedarnos viendo el problema criticando al político o al Centro Comercial o a lo que sea, pero nosotros que somos los comerciantes y que conocemos el problema de primera mano, somos los que tenemos que sentarnos en torno a una mesa y discutir para proponer una solución sin quejarnos y esperar que venga de otro sector la solución. Si somos fuertes y unidos, presentamos ideas con estudios e informes, luego el sector político nos va a terminar escuchando, pero es fundamental que ocupemos esos espacios y que participemos como comerciantes